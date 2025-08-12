Putin are mari speranțe pentru întâlnirea cu Trump. Pacea nu este una dintre ele

Întâlnirea reprezintă o victorie pentru Putin, care încearcă să pună capăt izolării internaționale și să separe relațiile Rusiei cu SUA de soarta Ucra

Așteptările în Rusia sunt mari înaintea summitului planificat pentru vineri între liderul rus Vladimir Putin și președintele Trump.

În preambulul summit-ului programat în Alaska, oficialii și media din Rusia prezintă evenimentul drept o oportunitate de resetare a relaţiilor cu SUA și chiar de cooperare în zona arctică. Totuși, pacea, mai ales în contextul conflictului din Ucraina, nu este privită drept un potențial rezultat.

Rusia propune un armistițiu condiționat de cedarea unor teritorii de către Ucraina, însă această abordare este ferm respinsă de Kiev și aliații europeni, deși președintele ucrainean Zelenski a transmis partenerilor europeni că este dispus la concesii.

Ucraina, în comparație cu Rusia, a depus eforturi însemnate pentru a accepte concesiile propuse – uneori impuse – de administrația Trump, deși ea este victima în acest război ilegal.

Kremlinul nu pare dispus să facă concesii majore, mizând pe faptul că răbdarea și sprijinul occidental pentru Ucraina se vor eroda în timp.

Analiștii interpretează lipsa soluțiilor de pace drept reflexia calculului lui Putin: avansuri pe câmpul de luptă combinate cu scăderea sprijinului occidental (inclusiv încetarea livrărilor de arme din partea SUA) ar putea consolida poziția Rusiei și submina rezistenţa ucraineană.

În presa și discursul politic intern, întâlnirea este prezentată ca o victorie diplomatică în sine. Participarea lui Trump — fie și fără un acord de pace — este exploatată propagandistic pentru a arăta că Rusia nu este izolată și că are canale directe de dialog cu Washingtonul.

Trump a lăsat să se înțeleagă că este deschis unui acord de pace, dar numai dacă se pot înregistra progrese concrete. El nu exclude ideea unei retrageri parțiale a trupelor ruse din zone ocupate, însă nu pare să pună accentul pe restabilirea completă a integrității teritoriale a Ucrainei.

Summit-ul nu este pregătit să producă un acord de pace. Pentru Putin, valoarea lui este în legitimitatea diplomatică și în posibilitatea de a testa limitele și disponibilitatea unei administrații Trump de a negocia termeni favorabili Rusiei. Pentru Trump, miza este mai degrabă politică și de imagine, în timp ce conflictul din Ucraina rămâne nerezolvat.

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, potrivit unei declaraţii semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina. O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, arată textul declaraţiei.

