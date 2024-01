Nu mai postăm atât de mult pe rețelele sociale. O vom mai face vreodată?

Reclamele excesive, boții și dezinformarea au eliminat plăcerea de a posta public, spun utilizatorii

O mulțime de oameni se conectează la rețelele de socializare în fiecare zi. Tot mai puțini sunt cei care postează efectiv. Isaiah Hug petrece aproximativ două ore pe zi răsfoind Instagramul, dar ultima sa postare pe feed-ul său a fost în urmă cu peste un an. El postează ocazional povești, care dispar după 24 de ore, analizează WSJ.

„Nu am nevoie să adaug și mai multă fricțiune în viața mea și să am oameni care să se certe în legătură cu cine am votat sau ce cred eu”, spune ofițerul de artilerie marină în vârstă de 24 de ani, care își are baza în Carlsbad, California.

Preferă discuțiile individuale și de grup – ceea ce el numește „networking privat”.

Miliarde de oameni accesează lunar rețelele de socializare, dar utilizatorii postează mai puțin și preferă o experiență mai pasivă, conform sondajelor efectuate în rândul utilizatorilor și cercetărilor efectuate de firmele de analiză a datelor. Într-un raport din octombrie al companiei de informații Morning Consult, 61% dintre respondenții adulți din SUA care au un cont de socializare au declarat că au devenit mai selectivi în ceea ce privește ceea ce postează.

Motivele sunt diverse: oamenii spun că au impresia că nu pot controla conținutul pe care îl văd. Au devenit mai protectivi în ceea ce privește împărtășirea vieții lor online. De asemenea, ei spun că distracția din social media a dispărut.

Instagram și Facebook, precum și X și TikTok. Acestea au devenit unele dintre cele mai puternice companii și platforme din lume datorită utilizării intense și interacțiunii din partea utilizatorilor. Orice amenințare la adresa acestei interacțiuni reprezintă o amenințare la adresa afacerii lor.

Companiile reacționează. Acestea investesc în experiențe mai private pentru utilizatori, cum ar fi mesageria, și fac interacțiunile mai sigure. Și încurajează oamenii să posteze către o audiență mai intimă – cum este cazul funcției „Prieteni apropiați” a Instagram, recent extinsă.

Zona fără distracție

David Kennedy, un asistent de birou în vârstă de 27 de ani din Chicago, are patru conturi TikTok diferite: trei pentru a posta, unul pentru a urmări conținut.

Aspirant la fotomodel, îi place să posteze fotografii și pe Instagram. Prietenilor săi, nu atât de mult. Într-o mare de mulaje de Instagram de la influenceri, rareori zărește o față cunoscută. El spune că majoritatea prietenilor săi sunt „privitori”.

„Uneori ne putem simți singuri”, spune Kennedy. „Dacă nu vezi ce postează prietenii tăi, ai impresia că trăiești într-o lume izolată”.

Într-un sondaj realizat în SUA în această vară, firma de cercetare Gartner a constatat că mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că în ultimii cinci ani calitatea social media a scăzut. Aceștia au citat dezinformarea, toxicitatea și proliferarea bo;ilor ca fiind motivele pentru care aceasta s-a înrăutățit.

„Cu cât ai mai puțină încredere în brandurile din social-media, cu atât mai puțin ai o experiență bună”, spune Emily Weiss, analist la Gartner. Utilizatorii sunt mai puțin dispuși să împărtășească opinii sau informații despre viața lor, deoarece comunitatea pe care o caută nu există, adaugă ea.

Anunțurile publicitare și mesajele sugerate au absorbit, de asemenea, bucuria din aplicații, spun unii utilizatori.

Meta a răspuns plângerilor utilizatorilor, spunând că va continua să lucreze la îmbunătățirea recomandărilor pentru a-i ajuta pe creatori să ajungă la mai multe persoane. Compania a adăugat un buton de snooze care pune pe pauză postările sugerate timp de 30 de zile la un moment dat, precum și fluxuri cronologice care afișează temporar doar postările de la conturile pe care oamenii le urmăresc.

Trecând în privat

De asemenea, utilizatorii sunt mai selectivi în ceea ce privește ceea ce postează online. Evenimentele recente, precum războiul dintre Israel și Hamas, i-au făcut pe utilizatori să ezite înainte de a-și împărtăși opiniile în mod public, de teama represaliilor și a judecăților, spune Pamela Rutledge, director al Centrului independent Media Psychology Research Center.

Chiar și în domenii mai puțin conflictuale, utilizatorii spun că au ajuns la epuizare.

Cassius Hudson, un farmacist de 31 de ani din Columbus, Ohio, obișnuia să posteze fragmente din viața sa pe Snapchat, Facebook și Instagram de mai multe ori pe săptămână. Cu cât a văzut cât de mult se străduiau oamenii să pară cool pe internet, cu atât a devenit mai puțin interesat de postări.

„Simțeam că trebuie să postez și să arăt într-un anumit fel, iar eu eram de genul: “Nu-mi place asta”” spune Hudson. În aceste zile, singura aplicație de social-media pe care o folosește este Instagram, unde el și prietenii săi fac schimb de meme-uri și videoclipuri prin mesaje directe.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a declarat în iulie că utilizatorii aplicației își petrec majoritatea timpului în DM-uri. „Toate schimburile de prieteni se îndreaptă în această direcție”, a spus Mosseri într-o apariție pe un podcast. „Sunt mai multe fotografii și videoclipuri partajate în DM-uri decât în Stories și sunt mult mai multe partajate în Stories decât în Feed”.

Meta a început să își orienteze resursele către mesagerie, inclusiv eforturile de a activa criptarea end-to-end în mod implicit în toate serviciile sale de mesagerie.

TikTok a dat, de asemenea, semne că investește mai mult în partea de mesagerie a aplicației sale, îndemnându-i pe utilizatori să discute cu persoane cu care nu au mai trimis mesaje de ceva timp.

Țara pândarilor

Atenția algoritmică îndreptată asupra creatorilor și a conținutului lor hiper-curat i-a făcut pe unii utilizatori să se simtă nesiguri și să fie mai puțin predispuși să își împărtășească propriile fotografii și videoclipuri, spune Kevin Tran, analist media și divertisment la Morning Consult. La rândul lor, unii se gândesc acum la aplicațiile sociale mai mult ca la niște surse de divertisment, precum YouTube sau Netflix.

Gartner estimează că 50% dintre utilizatori vor renunța sau își vor limita semnificativ interacțiunile cu social media în următorii doi ani.

Potrivit raportului Morning Consult, atunci când recomandă un film sau un serial unui prieten, oamenii o fac mai des în persoană, prin SMS sau e-mail și mai rar prin intermediul rețelelor sociale. Este mai ușor să exprimi verbal opiniile decât să le ai consfințite într-o postare publică pe rețelele sociale, spune Tran.

Shantae Mann, în vârstă de 36 de ani, se gândește deseori să își șteargă conturile de socializare, dar nu reușește să renunțe complet la ele. În aceste zile, terapeutul școlar din Stewartstown, Pennsylvania, nu simte cu adevărat nevoia să posteze în mod regulat. Ea postează doar la anumite evenimente, cum ar fi zilele de naștere ale copiilor ei sau o călătorie importantă.

