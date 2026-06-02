Motivul pentru care Democrații ar trebui să voteze cu Republicanii – măcar o dată

Cu lunaticii care conduc partidul democrat, aceasta ar putea fi singura cale de a salva partidul

Liberalii și democrații moderați ar trebui să voteze cu republicanii — măcar o dată — și să explice clar de ce fac acest lucru.

Nu pentru că ar fi devenit brusc conservatori. Nu pentru că s-ar fi alăturat mișcării MAGA. Nu pentru că ar fi renunțat la convingerile liberale pe care le aveau de mult timp în ceea ce privește sistemul de sănătate, avortul, schimbările climatice sau programele sociale.

Ar trebui să facă acest lucru pentru a arăta că Partidul Democrat nu mai este de recunoscut pentru mulți americani care odinioară constituiau coloana vertebrală de centru-stânga a acestuia.

Scopul este acela de a salva Partidul Democrat prin susținerea moderaților care au fost reduși la tăcere sau marginalizați politic de o stânga activistă din ce în ce mai radicală, care definește în prezent într-o măsură mult prea mare identitatea morală și politică a partidului. Partidele politice se reformează după ce suferă înfrângeri.

Mulți americani consideră că Partidul Democrat a devenit incapabil să se corecteze din interior, deoarece persoanele capabile să restabilească echilibrul nu mai par să dețină controlul asupra partidului.

Stânga cu viziuni radicale nu mai are doar o influență asupra Partidului Democrat; în multe domenii, aceasta definește limitele sale morale și politice. Încă mai există democrați moderați, dar mulți se tem acum de reacțiile negative ale activiștilor, de presiunea donatorilor, de indignarea din mediile sociale și de provocările din cadrul alegerilor primare, în cazul în care s-ar abate în mod deschis de la ortodoxia progresistă.

Americanii au asistat la transformarea sloganului „Defund the Police” dintr-un slogan al activiștilor într-o temă de dezbatere politică generală. Revoltele au fost descrise în repetate rânduri ca fiind „în mare parte pașnice”. Manifestanții mascați au blocat autostrăzile, au ocupat campusurile universitare, au vandalizat afaceri, au intimidat oponenții și au perturbat viața publică, în timp ce liderii politici păreau adesea reticenți să restabilească ordinea în mod decisiv, de teama reacțiilor negative din partea electoratului activist.

Mulți lideri democrați par acum blocați din punct de vedere politic chiar de mișcările activiste pe care le-au încurajat odinioară.

În același timp, aplicarea măsurilor de control la frontieră a început să fie privită tot mai des ca fiind discutabilă din punct de vedere moral. Politicile de azil s-au extins. Retorica care minimaliza importanța imigrației ilegale a intrat în discursul public. Chiar și orașele liberale au recunoscut în cele din urmă că migrația nelimitată, fără măsuri de control, era nesustenabilă.

Partidul Democrat a permis din ce în ce mai mult ca activismul ideologic să ia locul guvernării practice.

Probabil că nicăieri această schimbare nu a devenit mai îngrijorătoare decât în contextul exploziei de antisemitism care a urmat după 7 octombrie.

În loc să se impună o claritate morală universală în urma masacrului, torturii, violurilor, răpirilor și uciderii civililor israelieni de către teroriștii Hamas, mulți democrați și o mare parte a mass-mediei au adoptat imediat o atitudine de relativism moral, de raționalizare sau chiar de ostilitate față de Israel însuși.

Criticarea politicii israeliene este legitimă. Chiar și israelienii înșiși își critică intens guvernul. Dar punerea sub semnul întrebării a legitimității singurului stat evreiesc din lume este cu totul altceva.

Sionismul, în afară de sloganuri și propagandă, este pur și simplu convingerea că poporul evreu are dreptul la autodeterminare în patria sa ancestrală, după secole de expulzări, persecuții, pogromuri și, în cele din urmă, Holocaust.

Cu toate acestea, stânga insistă din ce în ce mai mult că singurul stat evreiesc este în mod unic nelegitim. Evreii se numără printre singurele popoare care au păstrat o legătură neîntreruptă cu același pământ, aceeași limbă, aceeași religie și aceeași identitate de peste 3.000 de ani. În ce context istoric un popor indigen — cucerit de unsprezece ori, dar care nu a fost niciodată alungat definitiv din patria sa ancestrală și care s-a întors în repetate rânduri acolo de-a lungul secolelor — ajunge să fie redefinit drept „colonizator”?

Mulți evrei se întreabă acum dacă această obsesie are vreo legătură cu politica israeliană. Răspunsul devine mai clar atunci când activismul își mută ținta de la guverne către evreii înșiși.

După 7 octombrie, sinagogile, școlile evreiești și cartierele evreiești din întreaga Statele Unite au devenit locuri de intimidare și hărțuire. Protestatarii strigau „Globalizați Intifada”, „Întoarceți-vă la Auschwitz” și „Khaybar, Khaybar ya Yahud” — un slogan asociat istoric cu violența antisemită. Demonstranții au blocat intrările în sinagogile din Los Angeles, Brooklyn, Manhattan și din alte părți, scandând sloganuri precum „Trebuie să-i speriem”.

Ei îi vizau pe evreii care se rugau, se adunau în public sau pur și simplu trăiau deschis ca evrei.

Nu este vorba de un incident izolat. Este vorba de avansarea curentului radical de stânga marginal către o influență politică organizată chiar în cadrul Partidului Democrat, în timp ce mass-media mainstream își asumă din ce în ce mai puțin rolul de observator sceptic și din ce în ce mai mult pe cel de participant ideologic.

În New York, candidatul la funcția de primar Zohran Mamdani a alarmat mulți alegători evrei și moderați nu doar din cauza orientării sale politice socialiste, ci și pentru că mișcarea ideologică mai largă din care face parte părea din ce în ce mai ostilă față de sionism, forțele de ordine și normele liberale tradiționale. Soția lui Mamdani a dat public „like” unor postări de pe rețelele sociale care sărbătoreau sau glorificau uciderea civililor israelieni din 7 octombrie, ceea ce a alarmat mulți alegători evrei și pro-Israel.

Mulți moderați au dificultăți în a accepta faptul că democrații sunt prea feriți de control, de responsabilitate și de critici interne serioase, fie din partea mass-mediei, fie din partea propriului partid, până în momentul în care această protecție nu mai poate fi considerată credibilă.

Atunci când politicienii progresiști sunt acuzați de extremism, mass-media, condusă de propriile agende, pare adesea dornică să minimizeze acuzațiile sau să devieze atenția în altă parte. În schimb, atunci când conservatorii sunt acuzați, se pare că se pornește automat de la prezumția vinovăției și a descalificării morale.

Dacă punem toate aceste aspecte cap la cap, mulți moderați ajung la o concluzie greu de evitat: Partidul Democrat pare din ce în ce mai captiv în activismul ideologic, marginalizând în același timp moderația.

De aceea, mulți liberali de-o viață ar putea fi nevoiți să ia în considerare un gest incomod din punct de vedere politic: să voteze o singură dată cu republicanii — nu din loialitate față de aceștia sau din devotament față de Donald Trump, ci ca o intervenție strategică menită să le ofere democraților moderați puterea necesară pentru a recâștiga controlul asupra spiritului Partidului Democrat.

Democrațiile sănătoase au nevoie de două partide echilibrate și funcționale, capabile să guverneze din centrul politic. Atunci când un partid se îndepărtează prea mult spre extremismul ideologic, înfrângerea electorală poate deveni singurul mecanism capabil să impună o introspecție și o corectare a cursului.

Departe de a fi o trădare, aceasta ar putea fi singura cale rămasă pentru a reveni la un Partid Democrat capabil din nou să reprezinte cetățenii obișnuiți din centrul politic și din centrul-stânga.

