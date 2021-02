Nikki Haley: Trebuie să protejăm sportul feminin

Recentul ordin executiv al lui Joe Biden a fost prezentat drept o chestiune de drepturi transgender. Dar, în realitate, a fost un atac asupra drepturilor femeilor, analizează Nikki Haley, fostul Ambasador SUA la ONU și fost Guvernator al Carolinei de Sud, pentru National Review.

În perioada adolescenței mele, tenisul era viața mea.

Am început să joc la vârsta de zece ani. Pe când am împlinit 13 ani, asta era tot ce îmi doream să fac. Jucam non-stop. De multe ori, părinții mei nici nu mă vedeau – mă trezeam și fugeam pe teren înainte de revărsarea zorilor și reveneam după amurg. La sfârșit de săptămână, mă trezeam foarte devreme, deoarece micul nostru oraș din Carolina de Sud avea doar câteva terenuri de tenis. Voiam să mă asigur că ocup unul înainte ca altcineva să o facă.

Nu am fost cea mai bună jucătoare din liceu. Nu am fost niciodată selectată să joc cu cei mai buni. Dar am fost suficient de bună pentru a face parte din echipă. Visul meu era să ajung în echipa feminină a SUA și să-mi întâlnesc idolii din sport, pe Chrissie Evert și Martina Navratilova. Desigur, nu aș fi reușit niciodată – clar nu am reușit! – dar tot aveam speranță. Sincer, aș fi fost la fel de fericită să fiu cea mai bună din școala mea.

Vor mai avea fetele din ziua de astăzi acea speranță? Vor avea vreo șansă de a fi cele mai bune din școlile lor, și cu atât mai puțin din districtele sau statele lor? Mă tem că multe nu vor reuși, și nu doar în tenis. În lumea sportului, jocul este aranjat în detrimentul femeilor și în favoarea bărbaților biologici.

Președintele Biden este cel mai recent bărbat care a aranjat lucrurile astfel, ceea ce este ciudat pentru cineva lăudat drept apărător al femeilor. Una dintre primele sale acțiuni ca președinte a fost semnarea unui ordin executiv ce deschide calea spre o reglementare federală ca toate școlile care primesc finanțare federală să permită bărbaților biologici să facă parte din echipele sportive feminine.

Ordinul a fost prezentat ca o chestiune de drepturi transgender. Dar, în realitate, a fost un atac asupra drepturilor femeilor.

Generații de femei s-au luptat din greu pentru a se asigura că fiicele și nepoatele lor au condiții de concurență echitabile, deoarece fetele merită aceeași șansă ca băieții să ia parte la activități sportive. Datorită eforturilor a nenumărate feministe, numărul echipelor feminine din școli a crescut mult în ultimii 50 de ani. În trecut, mai puțin de 4% dintre fete practicau un sport. În prezent, 40 la sută o fac.

Generația mea a fost una dintre primele care a beneficiat de aceste victorii. Și generația fiicei mele a tras foloase, de asemenea. Dar acțiunile lui Biden vor anula acele victorii și vor pune femeile în dezavantaj. Acum, când o fată se pregătește să concureze, va trebui să se întrebe: împotriva cui concurez cu adevărat?

Copiii transgender merită sprijin și respect. Dar realitatea rămâne, totuși, că băieții și fetele sunt construiți diferit din punct de vedere biologic. Cei mai buni sportivi de gen masculin au un avantaj natural față de cele mai bune sportive de sex feminin. Trebuie să ignorați știința pentru a nu vedea lucrul acesta.

Cea mai rapidă atletă de sex feminin din lume deține nouă medalii olimpice, dar aproape 300 de băieți de liceu sunt în continuare mai rapizi decât ea. În statele în care băieții (din punct de vedere al sexului biologic) concurează împotriva fetelor, fetele pierd aproape întotdeauna – nu doar meciul, ci și posibile burse de facultate și o viață de succes în sportul lor preferat. Șansa lor de a străluci este furată.

Abordez această problemă ca femeie și ca mamă. Când fiica mea făcea atletism, mergeam la competiții. Nu-mi pot imagina cât de greu ar fi fost s-o văd pierzând în fața cuiva ce beneficia de un avantaj nedrept.

Și nu vreau să mă gândesc cum ar fi reacționat fiica mea la asta. Participa pentru că a simțit întotdeauna că are o șansă. Dacă ar fi pierdut sentimentul acela, ar fi continuat să mai participe? Ce rost are să concurezi când tot ce dai mai bun nu poate fi suficient de bun?

Fetele de pe toată întinderea Americii ar putea începe să-și pună aceste întrebări în scurt timp. Unele deja și le pun. În ceea ce privește această chestiune esențială, drepturile femeilor se îndreaptă în direcția greșită.

Dacă această tendință nu este oprită, realizările atâtor femei curajoase, de-a lungul atâtor ani, vor fi șterse. Este greșit. Este jignitor. Și femeile știu și ele asta, indiferent că s-au retras din activitate, că sunt mame de vârstă mijlocie sau o fată de 16 ani care se gândește să se înscrie la înot. Doar că le este frică să rostească cu voce tare, pentru că știu că vor fi reduse la tăcere și vor fi numite intolerante.

Dar nu suntem intolerante. Suntem femei. Și trebuie să ne facem vocile auzite, nu să fim reduse la tăcere. De asemenea, avem nevoie de sprijinul celor care ar trebui să știe mai bine. Majoritatea feministelor lipsesc la apel în momentele acestea. Ar trebui să fie în prima linie a acestei lupte. Și bărbații ar trebui să iasă de pe tușă.

Este puțin probabil ca sportul masculin să fie afectat, dar dacă ar fi, cu siguranță că băieții ar riposta. Ar trebui să facă asta oricum, să fie solidari cu soțiile, prietenele, fiicele și colegele de clasă.

Dreptatea și egalitatea sunt în joc, iar bunul simț este la fel de important ca și compasiunea. Femeile nu au luptat atât de mult doar pentru a descoperi că nu am avut niciodată șansa de a câștiga.

