Trei scenarii posibile pentru termenul limită impus de Trump Iranului

Președintele Trump a declarat că va bombarda o mare parte din infrastructura civilă a Iranului marți seara dacă Teheranul nu va permite, printre altele, redeschiderea Strâmtorii Ormuz. El a stabilit un termen limită strict, ora 8 p.m., ora Coastei de Est.

De la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, Trump a adresat numeroase amenințări Iranului. Uneori și-a dus amenințările la îndeplinire, iar alteori a dat înapoi.

Iată trei scenarii posibile înainte de expirarea termenului, dacă trecutul este un indiciu pentru viitor:

Nicio acțiune: Acesta pare cel mai puțin probabil scenariu, întrucât Trump a creat acest punct de presiune, iar dacă ar da înapoi, și-ar putea pierde pârghia de influență asupra Iranului.

Luni, Trump a declarat că analizează „conceptul” unui plan prin care SUA ar putea percepe taxe de trecere de la navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, ceea ce reprezintă o altă posibilitate pe care o explorează ca parte a unei posibile soluții de ieșire.

Având în vedere modul în care a folosit amenințările în trecut (cu tarife, de exemplu), el rareori stabilește un termen limită și apoi îl ignoră. Acestea fiind spuse, loviturile militare la scara propusă de Trump ar reprezenta o escaladare considerabilă și nu este clar dacă armata și comunitatea de informații a SUA au stabilit o modalitate de a le pune în aplicare.

„Acord” sau „discuții”: Trump ar putea anunța că negociatorii fac progrese în vederea unui acord sau că s-a ajuns la un acord parțial. Prin urmare, el ar putea fie să înlăture amenințarea unei acțiuni militare, fie să o amâne cu cinci sau zece zile (tocmai acest tip de „amânare” a dus la stabilirea termenului limită actual).

Există o serie de țări care urmăresc un astfel de rezultat, iar Trump a sugerat luni că propunerile erau discutate în ambele sensuri, ceea ce ar putea fi un preludiu al unui acord – deși Trump a spus că ultima propunere a Teheranului era „insuficientă”.

Atacuri militare: Duminică, Trump a declarat că Iranul încearcă să „tragă de timp“ cu negociatorii, amânând mereu discuțiile și neacceptând niciodată nimic.

Dacă va considera că Iranul procedează din nou astfel, este posibil să autorizeze atacuri militare la scurt timp după expirarea termenului limită. Ar putea fie să acționeze cu toată forța, așa cum a sugerat, fie să înceapă cu o serie de atacuri de escaladare, încercând să exercite o presiune mai mare asupra Iranului și să-l forțeze să revină la masa negocierilor.

Foto: CENTCOM / Facebook

