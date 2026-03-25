Nu, locuitorii din Texas și Florida NU plătesc impozite de două ori mai mari decât cei din California

Texas are cel mai regresiv sistem fiscal dintre toate statele, dar impozitează persoanele cu venituri mici mai mult decât o face California în cazul rezidenților săi înstăriți, potrivit guvernatorului democrat al statului California, Gavin Newsom, care susține, de asemenea, că texanii din clasa de mijloc plătesc mai mult decât locuitorii statului său și ai Floridei.

„De partea cui ești? Ești doar de partea acelui 1% sau de partea celor 98%?”, a întrebat Newsom într-o postare de pe X din 15 martie. Faptul că Newsom, care și-a anunțat practic oficial candidatura la nominalizarea democrată pentru alegerile prezidențiale din 2028, ar face o afirmație atât de ușor de discreditat sugerează că îl așteaptă un destin similar cu eșecul jenant suferit de fosta vicepreședintă Kamala Harris în 2024, analizează The Washington Stand.

Just Facts Daily (JFD), publicație a institutului apolitic Just Facts cu sediul în Texas, dedicat „publicării de informații concrete despre politicile publice și formării competențelor de cercetare”, probabil că a avut nevoie de mai puțin de o nanosecundă de cercetare bazată pe date pentru a demonstra că Newsom înțelesese totul pe dos.

„DE FAPT, California încasează în medie 10.319 dolari din impozite pentru fiecare locuitor al statului, în timp ce Texasul încasează 5.469 dolari, iar Florida 4.914 dolari. De asemenea, California încasează din impozite 13,5% din valoarea economiei sale, în timp ce Florida încasează 9,1% și Texasul 8,6%”, a declarat JFD.

Cu alte cuvinte, veniturile fiscale totale ale Californiei sunt, în medie, aproape exact duble față de cele ale Texasului și puțin mai mult decât duble față de impozitul total pe cap de locuitor din Florida.

Dar JFD nu s-a oprit aici. Cercetătorii au analizat în detaliu componentele sistemelor fiscale din fiecare dintre aceste trei state. Iată ce au descoperit:

„Cota maximă a impozitului pe veniturile personale din California este de 13,3%, comparativ cu 0% în Texas și 0% în Florida. „Impozitele pe proprietate din California reprezintă, în medie, 2,8% din veniturile personale, comparativ cu 3,6% în Texas și 2,6% în Florida. „Cota maximă a impozitului pe asigurarea de șomaj din California este de 6,2%, comparativ cu 6,2% în Texas și 5,4% în Florida. „Cota impozitului pe vânzări din California este de 7,2%, comparativ cu 6,2% în Texas și 6,0% în Florida. „Acciza din California pe un galon de benzină este de 70,9 cenți, comparativ cu 20,0 cenți în Texas și 40,3 cenți în Florida”.

„Este interesant faptul că Newsom ar fi putut să se concentreze asupra impozitelor pe proprietate, unde rata din statul său este semnificativ mai mică decât cea din Texas și aproape identică cu cea din Florida. În plus, guvernatorul Californiei ar fi putut să menționeze rata contribuției la asigurarea de șomaj din cele trei state. În California, rata este de 6,2%, la fel ca în statul Lone Star și cu aproape un punct procentual mai mare decât în Florida”, afirmă Mark Tapscott, analist la The Washington Stand.

Pe de altă parte, statul California condus de Newsom percepe o taxă de acciză de 70,9 cenți pe galon, ceea ce reprezintă o sumă de peste trei ori mai mare decât cei 20 de cenți pe galon percepuți în Texas și considerabil mai mare decât cei 40,3 cenți pe galon din Florida. De asemenea, cota taxei pe vânzări din California este semnificativ mai mare, situându-se la 7,2%, față de 6,2% în Texas și 6,0% în Florida.

Aceste abordări înșelătoare includ, printre altele, utilizarea „unor calcule care exclud anumite impozite, folosesc indicatori parțiali ai venitului sau recurg la ambele aceste artificii. Rezultatul este că ratele efective de impozitare ale celor bogați sunt subestimate, în timp ce cele ale celorlalți sunt supraestimate pe măsură ce veniturile lor scad.

Cu toate acestea, prezența unor astfel de defecte analitice nu a împiedicat The Washington Post, New York Times și alte mass-media să raporteze fără spirit critic o afirmație pe care un aspirant la candidatura prezidențială din partea Partidului Democrat a considerat-o că îi va promova campania pentru a câștiga patru ani la Casa Albă.

