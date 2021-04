Mellisa Tate, imigrant: Alegerile pe care le faci, nu rasa, determină succesul în America

Crescând în Zimbabwe înainte de a emigra în America, autoarea Melissa Tate are o părere surprinzător de diferită de cea susținută de oameni precum Black Lives Matter (BLM) și liberalii americani în privința rasei si oportunității, analizează LifeSite.

Tate este autorul recent al cărții Choice Privilege: What’s Race Got to Do With It? „Născută și crescută în Africa, Melissa a venit în Statele Unite la vârsta de nouăsprezece ani, pentru facultate, unde a obținut o diplomă în administrarea afacerilor“, spune biografia ei.

„După ce a lucrat timp de trei ani pe postul de consilier de investiții la o bancă importantă, Melissa și-a început propria afacere. La vârsta de douăzeci și șapte de ani, Tate avea deja o mică afacere înfloritoare, cu mai mulți angajați. Este căsătorită cu prietenul din facultate și este, astăzi, mamă a trei copii“.

LifeSiteNews i-a luat recent un interviu lui Tate privind experiențele și perspectiva ei:

„Am venit aici într-o perioadă în care propria mea țară trecea printr-un colaps economic din cauza socialismului, dar am putut veni aici prin harul lui Dumnezeu și prin muncă asiduă“, spune ea.

„Am reușit să termin facultatea, mi-am început propria afacere și am dus o viață destul de bună. Când aud această narațiune că America este sistemic rasistă, știu că nu e adevărat“.

Ea spune că o mâhnește când aude noțiunea de rasism sistemic, „pentru că văd manipularea oamenilor din America și divizarea pe care o provoacă și chiar mă îndurerează pentru că știu că este ceva fals și premisele pe care se bazează această ideologie sunt complet false.“

Tate și-a amintit că Zimbabwe era mai demult o „țară multiculturală [în care] toți se înțeleg între ei“, lucru pe care îl atribuie faptului că oamenii au priceput că perceputele nedreptăți din trecut trebuie lăsate în trecut, nu folosite ca sursă de resentimente perpetue.

Însă, spune ea, spre sfârșitul mandatului său, fostul președinte al țării, Robert Mugabe, „a început să aibă această narațiune, determinată în mare parte de corupția pe care a creat-o în propria țară și pentru care folosea acum comunitatea albă ca țap ispășitor.“

„Așa că văd paralela cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite, unde există un partid democrat foarte corupt, o instituție politică foarte coruptă, care a distrus mult din prosperitatea clasei de mijloc americane și acum face din oamenii albi, supremația albă, țapul ispășitor“, se plânge Tate.

„Nici măcar creștinii și conservatorii nu reușesc să deslușească bine acest lucru, deoarece vine sub formă de altruism, vine sub formă de diversitate și incluziune și toate aceste cuvinte cheie pe care le folosesc, dar când te uiți dedesupt, este de fapt o ideologie marxistă concepută să dividă rasial și să cucerească“.

Acest punct de vedere, spune ea, a fost scopul atât al cărții sale, cât și al titlului acesteia, în care „albul“ din „privilegiul de a fi alb“ este tăiat și înlocuit cu o variantă mai semnificativă și mai productivă.

„Nu culoarea pielii tale determină calitatea vieții tale, ci alegerile pe care le faci în viață, iar eu sunt o dovadă vie a acestui fapt“, a declarat Tate pentru LifeSiteNews.

„Pentru că eu sunt o femeie de culoare, am venit în America, am făcut alegeri bune și am o viață bună.“

Tribuna.US