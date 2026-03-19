Nicușor Dan, Giorgia Meloni și alți 8 lideri cer UE să revizuiască legislația Green Deal și să sprijine industria

O coaliție de lideri europeni, în frunte cu președintele României, Nicușor Dan, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, solicită Uniunii Europeane să accelereze revizuirea cadrului legislativ privind tranziția verde în sectorul energetic, avertizând asupra riscurilor majore pentru competitivitatea industriei europene.

Scrisoarea comună, semnată de lideri din zece state membre, subliniază necesitatea unei abordări mai pragmatice în implementarea politicilor climatice. Aceștia consideră că ritmul actual al reglementărilor pune presiune excesivă asupra companiilor, în special în sectoarele industriale strategice.

Semnatarii scrisorii sunt: România, Italia, Grecia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Croația și Slovacia.

Cei zece lideri europeni au transmis președinților Comisiei Europene și Consiliului European că actuala legislație „verde” a devenit „un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene” și că e nevoie ca modificările legislative să fie făcute până „cel târziu la sfârșitul lunii mai”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Mai precis, președintele Dan și ceilalți lideri de stat și de guvern cer modificarea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), al cărei parcurs îl caracterizează drept „prea abrupt și excesiv de ambițios”.

Documentul comun avertizează că „actualul cadru a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene”, făcând apel la măsuri urgente pentru reducerea poverii birocratice și adaptarea normelor la realitățile pieței.

Inițiativa vine într-un moment în care economia europeană se confruntă cu provocări multiple, de la costuri ridicate ale energiei până la competiția globală intensificată. Liderii semnatari susțin că fără ajustări rapide, obiectivele climatice riscă să fie atinse în detrimentul stabilității economice.

Reprezentanții Uniunii Europene nu au oferit încă un răspuns oficial, însă tema ar putea fi discutată la următoarea reuniune a Consiliului European, unde presiunile pentru recalibrarea politicilor verzi sunt în creștere.

Textul scrisorii adresate UE

„Europa se află într-un moment critic. Deciziile luate astăzi cu privire la competitivitate vor determina prosperitatea noastră, leadershipul tehnologic și autonomia strategică pentru deceniile care vor urma. Evoluțiile geopolitice recente subliniază încă o dată fragilitatea ecosistemelor economice actuale și mediul dificil în care operează companiile.

Competitivitatea europeană a fost mult timp — și rămâne mai mult ca niciodată — coloana vertebrală a prosperității, forței și rezilienței noastre. Proiectul european s-a bazat întotdeauna pe succesul economic, prin încurajarea prosperității durabile și a competitivității. Protejarea forței noastre nu este, prin urmare, doar o chestiune economică, ci și o sarcină profund politică.

Schimbările climatice trebuie abordate cu hotărâre. Cu toate acestea, putem reuși în transformarea verde doar dacă baza noastră industrială rămâne puternică. De la momentul la care s-a ajuns la acordul privind Pactul Verde (Green Deal), mediul global s-a schimbat semnificativ. Prețurile la energie au explodat, inflația a făcut ca investițiile necesare pentru tranziție să fie și mai costisitoare, iar soluțiile actuale de decarbonizare nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru a asigura sustenabilitatea economică a industriilor greu de debaronizat.

Astăzi, vedem că parcursul prevăzut de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) până în 2034 este prea abrupt și excesiv de ambițios. Industria noastră este dedicată și continuă să facă pașii necesari pentru a-și transforma modelele de afaceri. Totuși, în combinație cu prețurile ridicate la energie și eliminarea treptată a certificatelor ETS gratuite, cadrul actual a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene. Aceasta este o lecție învățată.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Doamnă președintă, în scrisoarea dumneavoastră din 16 martie privind competitivitatea, subliniați pe bună dreptate că trebuie să ne asigurăm că sistemul ETS este adaptat noilor realități. În acest scop, considerăm necesară o revizuire amănunțită a ETS, menită să atenueze impactul acestuia asupra prețurilor la electricitate și să reducă riscul de volatilitate a prețurilor carbonului, inclusiv o prelungire a certificatelor UE gratuite în cadrul ETS 1 dincolo de anul 2034. Mai mult, este crucială o relaxare a procesului de eliminare a certificatelor gratuite începând cu 2028, pentru a evita impunerea unei poveri excesive asupra industriei în timpul acestei perioade de tranziție. Salutăm faptul că acest principiu se reflectă și în acordul privind obiectivul climatic pentru 2040.

Timpul este esențial; prin urmare, propunerea legislativă corespunzătoare nu ar trebui să aștepte până la vară. Ca urmare a discuțiilor noastre viitoare din cadrul Consiliului European din martie, revizuirea ETS 1 ar trebui prezentată cel târziu la sfârșitul lunii mai.

Contăm pe dumneavoastră și pe serviciile dumneavoastră pentru a lucra împreună în vederea obținerii celui mai bun rezultat pentru Europa”.

Foto: Nicușor Dan / Facebook

Share this: Facebook

X

