Nigeria: Peste 7.000 de creștini uciși până în prezent, în 2025

Extremiștii islamici și milițiile radicalizate ale păstorilor Fulani au ucis peste 7.000 de creștini în primele 220 de zile ale anului 2025, estimează un nou raport al unei organizații a societății civile, în timp ce apărătorii drepturilor omului continuă să critice incapacitatea guvernului nigerian de a proteja creștinii, informează The Christian Post.

Societatea Internațională pentru Libertăți Civile și Statul de Drept (Intersociety) cu sediul în Anambra, condusă de criminologul și cercetătorul creștin Emeka Umeagbalasi, a raportat că cel puțin 7.087 de creștini „au fost masacrați în toată Nigeria” între 1 ianuarie și 10 august.

În acea perioadă, „nu mai puțin de 7.800 de persoane au fost arestate și răpite cu violență pentru că erau creștini”, estimează raportul. Organizația se bazează pe ceea ce consideră a fi rapoarte credibile ale mass-media locale și străine, rapoarte guvernamentale, rapoarte ale grupurilor internaționale pentru drepturile omului și mărturii ale martorilor oculari pentru a compila date statistice.

„Masacrul brutal a aproximativ 7.087 de creștini și răpirea a 7.800 de alții s-a tradus, de asemenea, într-o medie de 30 de morți creștini pe zi și mai mult de unul pe oră”, se arată în raportul Intersociety. „Se estimează că aproximativ 35 de creștini au fost răpiți zilnic și aproximativ doi pe oră, în cele 220 de zile sau șapte luni și zece zile din 2025”.

Zeci de mii de creștini nigerieni au fost uciși în ultimul deceniu, iar mulți alții au fost strămutați pe fondul ascensiunii grupurilor extremiste islamice precum Boko Haram și Statul Islamic în nord-estul țării și al intensificării atacurilor milițiilor radicalizate fulani împotriva comunităților preponderent creștine din statele din Centura de Mijloc.

În timp ce unii observatori internaționali afirmă că ceea ce se întâmplă cu comunitățile creștine din statele din Centura de Mijloc ar putea îndeplini criteriile pentru persecuție religioasă și genocid, guvernul nigerian susține că astfel de violențe nu sunt în mod inerent religioase și că ele provin din conflictele vechi de zeci de ani dintre fermieri și păstori.

În noul său raport, Intersociety susține, de asemenea, că Nigeria oferă un „refugiu sigur” pentru cel puțin 22 de grupuri teroriste islamice, dintre care câteva ar avea legături cu Statul Islamic și Fondul Mondial pentru Jihad.

Pe lângă amenințarea cu violența și uciderea, creștinii au fost și alungați din comunitățile și fermele lor.

Raportul susține că cele 22 de grupuri teroriste islamice cu sediul în Nigeria „folosesc violența și mijloace genocidale pentru a distruge sau a șterge grupurile etnice indigene din Nigeria și identitățile lor, în special moștenirea culturală Igbo, veche de 3.475 de ani, creată încă din 1450 î.Hr.”

Raportul estimează, de asemenea, că „185.009 nigerieni fără apărare” au fost uciși din 2009, dintre care 125.009 creștini și 60.000 de musulmani liberali. Grupul estimează că 19.100 de biserici au fost distruse în această perioadă, peste 1.100 de comunități creștine au fost „jefuite” și 600 de clerici creștini au fost răpiți, dintre care 250 de preoți catolici și 350 de pastori.

În august anul trecut, Observatorul pentru Libertatea Religioasă în Africa a publicat un proiect de date pe patru ani care documentează 55.910 decese în urma a 9.970 de atacuri, incluzând atât civili, cât și combatanți, în toată Nigeria.

Dintre cei 30.880 de civili uciși, creștinii au totalizat 16.769, depășind semnificativ numărul de 6.235 de decese în rândul musulmanilor. Raportul dintre decesele creștinilor și ale musulmanilor a fost de 6,5:1, radicalii fulani fiind responsabili pentru mai mult de jumătate din decesele creștinilor.

„De peste un deceniu, atrocitățile împotriva civililor din Nigeria au fost minimalizate sau reduse la tăcere”, se arată în raportul de 136 de pagini. „Acest lucru s-a dovedit a fi un obstacol major pentru cei care încearcă să înțeleagă violența”.

