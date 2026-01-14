Topul celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026. Pe ce loc se află România

Într-o lume tot mai interconectată, în care mobilitatea internațională a devenit un simbol al libertății personale și al influenței globale, un docume

Într-o lume tot mai interconectată, în care mobilitatea internațională a devenit un simbol al libertății personale și al influenței globale, un document mic — pașaportul — poate spune o poveste mare. Henley Passport Index, clasamentul internațional de referință care măsoară „puterea” pașapoartelor din întreaga lume, oferă exact această perspectivă: cât de departe poate călători un om fără a se opri la consulate și ghișee birocratice în 2026.

România în 2026: un pașaport la înălțime

Conform ediției 2026 a Henley Passport Index, pașaportul românesc ocupă poziția a 11-a la nivel mondial, permițând accesul fără viză sau cu viză la sosire în 178 de destinații din cele 227 analizate. Aceasta înseamnă că românii se pot bucura de libertatea de a călători în aproximativ 86% din lume fără a mai trece prin procesul complicat de obținere a vizelor înainte de plecare.

Poziția României este cu atât mai remarcabilă atunci când este comparată cu a unor state tradițional puternice precum Statele Unite, care sunt imediat în față, în top 10, cu acces în 179 destinații.

Cine conduce topul

Pașaportul din Singapore este cel mai puternic din lume în 2026, oferind acces fără viză în 192 de destinații din cele 227 de țări și teritorii ale clasamentului. Japonia și Coreea de Sud ocupă locul al doilea în clasament, cu acces în 188 de destinații.

Pe locul al treilea se află cinci țări europene: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția, fiecare oferind acces fără viză la 186 de destinații.

Locul al patrulea este ocupat de Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos și Norvegia, cu 185 de destinații.

Emiratele Arabe Unite au urcat pe locul 5, cu 57 de poziții în clasament față de 2006. EAU împart poziția cu Ungaria, Portugalia, Slovacia și Slovenia, cu 184 de destinații.

Pe locul șase se află Croația, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă și Polonia. Australia și-a menținut poziția pe locul șapte în această actualizare trimestrială, alături de Letonia, Liechtenstein și Regatul Unit.

Poziția 8 este deținută de Canada, Islanda, Lituania, cu acces în 181 de destinații. Locul 9 în clasamentul global îi revine Malaysiei, cu acces în 180 de țări.

România se află pe locul 11 în clasament, cu acces fără viză în 178 de destinații, iar pentru 48 de state, viza este obligatorie. La începutul anului 2025 România se clasa pe poziția 15. Cetățenii români au acces la 86% din destinațiile globale, pașaportul românesc oferind o mobilitate sporită. Bulgaria ocupă aceeași poziție.

România se află imediat în spatele Statelor Unite, care sunt pe locul 10, cu acces la 179 de destinații, după ce a pierdut accesul la șapte destinații în ultimele 12 luni.

Afganistanul continuă să rămână pe ultimul loc, cu acces fără viză în doar 24 de destinații. Siria și Irakul completează clasamentul pe ultimele locuri, cu 26 și, respectiv, 29 de destinații.

