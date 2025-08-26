OnlyFans învață o generație că a plăti pentru sex este normal

De la faima timpurie la brandingul sexualizat al tinerilor adulți, parcursul devine alarmant de previzibil O „ofertă” recent anunțată într-un grup

De la faima timpurie la brandingul sexualizat al tinerilor adulți, parcursul devine alarmant de previzibil

O „ofertă” recent anunțată într-un grup de tinere care vând imagini sexualizate cu ele însele a atras un număr uimitor de 12.000 de cereri din partea altor membri ai generației Z care sperau să se angajeze în ceea ce poate numi prostituție pe ecran.

Incidentul este o reamintire dură că, în era rețelelor sociale, tineretul este un produs, sexualitatea este prețul, iar influencerii generației Z își construiesc cariere în jurul brandingului sexualizat, cu platforme precum OnlyFans care estompează linia dintre influență și exploatare, avertizează The Federalist.

Apetitul generației Z pentru conținut sexual rapid, online, poate alimenta și o aversiune față de intimitatea din lumea reală. Un studiu realizat de UCLA în 2021 a constatat că 38% dintre californienii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani nu au avut niciun partener sexual în ultimul an, cel mai ridicat nivel de inactivitate sexuală din ultimul deceniu.

Momentul este clar: Instagram a fost lansat în 2010, iar 10 ani mai târziu, intimitatea seamănă mai mult cu conținut decât cu conexiune. Feedurile non-stop ale rețelelor sociale înlocuiesc conexiunea reală și fac relațiile sexuale mai puțin obișnuite.

Profitabilitatea și atracția culturală a acestei schimbări își au rădăcinile într-o dinamică de lungă durată. Așa cum scrie psihologul Jan Antfolk în revista Evolutionary Psychology, „bărbații – indiferent de vârstă – au o preferință pentru femeile în vârstă de 20 de ani”. În contextul rețelelor sociale, acest lucru creează un public încorporat pentru tinerii creatori și alimentează un proces previzibil de la faima timpurie la monetizarea sexualizată.

Născută în 1997, Bella Thorne a intrat în atenția publicului la doar șase săptămâni. La 13 ani, a obținut rolul principal în serialul Shake It Up al Disney Channel, care i-a adus faima. În 2020, la vârsta de 22 de ani, Thorne a apărut pe OnlyFans, devenind prima persoană care a câștigat 1 milion de dolari în 24 de ore și este considerată pe scară largă prima vedetă de top din generația Z de pe platformă. Succesul ei incredibil a determinat OnlyFans să instituie noi limite de plată și reguli de plată.

Sophie Rain, în vârstă de 20 de ani, care s-a alăturat OnlyFans la 19 ani, susține că a câștigat 76 de milioane de dolari în puțin peste un an. Ea a co-fondat foarte popularul Bop House, un colectiv de creatori abia majori, al căror conținut de pe TikTok și Instagram ocolește explicititatea conținutului sexual, în timp ce canalizează urmăritorii către OnlyFans. Publicul lor este în mare parte tânăr, ceea ce face ca grupul să fie un exemplu de mare succes al tinerilor care îi conduc pe alți tineri într-o industrie hipersexualizată.

Dinamica Bop House a atras deja influenceri adolescenți. Piper Rockelle, care a împlinit 18 ani pe 21 august, a vizitat Bop House și a filmat colaborări cu membrii acesteia. Rețelele sociale s-au împărțit între fanii care au considerat vizita inofensivă și cei care au văzut-o ca pe o estompare periculoasă a limitelor.

Un comentator a scris: „Piper a dat-o complet în bară. O minoră nu ar trebui să se preocupe atât de mult de starurile porno și nici să se apropie de ele”.

Mulți se tem că Rockelle va urma aceeași traiectorie ca și alte tinere vedete virale care s-au orientat către platforme de vânzare de sex imediat după ce au împlinit vârsta legală.

Lil Tay, care a împlinit 18 ani la sfârșitul lunii iulie, a început să posteze conținut pe OnlyFans la mai puțin de un minut după ce a devenit „majoră”. Ea susține că a câștigat 1 milion de dolari în primele trei ore pe platformă și se autointitulează cea mai tânără creatoare de conținut de pe OnlyFans.

Într-un interviu acordat TMZ, ea s-a alăturat Sabrinei Carpenter și Sydney Sweeney în topul celor trei vedete sexualizate ale generației Z. Când a fost întrebată despre planurile din spatele debutului său, ea a răspuns: „Plănuiesc asta de când aveam nouă ani”, subliniind faptul că drumul său către brandingul sexualizat a fost trasat încă din primii ani de faimă pe internet”.

Un alt exemplu al acestei traiectorii este Bhad Bhabie. Danielle Bregoli, cunoscută online sub numele de Bhad Bhabie, și-a sărbătorit cea de-a 18-a aniversare pe 26 martie 2021 și s-a alăturat OnlyFans doar șase zile mai târziu.

Cariera ei în social media a început la vârsta de 13 ani, după o apariție virală în emisiunea Dr. Phil, iar în anii care au urmat a făcut turnee internaționale ca rapper și și-a construit o mare comunitate online.

Faima existentă a făcut ca trecerea ei rapidă la crearea de conținut sexual să fie și mai izbitoare, întărind îngrijorarea că influencerii adolescenți pot face și fac rapid saltul către prostituția pe ecran. În martie 2025, Bregoli a afirmat că în cei patru ani de carieră pe OnlyFans a câștigat 75 de milioane de dolari.

De la faima timpurie la brandingul sexualizat al tinerilor adulți, calea devine alarmant de previzibilă. Odată ce influencerii fac schimbarea, platforme precum OnlyFans generează plăți instantanee, iar aspirantele mai tinere se pregătesc să le urmeze.

Share this: Facebook

X

