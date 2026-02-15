Nicușor Dan va participa la Consiliul Păcii organizat de Trump la Washingon. Ce rol va avea România

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa la Consiliul Păcii de la Washington, la invitația

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa la Consiliul Păcii de la Washington, la invitația Președintelui Trump.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a scris președintele Dan pe rețeaua de socializare. „România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a mai scris Nicușor Dan. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram „Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicală de urgență”, a conchis președintele României, Nicușor Dan.

Ce este Consiliul Păcii

Consiliul Păcii este o organizație internațională propusă cu scopul declarat de a „promova stabilitatea, de a restabili o guvernare fiabilă și legală și de a asigura o pace durabilă în regiunile afectate sau amenințate de conflict”.

Inițiativa a fost anunțată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, în septembrie 2025, iar constituirea oficială a organizației a fost confirmată la 15 ianuarie 2026. Pe 20 ianuarie 2026, Trump a motivat crearea Consiliului Păcii prin nemulțumirea sa față de Organizația Națiunilor Unite, afirmând că aceasta „nu l-a ajutat niciodată” și sugerând că noua structură ar putea, în timp, să înlocuiască ONU. Potrivit declarațiilor sale, Consiliul ar urma să funcționeze ca un cadru alternativ de cooperare internațională în domeniul securității și prevenirii conflictelor.

