Administrația Trump a revocat un număr record de vize SUA

Departamentul de Stat afirmă că a revocat peste 100.000 de vize de când președintele Donald Trump a revenit la putere anul trecut.

Conform Departamentului de Stat, măsura de revocare a vizelor vizează 8.000 de studenți și 2.500 de lucrători specializați. Majoritatea celor în cauză au avut vizele retrase din cauza „confruntărilor cu autoritățile americane pentru activități infracționale”.

Numărul revocărilor reflectă amploarea măsurilor inițiate de Trump la revenirea sa la Casa Albă anul trecut. Administrația a afirmat că a supravegheat peste 2,5 milioane de plecări voluntare și deportări, o „realizare record”.

Administrația a propus, de asemenea, o politică mai strictă în ceea ce privește acordarea vizelor, cu verificări mai riguroase pe rețelele de socializare și controale mai ample, cât și garanții monetare de până la 15.00 de dolari pentru o serie de țări, majoritatea din Africa.

„Vom continua să îi deportăm pe acești delincvenți pentru a menține siguranța Americii”, a declarat Departamentul de Stat într-o postare pe X.

Cele patru cauze principale ale revocării vizelor au fost depășirea perioadei de ședere, conducerea sub influența alcoolului, agresiunea și furtul, a declarat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat. Revocările au înregistrat o creștere de 150% față de 2024, a adăugat el.

Departamentul de Stat a lansat, de asemenea, un Centru de verificare continuă, cu scopul de a se asigura că „toți cetățenii străini aflați pe teritoriul american respectă legile noastre și că vizele celor care reprezintă o amenințare pentru cetățenii americani sunt revocate rapid”, a spus Pigott.

Acest centru face parte dintr-o inițiativă generală de restricționare a accesului în țară. Departamentul de Stat a ordonat diplomaților americani să fie vigilenți în privința solicitanților de viză pe care Washingtonul îi consideră ostili față de SUA sau care au un trecut de activism politic.

În noiembrie, Departamentul de Stat a declarat că a revocat aproximativ 80.000 de vize pentru non-imigranți de la investirea lui Trump, pentru infracțiuni care variază de la conducerea sub influența alcoolului la agresiune și furt.

Trump a făcut campanie pentru realegerea în 2024, promițând că va supraveghea „cel mai mare program de deportare a infractorilor din istoria Americii”. El a depus jurământul pentru un al doilea mandat pe 20 ianuarie 2025.

