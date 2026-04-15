Munții Făgăraș, în topul National Geographic al celor mai bine conservate locuri din lume

România ocupă locul al doilea într-un top global realizat de National Geographic, care clasifică cele mai bune destinații de călătorie axate pe proiec

România ocupă locul al doilea într-un top global realizat de National Geographic, care clasifică cele mai bune destinații de călătorie axate pe proiecte de conservare a naturii — situându-se astfel înaintea unor ecosisteme de renume mondial, precum recifele de corali și zonele protejate din Costa Rica.

Descriși adesea drept „un Yellowstone al Europei”, Munții Făgăraș sunt considerați de experți drept unul dintre cele mai importante ecosisteme sălbatice de pe continent. Regiunea adăpostește o diversitate extraordinară de specii rare, printre care urși bruni, lupi, precum și păsări și plante protejate, ceea ce o face unul dintre ultimele peisaje naturale cu adevărat intacte din Europa.

Această recunoaștere evidențiază nu doar valoarea ecologică a zonei, ci și urgența protejării acesteia. National Geographic menționează posibilitatea înființării unui parc național, care ar putea atât să conserve acest mediu unic, cât și să creeze oportunități durabile pentru comunitățile locale.

Turiștii din întreaga lume sunt îndemnați să vină în România pentru emoția întâlnirii cu zimbrul, pentru savoarea mâncărurilor simple și liniștea unui peisaj memorabil.

Abonează-te la Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Isabella Tree, jurnalist National Geographic, a afirmat cu fascinație:

„Când te afli într-un peisaj vast, cu maiestuoșii Munți Făgăraș și simți viața din jurul tău, sub tine, deasupra ta, aceasta este emoția”.

În topul realizat de britanici, Munții Făgăraș sunt depășiți doar de Pădurile de nori din Ecuador. Țestoasele din Costa Rica, coralii din Pacific, scafandrii ama din Japonia și cele mai mari state ale Africii de Sud sunt în urma României.

Share this: Facebook

X

