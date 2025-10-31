Sursele ostilității anti-Israel

Obiectivul principal al protestatarilor pro-palestinieni este denigrarea Israelului, mai degrabă decât sprijinirea arabilor palestinieni, după cum sugerează tăcerea acestor activiști atunci când palestinienii sunt uciși de alți arabi, cel mai recent exemplu fiind execuțiile efectuate de Hamas asupra locuitorilor din Gaza care se opuneau mișcării.

Într-adevăr, perspectiva lor limitată nu se concentrează asupra altor conflicte etnice contemporane, cum ar fi atacurile arabilor asupra africanilor în Sudan și persecuția creștinilor de către musulmani în Nigeria. Cea mai evidentă explicație pentru monomania anti-Israel din campusuri, din cadrul Organizației Națiunilor Unite și din alte părți este că opoziția directă a Israelului este formată din musulmani numeroși, activi din punct de vedere politic și susținuți de petrol.

Dar de ce se alătură și non-musulmanii freneticii anti-Israel, ajungând chiar să sărbătorească masacrul cetățenilor israelieni comis de Hamas pe 7 octombrie 2023? Două răspunsuri simple sunt ignoranța și antisemitismul. Dar acești factori nu sunt deloc exhaustivi. Observatorii au remarcat că sentimentul anti-Israel este alimentat de reportaje părtinitoare, analize tendențioase și lipsa cunoștințelor istorice. Din nou, adevărat, dar incomplet. Rareori sunt menționați mai mulți factori extrinseci conflictului în sine.

În ceea ce privește părtinirea mass-media, mai multe organizații de supraveghere fac publice frecventele erori de raportare și interpretare greșită din mass-media mainstream. De exemplu, academicieni, jurnaliști și alții caracterizează campania militară a Israelului drept genocid, în ciuda avertismentelor Israelului către civilii din Gaza înainte de atacurile asupra țintelor militare din apropiere, a furnizării de alimente acestei populații extrem de ostile și a obținerii unui raport remarcabil de scăzut între numărul de victime civile și militare, chiar dacă Hamas își folosește propriul popor ca scuturi umane.

Această evaluare este extrem de ironică, având în vedere obiectivul predominant al Hamas de a comite genocid împotriva evreilor, prefigurat de masacrul din 7 octombrie. În legătură cu acest lucru se află acuzația de apartheid israelian, care este contrazisă de prezența proeminentă a arabilor în toate domeniile vieții, inclusiv în Curtea Supremă, parlamentul și armata Israelului – din nou, în contrast cu palestinienii Judenrein – și în alte zone controlate de arabi, unde chiar și trecătorii evrei și-ar risca viața.

Mai mult, având cunoștințe limitate de istorie, protestatarii susțin că descendenții imigranților musulmani din Algeria, Egipt și Siria din secolele XIX și XX sunt indigeni în regiunea Palestinei Egipt și Siria în regiunea Palestinei, trec cu vederea faptul că așa-numitele așezări includ zone care odinioară erau populate în majoritate de evrei (în special Orașul Vechi din Ierusalim, curățat etnic de evrei de către armata iordaniană în 1948) și ignoră expulzarea în masă a evreilor din țările arabe la scurt timp după renașterea statului modern Israel.

În ciuda faptului că Israelul a părăsit Gaza în 2005, unii încă descriu zona ca fiind ocupată de Israel. Puțini sunt conștienți de obiectivul supremației islamice reflectat în colonialismul și cuceririle din trecut și din viitor. Eliminarea Israelului a fost intenția constantă a Hamas și a Autorității Palestiniene, de aceea au refuzat să negocieze mai multe propuneri privind două state de-a lungul anilor.

Acum, să trecem la aspectele extrinsice conflictului de bază care susțin o orientare anti-Israel:

Israelienii sunt considerați albi, iar palestinienii sunt considerați oameni de culoare. Progresiștii tind să favorizeze oamenii de culoare, considerați victime, în detrimentul albilor, considerați opresori, indiferent de dovezile istorice sau contemporane. Astfel, discuția despre colonizarea și sclavia impuse de persoanele de culoare este omisă în departamentele academice contemporane.

În mod ironic, doar o minoritate dintre israelieni ar fi considerați albi, deși majoritatea evreilor din diaspora sunt albi. Evreii etiopieni negri și evreii mizrachi și sefarzi, în majoritate bruni, nu sunt prea văzuți în Occident de cei care condamnă Israelul pe motive rasiale. Mai mult, unii arabi, inclusiv palestinienii, ar fi considerați albi.

Israelul a fost un aliat loial al Statelor Unite, astfel încât sentimentul antiamerican se extinde și asupra Israelului. Mai mult, valorile iudeo-creștine care stau la baza credinței tradiționale americane și care sunt respinse de unii își au originea în iudaism și, în ultimă instanță, în singurul stat evreiesc. Denigrarea Israelului promovează ideea că evreii pot fi la fel de oribili ca orice alt popor aflat la putere, astfel încât istoria antisemită a creștinilor și musulmanilor poate fi interpretată ca tirania inevitabilă a majorităților puternice, mai degrabă decât ca antisemitism în particular.

Conform acestui cadru, evreii au constituit o excepție istorică doar pentru că nu au avut propriul lor stat. Dar interpretarea puternic negativă a comportamentului Israelului alimentează ideea că evreii, la fel ca alte popoare, sunt capabili să-i oprime pe alții.

În acest cadru, persecuția evreilor din trecut este considerată doar un exemplu nefericit și obișnuit de subjugare a popoarelor mai slabe, un păcat pentru care evreii nu pot fi iertați acum și pentru care Holocaustul și alte campanii antisemite nu mai pot fi considerate un rău singular.

Europenii au adoptat, într-o măsură considerabilă, o atitudine de supunere față de imigranții musulmani recenți. Europenii acceptă chiar și comportamentul criminal al tinerilor musulmani pasionați și puternic identificați.

Un singur exemplu este refuzul Regatului Unit – din teama de a fi etichetat ca islamofob – de a judeca bandele de pakistanezi și bangladezi care au violat și abuzat sute de fete engleze. În parte, atitudinea supusă a europenilor reflectă faptul că imigrația este necesară pentru a contracara declinul populației native și al forței de muncă.

Având în vedere globalizarea la modă, naționalismul nu este în vogă printre intelectuali, astfel încât sionismul unui stat evreiesc este considerat de către academicieni și alții un anacronism nociv. Dar alte țări cu fervoare naționalistă și chiar guverne orientate religios, cum ar fi țările musulmane în care predomină legea Sharia, sunt ignorate în mod convenabil în cadrul acestei critici, în timp ce Israelul este evidențiat.

De asemenea, nu se ia în considerare faptul că imperialismul, mai degrabă decât mândria națională, a fost cauza imediată a războiului și cuceririi. În măsura în care politica israeliană favorizează evreii, de exemplu în ceea ce privește imigrația, aceasta nu diferă de alte țări care exprimă preferințe etnice sau religioase. Din punct de vedere istoric, țările multietnice care nu au astfel de criterii, cum ar fi Statele Unite contemporane, sunt excepții la nivel global.

Ignoranța în materie de economie alimentează ideea că persoanele înstărite trebuie să fi exploatat persoanele mai sărace, în loc să-și fi câștigat averea în mod corect. O convingere destul de răspândită este că averea este obținută în mod predominant în mod nedrept prin colonialism, cuceriri, favoritism politic, moșteniri și exploatarea forței de muncă și a resurselor naturale ale popoarelor oprimate. Astfel de factori au influențat într-adevăr modelele de acumulare a averii, dar progresele tehnologice, proprietatea privată și statul de drept au avut un impact mult mai mare în epoca contemporană.

Astfel, israelienii relativ mai înstăriți (dar departe de a fi universal bogați) sunt mai puțin preferați de progresiști decât palestinienii. O problemă conexă este că ajutorul acordat palestinienilor ajunge adesea în buzunarele liderilor lor bogați sau este folosit pentru a acumula arme, a construi tuneluri pentru operațiuni militare și a ataca israelienii, mai degrabă decât pentru a îmbunătăți viața populației locale.

Rata relativ ridicată a fertilității din Israel, unică printre națiunile avansate economic, care produce mai mulți copii decât este necesar pentru creșterea populației, sugerează o orientare optimistă către viitor, care depășește cu mult reticența occidentală de a aduce copii pe lume într-o lume considerată inevitabil expusă unor catastrofe precum războiul nuclear, pandemiile și, în special, schimbările climatice și alte devastări ale mediului.

Este obișnuit ca oponenții familiilor numeroase sau ai copiilor în general să sublinieze că cei din economiile avansate ar trebui să limiteze dimensiunea familiei, deoarece societățile cu consum ridicat au un impact major asupra utilizării resurselor și asupra degradării mediului. Dar sunt rare obiecțiile politic incorecte față de familiile numeroase în mare parte a lumii mai puțin dezvoltate.

Astfel, observatorii critică Israelul, în special evreii ortodocși, pentru familiile excesiv de numeroase, evitând în același timp să critice rata relativ ridicată a fertilității palestiniene sau, mai general, încurajarea și înființarea de către musulmani a familiilor islamice numeroase care, dacă tendințele actuale vor continua, vor depăși în câteva decenii populațiile nominal creștine din Europa și din alte părți.

Aceste șapte puncte pun bazele unei orientări anti-Israel chiar înainte de a lua în considerare evenimentele istorice și contemporane – și pot explica perspectiva surprinzătoare a unor femei, homosexuali și alți oameni care sunt oprimați sub legea islamică, în timp ce sunt în general acceptați și prosperă în Israel: poziția lor politică predominantă copleșește tratamentul contrastant pe care l-ar experimenta în Israel în comparație cu cel din Gaza, Cisiordania și alte societăți musulmane. Alternativ, poate că universitățile și mass-media mainstream au reușit să ascundă subjugarea de către islam nu numai a necredincioșilor, ci și a musulmanilor care încalcă Sharia.

