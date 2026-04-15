Discuții istorice directe între Israel și Liban, pentru prima dată în 43 de ani

Reprezentanți israelieni și libanezi s-au întâlnit marți la Washington pentru prima rundă de discuții diplomatice deschise dintre cele două țări, în cadrul unei inițiative mediate de Statele Unite menite să exploreze posibilitatea unui acord.

Întâlnirea a avut loc la Departamentul de Stat și i-a reunit pe ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, și pe ambasadoarea Libanului, Nada Hamadeh Moawad, alături de oficiali americani.

Israelul a declarat înaintea discuțiilor că operațiunile sale militare din Liban vor continua indiferent de evoluția procesului diplomatic. Luptele dintre Israel și Hezbollah s-au intensificat în paralel cu negocierile, incluzând lansări de rachete și atacuri cu drone în nordul Israelului.

Hezbollah, mișcarea teroristă susținută de Iran, a respins propunerea de negocieri, liderul său, Naim Qassem, afirmând că gruparea se opune negocierilor cu Israelul și avertizând că rămâne pregătită pentru o escaladare a conflictului. El a declarat că Hezbollah „s-a pregătit” și a amenințat că ar putea „răpi soldați inamici” dacă luptele vor continua.

Israelul a susținut că urmează, de fapt, două căi paralele: desfășoară acțiuni diplomatice cu Libanul, continuând în același timp operațiunile militare împotriva Hezbollah, pe care o consideră o grupare susținută de Iran. Oficialii israelieni și-au exprimat scepticismul cu privire la capacitatea sau disponibilitatea Libanului de a dezarma Hezbollah.

În ciuda tensiunilor, unii oficiali israelieni consideră că discuțiile ar putea contribui la consolidarea vocilor moderate din Liban, care susțin dezamorsarea conflictului și un eventual acord viitor cu Israelul.

La finalul primei întâlniri, Departamentul de Stat a emis următoarea declarație:

„Toate părțile au convenit să demareze negocieri directe la o dată și într-un loc stabilite de comun acord”, se precizează în comunicatul Departamentului de Stat. „Statele Unite și-au exprimat speranța că negocierile vor depăși sfera de aplicare a acordului din 2024 și vor conduce la un acord de pace cuprinzător”, se mai precizează în declarație. „Statele Unite au afirmat că orice acord de încetare a ostilităților trebuie încheiat între cele două guverne, cu medierea Statelor Unite, și nu prin intermediul vreunei căi separate”.

Foto: Captură Al Jazeera

Share this: Facebook

X

