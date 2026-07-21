Noile restricții privind vizele SUA vizează teroriștii și extremiștii de stânga

Departamentul de Stat a anunțat o nouă regulă prin care va refuza vizele cetățenilor străini asociați cu grupări extremiste sau teroriste de stânga, i

Departamentul de Stat a anunțat o nouă regulă prin care va refuza vizele cetățenilor străini asociați cu grupări extremiste sau teroriste de stânga, inclusiv celor care au finanțat astfel de activități pe teritoriul SUA. Măsura a fost făcută publică săptămâna trecută de secretarul de stat Marco Rubio, în contextul eforturilor administrației Trump de a limita influența străină asupra mișcărilor radicale interne.

Potrivit lui Rubio, rețelele de extremă stângă recurg adesea la structuri organizate pentru a folosi violența ca instrument politic, iar noua politică urmărește să blocheze exact aceste canale prin care persoane din străinătate ar putea finanța, recruta sau incita la acțiuni violente pe sol american.

Într-un discurs recent, oficialul american a susținut că, în ultimii ani, atenția autorităților s-a concentrat aproape exclusiv pe terorismul islamist, în timp ce amenințarea venită din zona extremei stângi ar fi fost minimalizată sau chiar negată de o parte a mass-media, mediului academic și clasei politice.

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Rubio a făcut trimitere la episoade de violență politică asociate stângii radicale de-a lungul deceniilor, de la campaniile teroriste din anii 1960-1970 până la atacurile recente asupra unor figuri publice conservatoare, printre care fostul președinte Trump și liderul Turning Point USA, Charlie Kirk, ucis anul trecut.

Anunțul vine după o serie de acțiuni ale administrației americane menite să identifice sprijinul extern pentru extremismul intern, inclusiv o anchetă a Departamentului de Justiție privind un om de afaceri cu legături în China, suspectat că ar fi finanțat mișcări radicale în SUA.

O serie de analiști, printre care reprezentanți ai unor think-tank-uri conservatoare, au apreciat decizia, argumentând că aceasta ar putea limita sprijinul venit din exterior pentru radicalii americani, fără însă a rezolva de una singură problema extremismului intern.