Marijuana devine cea mai consumată substanță zilnic în SUA, depășind alcoolul și țigările

Un nou studiu a relevat că, pentru prima dată în istoria Statelor Unite, numărul americanilor care consumă marijuana zilnic este mai mare decât cel al

Un nou studiu a relevat că, pentru prima dată în istoria Statelor Unite, numărul americanilor care consumă marijuana zilnic este mai mare decât cel al celor care fumează țigări sau consumă alcool. În timp ce unii experți susțin că este puțin probabil ca această creștere constantă a consumului de canabis să dureze la nesfârșit, alții afirmă că această tendință ascendentă reprezintă o urgență de sănătate publică care trebuie abordată de urgență.

Administrația Serviciilor pentru Abuzul de Substanțe și Sănătate Mentală (SAMHSA) a publicat săptămâna trecută date din Ancheta Națională privind Consumul de Droguri și Sănătatea din 2025, care arată că aproximativ 21,4 milioane de americani consumă marijuana zilnic sau aproape zilnic. Această cifră a depășit numărul fumătorilor zilnici de țigări (19,9 milioane), precum și al celor care consumă alcool zilnic (17,2 milioane). În ansamblu, SAMHSA a constatat că 43,8 milioane de americani consumau canabis în mod regulat, în timp ce 36,1 milioane fumau țigări în mod regulat.

Noile date arată o creștere continuă a numărului de fumători regulari de marijuana în ultimii ani, SAMHSA înregistrând o creștere de 21% a consumului zilnic între 2022 și 2025. Creșterea pare să fie determinată de tinerii adulți cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care au reprezentat 8,4 milioane dintre consumatorii regulari de canabis.

Noile date din sondajul guvernamental apar pe fondul relaxării continue a reglementărilor privind acest drog puternic. În aprilie, Departamentul de Justiție al administrației Trump a reclasificat produsele din canabis medicinal din categoria I în categoria III, încadrându-le în aceeași categorie cu Tylenolul cu codeină și cu steroizii anabolizanți. În plus, în ultimul deceniu, 24 de state au legalizat consumul recreativ de marijuana, iar alte 41 l-au aprobat pentru uz medicinal.

Dereglementarea a avut loc chiar în contextul în care continuă să apară tot mai multe date care evidențiază efectele devastatoare asupra sănătății ale acestui drog, a cărui potență a cunoscut o creștere explozivă începând cu anii 1990. Urgențele medicale legate de consumul de marijuana au crescut vertiginos, rata dependenței înregistrând o creștere de 30% în ultimii ani. Efectele drogului asupra tinerilor sunt deosebit de devastatoare, un studiu din februarie arătând că adolescenții care consumă canabis își dublează șansele de a suferi de tulburări psihotice grave, precum tulburarea bipolară și schizofrenia, până la vârsta de 20 de ani.

Marijuana este pe cale să devină dependența numărul unu în America, iar Washingtonul închide ochii. Industria dependenței a creat un produs care provoacă o dependență mai puternică decât țigara — cel mai mortal produs de consum din istoria Americii.

„În prezent, mai multe persoane consumă marijuana zilnic decât fumează țigări zilnic, unul din trei consumatori este dependent, iar o generație de tineri este atrasă într-un obicei zilnic înainte ca creierul lor să-și fi încheiat dezvoltarea. Aceasta nu este planta inofensivă pe care industria ne-a vândut-o. Este «Big Tobacco 2.0», iar tendința indică o singură direcție”, afirmă experții citați în studiu.

Foto: AI