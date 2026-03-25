Netanyahu, Isus Hristos și Genghis Khan

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a stârnit fără să vrea o dezbatere aprinsă pe internet în timp ce răspundea la întrebările presei internaționale, în care l-a menționat pe istoricul Will Durant în legătură cu impactul istoric relativ al lui Genghis Khan și al lui Isus Hristos.

Durant a scris, împreună cu soția sa, Ariel, diverse lucrări populare despre istoria civilizației occidentale. Netanyahu a citat un pasaj dintr-o carte scurtă intitulată „Lecții de istorie”, în care soții Durant descriu istoria ca fiind „în esență o selecție naturală a celor mai adaptați indivizi și grupuri într-o luptă în care bunătatea nu primește niciun avantaj”.

Acest lucru face parte din narațiunea lor extinsă despre declinul credinței religioase în Occident, ai cărui lideri „și-au asigurat adepții că spiritul bun va învinge în cele din urmă”. Dar, din păcate, concluzionează ei, „universul nu are nicio preferință în favoarea lui Hristos față de Genghis Khan”.

Citatul prim-ministrului a fost rostit în contextul apărării acțiunilor militare ale Israelului, indiferent de cine le aprobă sau le dezaprobă, chiar și președintele Trump. El a susținut că Israelul, alături de toate democrațiile lumii, „nu are de ales” decât să „se opună dușmanilor la timp, cât încă mai este timp”. În caz contrar, potrivit soților Durant, nimic nu va împiedica răul să învingă binele, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori înainte.

Internetul a explodat de indignare în urma unui scurt clip video, susținându-se că Netanyahu l-ar fi denigrat pe Isus Hristos și l-ar fi admirat pe legendarul cuceritor al lumii. Într-un efect de potcoavă intrigant, unor voci MAGA li s-au alăturat voci anti-Israel de stânga, atât aici, cât și în Orientul Mijlociu, toate dornice să impună cea mai proastă interpretare posibilă a discursului. Acest lucru este un alt efect al folosirii greșite a social media de către tot mai mulți internauți.

Netanyahu a răspuns cu o declarație prin care i-a asigurat pe creștini că nu a intenționat să ofenseze pe nimeni. Tot ce a vrut să transmită a fost că „o civilizație moral superioară poate totuși să cadă în fața unui inamic nemilos dacă nu are puterea de a se apăra”.

Declarația integrală a lui Benjamin Netanyahu

Purtătorul de cuvânt neoficial al Israelului, Eylon Levy, a preluat această apărare ca răspuns la afirmațiile lui Munther Isaac, un pastor palestinian cunoscut pentru părtinirea sa, care a spus că Netanyahu „își bate joc” de etica lui Isus.

Nu este așa, a insistat Levy. „Puterea nu înseamnă dreptate, dar fără ea, cei drepți pier. Iar noi vrem să trăim”.

La nivelul realpolitik-ului, nivelul la care se exprimă Netanyahu, aceasta nu este o idee irațională. Dar la un nivel etern, este un eșec tragic de a-L recunoaște pe Hristos, care nu este doar Mântuitorul nostru suferind, ci și Regele nostru biruitor care va veni. Hristos nu a fost doar un om admirabil care a îndemnat lumea să „fie bună” (pentru a cita din „Good Omens”) și care a fost ucis pentru eforturile sale. Moartea Sa nu este doar un alt eveniment istoric trist dintr-o lungă serie de evenimente istorice triste, care trebuie jelit cu respect și lăsat în urmă în timp ce rezolvăm problemele actuale ale lumii. Hristos nu a avut nevoie de ajutorul nostru pentru a salva lumea, și nici nu va avea nevoie de permisiunea noastră pentru a o supune când Se va întoarce în judecată și în mare glorie.

Poate că Netanyahu nu a vrut să jignească pe nimeni, dar evaluarea istorică inițială a soților Durant, formulată dintr-o perspectivă a secularismului arogant, a diminuat fără îndoială statura istorică a lui Hristos.

În altă parte, ei urmăresc modul în care creștinismul contemporan a „evoluat” către ideea că Isus Hristos este un leu blând, descurajat de Isusul din picturile vechi, care arunca oamenii în focurile iadului. Blândul Isus al curentului principal nu pare acum un adversar pe măsura lui Genghis Khan, și nu e de mirare.

La fel ca mulți evrei a căror identitate este mai mult națională și culturală decât religioasă, Netanyahu a moștenit această moștenire liberală seculară. Cu toate acestea, respingerea lui Isus Hristos de către evrei este o tragedie aparte. În adâncul înțelegerii de sine a evreilor se află convingerea că absolut nimeni nu va veni să-i salveze pe evrei, în afară de evrei. Istoria poporului evreu a fost o istorie a reușitei repetate de a nu muri. Și acum, că s-au transformat într-o putere mondială, se văd nu doar ca ultima și cea mai bună speranță pentru propriul popor, ci pentru întreaga civilizație. Ei salvează lumea chiar acum, în timp ce creștinii visează să zboare într-o zi spre cer – sau cel puțin așa ne văd ei.

