Melania Trump i-a trimis lui Putin o scrisoare despre copiii răpiți din Ucraina

Melania Trump, soția președintelui Donald Trump, a abordat suferința copiilor afectați de războiul din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, potrivit a doi oficiali ai Casei Albe citați de Reuters.

Președintele Trump a înmânat personal scrisoarea în timpul recentului summit cu Putin din Alaska. Se pare că scrisoarea menționa răpirile de copii ucraineni legate de războiul în curs.

Ucraina a acuzat Rusia că a relocat cu forța aproximativ 20.000 de copii în teritoriile rusești sau ocupate – acțiuni pe care Kievul le consideră crime de război și posibile acte de genocid în conformitate cu dreptul internațional. Rusia, însă, a susținut că „relochează” copiii pentru a-i proteja de zonele de conflict.

Oficialii nu au divulgat conținutul scrisorii, spunând doar că aceasta menționa răpirile de copii ca urmare a războiului din Ucraina.

Pe 8 mai, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă „strategia genocidară” a Rusiei, afirmând că obiectivul principal al Moscovei este ștergerea identității ucrainene.

Legiuitorii UE au cerut, de asemenea, Rusiei să dezvăluie imediat identitatea și locația tuturor copiilor răpiți și să asigure întoarcerea lor în siguranță și necondiționată.

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat că Rusia a provocat suferințe pentru milioane de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Foto: The White House

