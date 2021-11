O prevedere bine ascunsă în planul bugetar al lui Biden acordă miliarde de dolari imigranților ilegali

Nu este deloc greu să ascunzi anumite lucruri într-un document de 2.135 de pagini și exact asta au încercat democrații să facă în noua lor propunere bugetară, analizează Abby Liebing într-un articol Western Journal.

Administrația Biden a avut deja de dus o luptă destul de grea pentru a-i determina pe democrați să susțină planul bugetar de 1,75 trilioane de dolari. A existat un dezacord cu privire la calendarul proiectului și felul în care acesta se raportează la restul planului Build Back Better al președintelui.

Dar acum a ieșit la iveală o prevedere, ascunsă în pagina 1647, care poate provoca și mai multă discordie referitor la legislație.

Prevederea ar anula necesitatea de a deține un număr de securitate socială pentru a beneficia de creditele fiscale pentru copii. Acest lucru ar însemna că miliarde de dolari ar putea fi împărțite aproape oricui sub forma acestor credite. Imigranții ilegali ar putea solicita credite fiscale pentru copii în baza acestei noi prevederi.

Actuala lege privind creditele fiscale pentru copii prevede că „Nu se vor acorda contribuabililor credite fiscale în temeiul acestei legi, decât dacă se precizează numele și numărul de identificare socială ale copilului eligibil“.

Steven Camarota, cercetător la Center for Immigration Studies (CIS), a estimat pentru Fox News că abrogarea acestei cerințe ar putea determina cheltuirea a aproximativ 2,3 miliarde de dolari în plăți către imigranții ilegali sub forma creditelor fiscale pentru copii.

Camarota a estimat, de asemenea, cheltuirea unor mari sume de bani pentru toți imigranții ilegali care au copii născuți în SUA.

„Am estimat că imigranții ilegali vor primi plăți în numerar în valoare de 8,2 miliarde de dolari în baza extinderii creditului fiscal pentru copii (CTC), care face parte din proiectul de lege de reconciliere bugetară, denumit și Build Back Better (BBB) Act“, a scris Camarota pentru CIS.

Această creștere masivă a cheltuielilor se datorează și noului program de majorare a sumei maxime plătite sub forma creditului fiscal pentru copii.

„Noul program crește semnificativ suma maximă acordată în numerar, denumită ‘credit rambursabil’, de la $1.400 per copil conform vechiului ACTC, la $3.600 pentru copiii sub șase ani și $3.000 pentru copiii cu vârsta între șase și 17 ani. Noile sume vor fi în vigoare pentru doar un an conform BBB, după care suma maximă pentru toți copiii ar fi de $2.000“, a scris Camarota.

Dar chiar dacă aceste plăți CTC scad din nou anul viitor, fondurile cheltuite vor fi totuși semnificativ mai mari dacă obligativitatea prezentării unui număr de securitate socială este eliminată.

„Eliminarea cerinței SSN dă dreptul și celor peste 600.000 de imigranți ilegali ce au traversat granița ca familie, sau ca minori neînsoțiți, și li s-a permis să rămână pe teritoriul SUA în anul fiscal 2021, să beneficieze de plăți în numerar în baza noului CTC“, a scris Camarota.

Aceste plăți CTC nu trebuie confundate, însă, cu ideea anterioară a lui Biden, cea de a plăti familiile de imigranți separate la graniță, sub pretextul că „merită un fel de compensație“.

Plata unor asemenea sume în credite fiscale pentru copii va fi devastatoare. Lăsând la o parte problema imigrației, din punct de vedere strict financiar astfel de cheltuieli suplimentare reprezintă o acțiune iresponsabilă.

Întreaga propunere bugetară a lui Biden atinge deja 1,75 trilioane de dolari, iar Congressional Budget Office a estimat că întregul plan Build Back Better ar putea crește masiv deficitul.

„CBO estimează că adoptarea acestei legislații ar cauza o creștere netă a deficitului de 150,7 miliarde de dolari în perioada 2022-2031. Respectiva creștere a deficitului ar rezulta dintr-o creștere a cheltuielilor directe de 151,5 miliarde de dolari și o creștere a veniturilor de 0,8 miliarde de dolari“, a anunțat recent CBO.

Cu toate acestea, democrații par în continuare hotărâți să adopte acest proiect bugetar săptămâna aceasta.

„Da, intenționăm – planul nostru este să adoptăm proiectul de lege în săptămâna 15 noiembrie, așa cum am anunțat la momentul adoptării proiectului de lege de infrastructură și suntem foarte mândri de asta“, a declarat reporterilor Președintele Camerei, Nancy Pelosi, potrivit New York Post.

Așadar, în contextul în care economia noastră încă se clatină și încearcă să-și revină după pandemia COVID, iar inflația atinge cota maximă din ultimii 30 de ani, democrații vor să cheltuie aiurea mai multe miliarde.

Traducere și adaptare

Tribuna.US