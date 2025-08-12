Noi reguli pentru reînnoirea vizei SUA fără interviu

Începând cu data de 2 septembrie 2025, Statele Unite modifică regulile de reînnoire a vizelor fără interviu. Programul Interview Waiver Program pe

Începând cu data de 2 septembrie 2025, Statele Unite modifică regulile de reînnoire a vizelor fără interviu.

Programul Interview Waiver Program permite unor categorii de vize expirate să fie reînnoite fără prezența fizică la un interviu.

Astfel, începând cu 2 septembrie 2025, Departamentul de Stat va actualiza categoriile de solicitanți care pot fi eligibili pentru o scutire de la interviul pentru viza de non-imigrant.

Toți noii solicitanții de vize de non-imigrant, inclusiv solicitanții cu vârsta sub 14 ani și peste 79 de ani, vor trebui, în general, să se prezinte la un interviu personal cu un funcționar consular.

Cine se califică pentru Interview Waiver Program

Solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă și expirate în ultimele 12 luni și care aveau vârsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare

Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale.

Solicitanții trebuie să îndeplinească, de asemenea, o serie de criterii:

să depună cererea în țara de cetățenie sau de reședință

să nu fi fost niciodată refuzați pentru acordarea vizei (cu excepția cazurilor în care refuzul a fost anulat sau derogat)

să nu prezinte motive evidente sau potențiale de ineligibilitate.

Funcționarii consulari pot solicita în continuare interviuri personale, de la caz la caz, din orice motiv. Solicitanții trebuie să consulte site-urile web ale ambasadelor și consulatelor pentru informații mai detaliate despre cerințele și procedurile de solicitare a vizei și pentru a afla mai multe despre starea de funcționare și serviciile ambasadei sau consulatului.

