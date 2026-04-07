Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Portretul antrenorului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național”, a transmis spitalul unde antrenorul Lucescu era internat.

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultima vreme, pe fondul unor afecțiuni cardiace existente. Problemele au început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate. În urma acestor complicații, medicii au decis să îl opereze, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

La scurt timp înainte de agravarea stării de sănătate, Lucescu își încheiase mandatul de selecționer al echipei naționale a României, după eșecul din barajul pentru Cupa Mondială. Stresul acumulat și ritmul intens al activității ar fi putut contribui indirect la deteriorarea stării sale, deși medicii nu au indicat oficial o legătură directă.

Cine a fost Mircea Lucescu

Născut la București, Mircea Lucescu a descoperit fotbalul pe terenurile modeste ale cartierelor capitalei. A intrat devreme în sistemul organizat al sportului, iar talentul său tehnic, dublat de inteligență tactică, l-a scos rapid în evidență. În anii adolescenței a ajuns la Dinamo București, club care avea să îi definească identitatea sportivă.

Ca jucător, Lucescu a evoluat în special pe poziții ofensive, fiind apreciat pentru execuții precise și capacitatea de a conduce jocul. A obținut cinci titluri de campion al României și o Cupă a României, într-o perioadă în care competiția internă era extrem de dură.

A fost căpitanul unei generații respectate și un model de profesionalism într-un fotbal aflat încă sub influența rigorilor comuniste.

La nivel internațional, Mircea Lucescu a adunat aproximativ 70 de selecții pentru Naționala României și a marcat de mai multe ori în meciuri oficiale. Momentul definitoriu al carierei sale de fotbalist rămâne participarea la Campionatul Mondial din 1970, în Mexic. România a întâlnit atunci Brazilia lui Pelé, iar duelul a intrat în memoria colectivă drept unul dintre cele mai frumoase din istoria naționalei.

Pentru Lucescu, Mondialul mexican a reprezentat confirmarea valorii sale la nivel global. A povestit adesea că schimbul de tricouri cu Pelé a fost mai mult decât un gest simbolic: o recunoaștere a faptului că și fotbalul românesc putea sta la aceeași masă cu marile puteri ale lumii.

La doar 36 de ani, Mircea Lucescu a fost numit selecționer al echipei naționale. A adus un suflu nou, promovând jucători tineri și încercând să introducă un stil de joc mai curajos.

Calificarea la Campionatul European din 1984 a fost punctul culminant al mandatului său. Deși România nu a depășit faza grupelor, participarea la turneul final a reprezentat un pas major pentru fotbalul autohton. Lucescu a lăsat în urmă o structură modernă și o generație pregătită pentru marile performanțe ale anilor ’90.

După 1990, Mircea Lucescu a plecat în Italia, considerată la acea vreme centrul mondial al fotbalului. A antrenat Pisa, Brescia și Reggiana, intrând în contact direct cu exigențele Serie A. La Brescia a lucrat cu tânărul Roberto Baggio, iar colaborarea dintre cei doi a rămas un reper al carierei sale.

În 1998 a primit șansa de a conduce Inter Milano, una dintre cele mai prestigioase echipe din lume. Mandatul a fost scurt și dificil, dar i-a consolidat statutul de antrenor respectat la nivel internațional. Experiența italiană l-a transformat definitiv: a învățat să gestioneze vestiare pline de staruri și presiunea mediatică extremă.

După experiența italiană, il Luce s-a întors în România, unde a antrenat-o un sezon pe Rapid, pentru ca mai apoi să plece din nou în afara țării.

La începutul anilor 2000, Lucescu a ajuns în Turcia, unde avea să înregistreze unele dintre cele mai frumoase capitole ale carierei. Cu Galatasaray a câștigat titlul și, mai ales, Supercupa Europei în 2000, un trofeu istoric pentru fotbalul turc.

Mutarea la Beşiktaş a confirmat valoarea sa. A cucerit din nou campionatul și a devenit unul dintre cei mai iubiți antrenori străini din Turcia. Presa locală l-a descris drept un „profesor al fotbalului”, capabil să îmbine disciplina est-europeană cu pasiunea balcanică.

În 2004 a început aventura care i-a definit definitiv moștenirea: Shakhtar Donețk. Timp de 12 ani, Mircea Lucescu a transformat un club regional într-o forță europeană. A câștigat numeroase titluri în Ucraina, a dominat competițiile interne și a construit o rețea de scouting recunoscută pentru descoperirea talentelor braziliene.

Apogeul a venit în 2009, când Shakhtar a cucerit Cupa UEFA, primul trofeu european major din istoria clubului. Echipa sa era admirată pentru jocul spectaculos, bazat pe tehnică sud-americană și organizare est-europeană. Mulți dintre jucătorii lansați de Lucescu – Willian, Fernandinho, Douglas Costa – aveau să ajungă staruri în Premier League și La Liga.

După plecarea de la Shakhtar, a continuat să antreneze la nivel înalt, inclusiv la Dinamo Kiev, unde a produs o veritabilă revoluție, în ciuda rivalităților istorice. La o vârstă la care majoritatea tehnicienilor se retrăseseră, Lucescu a acceptat din nou provocări majore.

Revenirea la conducerea echipei naționale a României, în 2024, după aproape patru decenii, a fost un gest cu puternică încărcătură. A dorit să închidă cercul acolo unde începuse totul și să transmită ultimei generații valorile în care a crezut toată viața.

Palmaresul lui Mircea Lucescu numără aproape 40 de trofee oficiale, performanță care îl plasează printre cei mai de succes tehnicieni din toate timpurile. A câștigat campionate în trei țări diferite, cupe naționale, supercupe și un trofeu european major.

Dincolo de cifre, importanța sa a stat în continuitate. Puțini antrenori au reușit să rămână relevanți din anii ’70 până în deceniul al treilea al secolului XXI. Lucescu s-a adaptat permanent la schimbările tactice, tehnologice și umane ale fotbalului.

Mircea Lucescu rămâne un reper pentru mai multe generații. A demonstrat că un antrenor din Europa de Est poate influența decisiv fotbalul mondial, fără a-și pierde identitatea. A construit școli de joc, a format caractere și a legat culturi diferite prin limbajul universal al sportului.

Numele său va fi asociat pentru totdeauna cu ideea de profesionalism, longevitate și pasiune autentică. Puțini oameni au modelat atât de mult destinele unor cluburi și carierele a mii de sportivi.

Foto: Agerpres

