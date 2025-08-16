Summit Alaska: Zelenski, invitat la Washington. Trump propune garanții de securitate NATO pentru Ucraina

La scurt timp după încheierea sumitt-ului Trump – Putin din Alaska, președintele Trump a avut discuții cu președintele ucrainean Zelenski și parteneri

La scurt timp după încheierea sumitt-ului Trump – Putin din Alaska, președintele Trump a avut discuții cu președintele ucrainean Zelenski și partenerii europeni. Volodimir Zelenski este invitat la Washington D.C. luni. O nouă strategie: garanții de securitate asigurate de Articolul 5 NATO.

Discuțiile dintre Trump și Putin din Alaska nu au condus la un acord de încetare a focului sau chiar la pace în războiul ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Însă, declarațiile lui Trump în cadrul unor interviuri după summit, declarația lui Zelenski și declarația comună a unor lideri europeni de sâmbătă indică o schimbare de paradigmă, anume renunțarea la un acord de încetare a focului și efortul direct înspre un acord de pace.

Termenul “ceasefire” a dispărut și din comunicarea oficială a europenilor post-summit. Noua strategie este legată de „garanții de securitate” – lucru care reiese foarte clar din declarația europeană.

În declarația comună a liderilor europeni este salutată „declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate”, este menționat că „Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ” și că „Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”.

Ce înseamnă asta? Există două posibilități: (1) Extinderea Articolului 5 NATO pentru Ucraina, deși țara nu este membră NATO (propunerea Prim-Ministrului italian Meloni) sau (2) Prezența unor trupe de menținere a păcii în Ucraina pentru a oferi garanții de securitate că Rusia nu va încerca să invadeze din nou țara.

Donald Trump pare să favorizeze prima variantă – în esență, dacă Rusia recurge la a mai ataca Ucraina după un acord de pace, NATO va interveni direct în apărarea Ucrainei.

Declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski

Am avut o conversație lungă și substanțială cu președintele Donald J. Trump. Am început cu discuții individuale, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de conversație bilaterală cu președintele Trump.

Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a ajunge la pace. Președintele Trump a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației.

Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru.

Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.

Declarație comună europeană

Declarația președintelui Macron, a prim-ministrului Meloni, a cancelarului Merz, a prim-ministrului Starmer, a președintelui Stubb, a prim-ministrului Tusk, a președintelui Costa și a președintei von der Leyen:

În această dimineață, președintele Trump ne-a informat pe noi și pe președintele Zelenski despre discuțiile sale cu președintele rus din Alaska, din 15 august 2025.

Liderii au salutat eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a realiza o pace justă și durabilă.

După cum a spus președintele Trump, „nu există acord până nu există acord”. Conform viziunii președintelui Trump, următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski, cu care se va întâlni în curând.

Suntem, de asemenea, pregătiți să colaborăm cu președintele Trump și președintele Zelenski în vederea organizării unui summit trilateral cu sprijinul Europei.

Suntem convinși că Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși să acționeze este pregătită să joace un rol activ. Nu ar trebui să se impună restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate exercita dreptul de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO.

Ucraina va decide asupra propriului teritoriu. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Vom continua să sprijinim Ucraina. Suntem hotărâți să depunem eforturi suplimentare pentru a menține Ucraina puternică, în vederea încetării conflictului și a instaurării unei păci juste și durabile.

Atâta timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem gata să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să întărim sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei până când se va instaura o pace justă și durabilă.

Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în eforturile noastre de a obține o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.

