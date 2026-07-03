Caniculă? Mamdani le cere newyorkezilor să-și seteze aparatele de aer condiționat pe 78 de grade F (26 de grade Celsius)

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a îndemnat locuitorii să economisească energie electrică pe fondul instalării unui val de căldură periculo

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a îndemnat locuitorii să economisească energie electrică pe fondul instalării unui val de căldură periculos deasupra Coastei de Est, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor oficiali republicani de seamă, care au folosit acest apel ca dovadă a deficiențelor agendei sale socialiste.

„New York: e cald afară, iar rețeaua electrică funcționează la capacitate maximă pentru a ne menține răcoriți”, a postat Mamdani miercuri pe X. „Setați aparatul de aer condiționat la 78 de grade, stingeți luminile și aparatele electronice pe care nu le folosiți și deconectați de la priză tot ce puteți”.

Mamdani a afirmat că și municipalitatea își aduce contribuția prin menținerea temperaturii în clădirile municipale la 78 de grade F, prin reducerea intensității luminii sau stingerea luminilor în perioadele de vârf ale cererii de energie electrică, prin solicitarea partenerilor privați să procedeze la fel și prin oprirea echipamentelor neesențiale.

„O rețea stabilă înseamnă că energia alternativă rămâne pornită și se salvează vieți”, a adăugat el. „Să reducem cererea — și să trecem împreună peste această caniculă”.

Apelul a venit în contextul în care meteorologii au avertizat că orașul New York ar putea înregistra cele mai ridicate temperaturi din ultimii peste zece ani. Se preconiza că temperatura în Central Park va ajunge la 100 de grade F (38 de grade Celsius) pentru prima dată din 2012, fiind posibile temperaturi de peste 100 de grade pe parcursul mai multor zile.

Solicitarea de economisire a energiei a atras rapid critici din partea unor personalități din Partidul Republican.

Cererea de conservare a stârnit rapid critici din partea unor figuri din Partidul Republican.

„Așa arată socialismul, oameni buni”, a postat pe X Vivek Ramaswamy, candidat la funcția de guvernator al statului Ohio. „Răspunsul corect nu constă în restricții sau obligativități. Ci în foraje, fracturare hidraulică, cărbune și energie nucleară. Așa vom proceda în Ohio”.

El a lansat, de asemenea, un atac la adresa adversarei sale democrate în cursa pentru guvernator, Amy Acton.

„Sună înfiorător de asemănător cu Amy Acton în timpul pandemiei de Covid”, a adăugat Ramaswamy.

Guvernatoarea Sarah Huckabee Sanders (R-AR) a scris:

„Se pare că socialismul nu este, de fapt, gratuit”, în timp ce guvernatorul Ron DeSantis (R-FL) a ironizat: „La asta se referă oare «căldura colectivismului»?”

Solicitarea lui Mamdani vine la câteva zile după ce acesta a susținut că socialismul reprezintă viitorul Partidului Democrat, în urma victoriilor obținute la alegerile primare din întreaga țară de către candidații socialiști.

„Ceea ce oferă acești candidați este o viziune care depășește alegerile de la jumătatea mandatului, care se extinde dincolo de anul 2028”, a declarat Mamdani marți.

Declarațiile sale au venit pe fondul faptului că o serie de candidați progresiști au continuat să câștige teren în unele primare ale Partidului Democrat. Cel mai recent, în cel de-al 8-lea district congressional din Colorado, deputatul statal Manny Rutinel, care a fost comparat cu Mamdani, a învins-o pe fosta deputată statală Shannon Bird în cadrul primarelor democratice.