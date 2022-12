New York: Trotuare aglomerate, oraș plin de oameni – oficialii vor să reintroducă purtarea măștii

Ieri am fost la cumpărături la magazinul Trader Joe’s din zona unde locuiesc, în New York. Am observat că erau mai mulți oameni cu mască decât de obicei.

Întotdeauna se perindă pe acolo câțiva clienți adepți ai Stângii, căutând pesmeți organici și afișând acoperitoarea de față impusă de Fauci, dar nu atât de mulți ca ieri, analizează Kevin Downey Jr. pentru PJ Media.

Apoi mi-am picat fisa: Se apropie iarna și alegerile de la mijlocul mandatului s-au încheiat, deci asta nu poate însemna decât un singur lucru în New York – revin măștile!

De reținut! Un șarlatan este definit drept „persoană care vinde, promovează sau susține un leac, remediu sau soluție ce nu are niciun efect“.

Comisarul de sănătate al orașului New York, Dr. Ashwin Vasan, a emis o declarație în care „recomandă ferm“ locuitorilor orașului să își acopere din nou fața, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare aglomerate:

„Sezonul de sărbători înseamnă a fi împreună și avem o modalitate de a ne reuni în siguranță – chiar și în condițiile în care avem de-a face cu neobișnuit de multe boli respiratorii în această perioadă“, a declarat Vasan.

„În primul rând, trebuie să vă protejați. Vaccinarea și dozele de rapel sunt esențiale, dar la fel sunt și precauțiile de bun simț, cum ar fi purtarea măștii în spațiile interioare sau în zonele aglomerate și a rămâne acasă dacă nu vă simțiți bine.

De asemenea, faceți un test înainte de a participa la reuniuni de familie și începeți rapid tratamentul dacă rezultatul este pozitiv. Ne dorim ca toată lumea să aibă parte de sărbători fericite și – mai presus de toate – să fie sănătoși“.

Dar de data aceasta lucrurile stau altfel. Recomandarea de a purta mască nu se mai referă doar la COVID, ci include și clasica gripă de sezon și virusul sincițial respirator, (VSR), pe care CDC îl definește drept „un virus respirator comun care provoacă de obicei simptome ușoare, asemănătoare răcelii“.

Gripa, VSR și gripa din Hong Kong – cărora le putem face față aproape toți – reprezintă noua armă folosită de Stânga pentru a-i teroriza pe americani și a ne obliga să ne acoperim fețele și să ne supunem.

De reținut! În orașul New York, ar putea ajuta de fapt să porți mască pentru că te-ar împiedica să simți mirosul marijuanei care plutește în aer de când aceasta a fost legalizată.

Deloc surprinzător, recomandările fac referire și la vaccinare și rapeluri pentru toate persoanele cu vârsta peste 6 luni. Cred că nimeni nu i-a informat că 58% dintre decesele COVID din august s-au înregistrat în rândul cetățenilor ascultători care și-au făcut vaccinurile la zi:

„Recomandăm, de asemenea, ca oamenii să se vaccineze împotriva COVID-19 și gripă, chiar dacă au fost vaccinați anterior. Toți cei cu vârsta de șase luni sau mai mult ar trebui să se vaccineze conform schemei inițiale dacă nu au făcut-o deja și să facă doza de rapel bivalent actualizat atunci când sunt eligibili.

Se recomandă administrarea unui vaccin antigripal anual pentru toți cei cu vârsta peste 6 luni. Multe farmacii și cabinete medicale oferă atât vaccinul antigripal, cât și vaccinul COVID-19, și se pot administra fără probleme deodată“.

După cum am mai scris, eficiența măștilor este extrem de scăzută, în cel mai bun caz. De exemplu, măștile chirurgicale au o eficiență de doar 38,5%, conform Agenției pentru Protecția Mediului (EPA).

Singurele persoane din New York care beneficiază de pe urma purtării unei măști sunt infractorii ce împing femei asiatice pe șinele de metrou în timp ce polițiștii sunt ocupați să-i vâneze pe cei ce nu poartă mască.

