Putem să te omorâm ca să-ți luăm organele, te rog?

Un articol științific ridică o nouă preocupare îngrijorătoare cu privire la sinuciderea asistată.

Într-un articol recent publicat în New England Journal of Medicine, trei cadre universitare din domeniul medical, dintre care doi sunt bioeticieni, susțin că acceptarea tot mai largă a eutanasiei voluntare „justifică o recontextualizare a regulii donatorului decedat și o evaluare a principiilor etice implicate”, analizează WSJ.

În spatele limbajului obscurantist se ascunde o propunere îngrozitoare, pe care coautorul Robert Truog a descris-o într-un interviu: pacienții „ar primi un anestezic… și, sub anestezie, organele le-ar fi prelevate… în timp ce acestea încă funcționează”.

Sinuciderea asistată ridică deja suficiente probleme etice. Consiliul Național pentru Persoanele cu Dizabilități din SUA a subliniat într-un raport din 2019 îngrijorarea de lungă durată conform căreia „dacă sinuciderea asistată este legală, viețile unor persoane, în special ale celor cu dizabilități, vor fi curmate fără consimțământul lor liber și pe deplin informat, din cauza erorilor, abuzurilor, cunoștințelor insuficiente și lipsei nedrepte de opțiuni mai bune”.

Exploatarea sinuciderii asistate pentru a crește oferta de organe donate ar spori probabilitatea ca pacienții vulnerabili să se simtă presați să-și pună capăt vieții.

Indiferent dacă încalcă sau nu legile penale statale privind eutanasia și omorul, politica federală ar trebui să interzică această practică macabră și sinistră pe care autorii o numesc „moartea prin donarea de organe” înainte ca aceasta să aibă loc.

Administrația Trump ar trebui să emită imediat un ghid care să precizeze că o lege din 1997 care interzice finanțarea federală a sinuciderii asistate se aplică oricăror cazuri de moarte prin donarea de organe. Dacă Medicare, Medicaid și alte opțiuni de asigurare federală, precum și programele de subvenții, refuză să acopere costurile unui transplant de organe care este rezultatul sinuciderii asistate, puține spitale vor lua în considerare efectuarea acestora.

În plus, Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale ar trebui să oblige Rețeaua de Obținere și Transplant de Organe (OPTN) să adopte o regulă care să interzică în mod explicit decesul prin donarea de organe. Politicile OPTN au o pondere deosebită, deoarece secțiunea 1138 din Legea privind asigurările sociale prevede că spitalele de transplant pot participa la programele Medicare și Medicaid „numai dacă… spitalul este membru al OPTN și respectă regulile și cerințele acesteia”. Având în vedere că toate plățile din cadrul programelor Medicare și Medicaid depind de respectarea politicilor OPTN, un singur caz de deces prin donarea de organe ar pune în pericol existența unui spital.

În cele din urmă, Congresul ar trebui să modifice Legea națională privind transplantul de organe pentru a interzice donările de organe rezultate în urma sinuciderii asistate, la fel cum interzice deja vânzarea interstatală a organelor umane. O scrisoare recentă semnată de ambele camere ale Congresului, care solicită monitorizarea pacienților din centrele de îngrijire paliativă în ceea ce privește așa-numita „ajutorare la moarte”, ilustrează îngrijorarea bipartizană că pacienții vulnerabili ar putea fi constrânși să-și pună capăt vieții. Acest lucru sugerează că ar putea exista un sprijin bipartizan larg pentru interzicerea morții prin donarea de organe, așa cum a fost cazul pentru legea din 1997 privind sinuciderea asistată și pentru legea din 2023 de reformare a sistemului de transplant de organe.

„În calitate de mamă a unui copil cu fibroză chistică, înțeleg suferința cu care se confruntă pacienții care au nevoie de un transplant de organe pentru a-și salva viața. Dar putem găsi soluții mai bune decât uciderea unor oameni — chiar și a celor care susțin că își doresc să moară — pentru a le preleva organele”, susține Mary Marslender pentru WSJ.