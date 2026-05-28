O seară de mândrie românească a devenit știre în prim-plan la ABC 7 Chicago (galerie foto/video)

Certificate de Merit decernate la Romanian Heritage Center din Des Plaines: recunoașterea excelenței românești din diaspora

Performanță, spirit de aventură și valori familiale celebrate de Consulatul General al României la Chicago în prezența comunității și a mass-mediei americane

METROPOLA CHICAGO – DES PLAINES, IL – În seara de marți, 26 mai 2026, Romanian Heritage Center din Des Plaines a găzduit un eveniment deosebit organizat în colaborare cu Consulatul General al României la Chicago, dedicat recunoașterii unor membri remarcabili ai diasporei române care, prin realizările lor, contribuie la promovarea unei imagini pozitive a României în lume.

În cadrul ceremoniei, Consulul General al României la Chicago, Lucian-Ilie Stănică, a acordat Certificate de Merit unor personalități și proiecte care ilustrează excelența, perseverența și spiritul de aventură al românilor de peste hotare. Evenimentul a fost deschis publicului larg și reprezentanților mass-mediei locale, oferind astfel o oportunitate de a aduce în atenția comunității americane povești inspiraționale cu rădăcini românești.

În mesajul său oficial, Consulatul General a subliniat că distincțiile au fost acordate pentru „realizări remarcabile, reziliență și spirit de aventură”, valori care contribuie la consolidarea imaginii comunității românești din diaspora și la promovarea unor modele autentice de succes.

Viorel „Wally” Știrbu – un record impresionant la 75 de ani

Unul dintre momentele centrale ale serii a fost recunoașterea acordată lui Viorel „Wally” Știrbu, româno-american stabilit în zona Chicago din anul 1978. Fost inginer în cadrul Departamentului de Pompieri al orașului Chicago și pasionat al alpinismului de mare altitudine, Știrbu a fost onorat pentru o performanță care i-a adus apreciere internațională.

La vârsta de 75 de ani, pe 18 mai 2026, acesta a atins vârful Everest (8.849 m), completând astfel prestigioasa provocare „Seven Summits” – escaladarea celui mai înalt vârf de pe fiecare continent. Ascensiunea sa a reprezentat nu doar împlinirea unui vis început cu peste un deceniu în urmă, ci și stabilirea unui remarcabil record de vârstă pentru această realizare.

Povestea lui Viorel Știrbu este una despre curaj, disciplină și perseverență. De-a lungul anilor, el a urcat pe cele mai înalte culmi ale lumii, depășind provocări fizice și emoționale considerabile. Finalizarea proiectului Seven Summits prin cucerirea Everestului reprezintă încununarea unei aventuri extraordinare care inspiră nu doar comunitatea românească, ci și publicul larg.

Familia Alecu și proiectul „Călătorind pe roți”

Cel de-al doilea Certificat de Merit a fost acordat familiei Alecu – Mădălin și Mădălina Alecu – pentru proiectul lor de călătorii și educație familială „Călătorind pe roți”.

Originari din Italia și având rădăcini românești, cei doi au pornit într-o aventură care a captat atenția multor români din diaspora. Timp de peste șase luni, au traversat Statele Unite și Canada într-un van FIAT DUCATO, o autorulotă transformată chiar de ei dintr-un vehicol utilitar, împreună cu cei doi copii ai lor, Athena, în vârstă de aproape cinci ani, și Hermes, de aproape trei ani.

Prin intermediul podcasturilor, materialelor video și rețelelor sociale, familia Alecu a documentat experiențele trăite pe drum, promovând valorile familiei, educația prin explorare și curajul de a ieși din zona de confort. În discursul său, consulul general Lucian-Ilie Stănică a evidențiat modul în care proiectul reflectă spiritul de aventură și capacitatea românilor de a construi punți culturale oriunde s-ar afla.

O distincție care onorează contribuțiile excepționale ale diasporei

Certificatul de Merit al Consulatului General al României reprezintă o distincție onorifică acordată persoanelor și organizațiilor care contribuie în mod semnificativ la promovarea imaginii României, la dezvoltarea comunităților românești din străinătate și la consolidarea relațiilor dintre diaspora și țara de origine.

În cazul laureaților din acest an, accentul a fost pus pe performanță, perseverență, spirit de inițiativă și capacitatea de a inspira generațiile tinere prin propriul exemplu.

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de felicitare acestor „români de excepție”

Excelența Sa Eugen Tomac, Consilier onorific al Președintelui României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare în numele instiituției Administrației Prezidențiale.

Domnului Viorel „Wally” Stirbu

Domnului și Doamnei Mădălin și Mădălina Alecu Stimați români de excepție, Am deosebita onoare de a vă adresa cele mai sincere felicitări și întreaga mea apreciere pentru realizările remarcabile prin care ați adus prestigiu comunității românești din diaspora și ați promovat, cu demnitate și autenticitate, imaginea României în lume. Domnule Viorel „Wally” Stirbu, performanța extraordinară de a cuceri vârful Everest la vârsta de 75 de ani și de a finaliza provocarea „Seven Summits” reprezintă nu doar un record impresionant, ci și o lecție de curaj, perseverență și determinare pentru generații întregi de români, indiferent unde se află aceștia. Parcursul dumneavoastră demonstrează că spiritul românesc nu cunoaște limite și că marile idealuri pot fi atinse prin muncă, disciplină și credință în propriile forțe. Dragi Mădălin și Mădălina Alecu, aventura voastră prin Statele Unite și Canada, alături de copiii Athena și Hermes, reprezintă o expresie modernă și inspirațională a libertății, unității familiale și a dorinței de a descoperi lumea fără a vă pierde rădăcinile și identitatea românească. Prin proiectul vostru „Călătorind pe roți”, ați devenit adevărați ambasadori ai valorilor românești, promovând curajul, solidaritatea familială și respectul pentru diversitate culturală. Prin ceea ce realizați, demonstrați că românii din diaspora continuă să fie o sursă de mândrie națională și un exemplu de implicare, creativitate și excelență. Reușitele dumneavoastră contribuie la consolidarea imaginii unei Românii moderne, dinamice și profund conectate la valorile universale ale libertății, familiei și performanței. Vă mulțumesc pentru exemplul pe care îl oferiți comunităților românești de pretutindeni și vă doresc mult succes în toate proiectele viitoare. Cu deosebită considerație, Eugen Tomac

Consilier onorific al Președintelui României, Nicușor Dan

ABC 7 Chicago a adus povestea comunității românești în atenția întregului oraș

Importanța evenimentului a fost amplificată de prezența uneia dintre cele mai importante instituții media din regiune. Reporterul Eric Horng și echipa ABC 7 Chicago au participat la ceremonia de la Romanian Heritage Center pentru a documenta poveștile din spatele distincțiilor acordate.

Ceea ce a atras interesul unei televiziuni majore precum ABC7 a fost povestea excepțională a lui Viorel „Wally" Stirbu: un fost pompier al orașului Chicago, născut în România, care la 75 de ani tocmai revenise din Nepal după ascensiunea pe Everest și finalizarea provocării Seven Summits. Romanian Heritage Center a confirmat public prezența lui Eric Horng și a echipei ABC7 la ceremonie.

Organizatorii au mulțumit public postului ABC7 și reporterului Eric Horng pentru interesul manifestat față de comunitatea româno-americană și pentru profesionalismul cu care au prezentat evenimentul.

În aceeași seară, în cadrul jurnalului de știri de la ora 10 PM, ABC7 a difuzat un amplu reportaj centrat pe realizarea excepțională a lui Viorel „Wally” Știrbu. Materialul a prezentat atât performanța alpinistului româno-american, cât și ceremonia de recunoaștere organizată de Consulatul General al României și Romanian Heritage Center.

Pentru mulți membri ai comunității românești din zona metropolitană Chicago, apariția pe un post de televiziune major a reprezentat un moment de mândrie și vizibilitate rar întâlnit. Povestea lui Știrbu a devenit astfel mai mult decât o realizare personală; ea a devenit un simbol al contribuției pe care românii din diaspora o aduc societății americane.

Identitatea românească promovată pe ABC 7 NEWS

Ceea ce a atras interesul unei televiziuni majore precum ABC7 a fost povestea excepțională a lui Viorel „Wally” Stirbu: un fost pompier al orașului Chicago, născut în România, care la 75 de ani tocmai revenise din Nepal după ascensiunea pe Everest și finalizarea provocării Seven Summits. Romanian Heritage Center a confirmat public prezența lui Eric Horng și a echipei ABC7 la ceremonie. Din articolul publicat ulterior de ABC7 se observă clar firul narativ folosit de Horng. Reportajul a început cu prezentarea lui Stirbu ca „retired Chicago firefighter” și „Romanian-born”, accentuând atât legătura cu Chicago, cât și originile sale românești.

Apoi au fost introduse imagini de la ceremonia desfășurată la Romanian Heritage Center, unde Stirbu era omagiat în fața comunității. În loc să fie prezentat doar ca un alpinist, el a fost prezentat ca o persoană care reprezintă două comunități simultan: cea a pompierilor din Chicago și cea româno-americană. Ceremonia de la Romanian Heritage Center și tricolorul românesc au servit ca fundal pentru recunoașterea oficială a realizării sale.

În reportajul realizat de ABC 7 NEWS și difuzat pe canalul de știri apare și Consulul General Lucian-Ilie Stănică, și declarația acestuia în care Domnia Sa a descris ascensiunea drept un exemplu de curaj și perseverență.

Un aspect subtil, dar important, este că ABC7 nu a tratat evenimentul doar ca pe o știre despre alpinism. Alegerea de a filma la Romanian Heritage Center a permis introducerea comunității româno-americane în poveste. Publicul larg din zona metropolitană a orașului Chicago a văzut imagini din cadrul centrului cultural, ceremonia organizată împreună cu Consulatul General și reacțiile comunității care îl celebra pe Viorel Stirbu. Astfel, reportajul a funcționat și ca o prezentare pozitivă a comunității românești din zona metropolitană Chicago.

O seară a inspirației și a recunoștinței

Evenimentul de la Romanian Heritage Center a demonstrat încă o dată forța exemplului personal și rolul pe care îl joacă comunitatea românească în promovarea valorilor de excelență, perseverență și solidaritate.

Fie că vorbim despre un alpinist care a cucerit cel mai înalt vârf al lumii la 75 de ani sau despre o familie care transformă călătoria într-o lecție de viață pentru copiii săi, poveștile celebrate în acea seară transmit un mesaj simplu și puternic: succesul nu are vârstă, iar spiritul românesc continuă să inspire dincolo de granițe.

Ceremonia din 26 mai 2026 va rămâne, fără îndoială, unul dintre momentele reprezentative ale anului pentru comunitatea românească din Chicago, reunind sub același acoperiș diplomația română, liderii comunității, mass-media americană și oameni ale căror realizări merită cunoscute și celebrate.

De ce a fost importantă prezența lui Eric Horng

Eric Horng este unul dintre reporterii veterani ai ABC7 Chicago, specializat în reportaje comunitare și povești umane. Faptul că el a realizat personal materialul a făcut ca povestea să fie inclusă într-un segment important al jurnalului de seară și apoi promovată pe platformele digitale ABC7.

Pentru Romanian Heritage Center și pentru comunitatea românească, aceasta a însemnat expunere pe cea mai urmărită televiziune locală din Chicago, asocierea imaginii comunității cu o poveste inspirațională, validarea publică a activității centrului cultural Romanian Heritage Center și a Consulatului General al României la Chicago, prezentarea unui român-american drept model de perseverență și succes.

VIDEO AICI: CHICAGO PROUD * Eric Horng | ABC 7 EYEWITNESS NEWS



