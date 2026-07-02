Nicușor Dan, editorial în presa conservatoare din SUA: „America la 250 de ani – scopul nostru comun”

Înaintea aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, președintele României, Nicușor Dan, semnează un articol de opinie publicat pe New

Înaintea aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, președintele României, Nicușor Dan, semnează un articol de opinie publicat pe Newsmax, una dintre cele mai influente platforme media conservatoare din SUA, în care evidențiază rolul leadershipului american și relația strategică dintre București și Washington.

„Pe măsură ce Statele Unite se apropie de cea de-a 250-a aniversare, merită să ne oprim puțin, nu doar în America, ci și dincolo de granițele sale, pentru a reflecta asupra a ceea ce a însemnat această țară pentru lume și asupra a ceea ce continuă să reprezinte prin forța durabilă a conducerii americane și a președintelui Donald J. Trump. Această etapă importantă nu este doar o sărbătoare a istoriei americane; este un moment de recunoaștere a legăturii profunde și durabile, înrădăcinată în valori comune, sacrificiu și aliniere strategică, cu țări precum a mea, România, care apără libertatea și oportunitățile”, afirmă președintele Dan.

Argumente istorice

„Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată, ci un aliat puternic, angajat în promovarea păcii și a securității și în apărarea împotriva adversarilor noștri. De aceea, parteneriatul dintre națiunile noastre merită mai mult decât o simplă exprimare a recunoștinței; el trebuie aprofundat, apărat și dus cu ambiție în viitor, întrucât se bazează pe o fundație durabilă de respect, admirație și scop comun, care rămâne extrem de relevantă și astăzi. Istoria ne oferă, în acest sens, cel mai solid fundament. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram După cel de-al Doilea Război Mondial, românii au organizat una dintre cele mai îndelungate mișcări de rezistență armată împotriva comunismului din spatele Cortinei de Fier, prin intermediul luptătorilor care au rezistat în Munții Carpați până la începutul anilor 1960”, scrie Dan. „Statele Unite au încercat să le vină în ajutor, parașutând voluntari români și provizii pentru a susține lupta. Cei care s-au refugiat în munți s-au agățat de o singură speranță: că americanii vor veni și vor elibera România. Mulți au păstrat această speranță până în momentul morții lor, la mâna comuniștilor, o credință care spune multe despre legătura dintre cele două popoare ale noastre”.

Președintele subliniază atașamentul românilor față de valorile americane

„Românii înțeleg foarte bine importanța libertății – individuale, politice și economice. Convergența cu valorile americane se extinde la principiile fundamentale ale societății: credința și familia, importanța unor frontiere sigure, precum și primatul democrației și al libertății”, contină Nicușor Dan.

Parteneriat strategic

Președintele Dan dă asigurări că România va rămâne un partener strategic al Statelor Unite.

„România rămâne un partener strategic devotat al Statelor Unite în momentele care necesită atât hotărâre, cât și resurse. Recent, România s-a oferit să găzduiască capacități militare americane, inclusiv o prezență substanțială de avioane de transport C-130, care depășește astăzi cea a oricărei alte țări europene. Forțele române au luptat alături de trupele americane în Irak și Afganistan, subliniind angajamentul comun față de securitatea globală. Acest angajament continuă prin creșterea cheltuielilor pentru apărare și achiziționarea de sisteme militare americane avansate. Parteneriatul se extinde, de asemenea, în domenii care vor defini viitorul ambelor națiuni și al regiunii în ansamblu”. „România joacă un rol central în promovarea unui ecosistem strategic în Marea Neagră, care să asigure pacea, stabilitatea și securitatea în regiune. În acest sens, lucrăm activ la facilitarea unei prezențe consolidate a Statelor Unite la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la inițiative comune în domeniul energiei nucleare la Cernavodă, la dezvoltarea de reactoare modulare mici împreună cu furnizori de tehnologie din SUA, precum și la propunerea de înființare a unei „gigafabrici” de inteligență artificială în Dobrogea. Alte inițiative includ modernizarea Portului Constanța pentru a deveni un nod regional mai eficient, care se preconizează că va juca un rol esențial și în reconstrucția Ucrainei, dezvoltarea comună a lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, precum și avansarea proiectelor „Coridorul Vertical de Gaz” și „Neptun Deep” pentru a reduce dependența Europei de gazul rusesc. Luate în ansamblu, aceste eforturi reprezintă mai mult decât o simplă cooperare; ele constituie o convergență cuprinzătoare a priorităților în materie de securitate, economie, tehnologie și energie”, afirmă Dan.

Românii apreciază leadershipul american, în special cel al lui Donald Trump

„În acest context mai larg, o dimensiune adesea subestimată merită o mențiune specială: conducerea americană se bucură de un profund respect în rândul poporului român. În ciuda diferențelor politice din Statele Unite, președinția americană continuă să aibă un impact puternic la nivel global. În România, sprijinul popular pentru conducerea americană, în special pentru președintele Trump, rămâne extrem de puternic, reflectând atât o afinitate istorică, cât și o viziune comună asupra provocărilor și priorităților actuale”, susține președintele României.

România – SUA, o alianță puternică

Comunitatea românească din Statele Unite, estimată la aproximativ 1,2 milioane de persoane, contribuie la consolidarea unei relații puternice între cele două țări, bazate pe valori și interese comune.

„În timp ce America marchează 250 de ani de la fondare, românii vor sărbători acest eveniment alături de prietenii și partenerii noștri americani. Va fi un moment de reflecție, recunoștință și reafirmare. Moștenirea Statelor Unite se extinde mult dincolo de granițele sale și este înrădăcinată în istoria și aspirațiile națiunilor care au privit-o ca pe o sursă de inspirație și speranță. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram Pe 4 iulie 2026, mulți români se vor opri pentru a-și exprima mulțumirile și urările de bine, recunoscând că nașterea Statelor Unite a pus în mișcare forțe care au transformat lumea în bine. La 250 de ani, povestea Americii continuă să se desfășoare, având încă în față capitole mărețe. Din perspectiva României, o concluzie este clară: alianța dintre națiunile noastre este puternică, durabilă și destinată să se aprofundeze și mai mult în anii ce vor urma. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze America cu ocazia celei de-a 250-a aniversări!”, concluzionează președintele României, Nicușor Dan.