Ziua Independenței: Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de la ruperea de URSS

Republica Moldova aniversează astăzi 34 de ani de la proclamarea Independenţei. Pe 27 august 1991, Republica Moldova se desprinsese din imperiul sovietic, devenind un stat liber, suveran şi independent. Sute de mii de oameni au venit la Marea Adunare Naţională, unde au redactat cea mai importantă filă din istoria statului.

„Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”, se spune în Declaraţia de Independenţă.

Republica Moldova şi-a proclamat independenţa faţă de URSS, în care a fost înglobată forţat în 1940, în contextul unor ample mişcări similare în toate statele membre ale fostei Uniuni Sovietice.

Perioada care a urmat nu a fost deloc uşoară. În primul an de la proclamarea Independenţei, în estul şi sudul statului au început mişcări separatiste, iar în 1992 în Transnistria, regiune care se consideră, în continuare, independentă faţă de Republica Moldova şi care este susţinută de Moscova, a avut loc un război sângeros.

La doar câteva ore după proclamarea Independenţei, România recunoaşte oficial Independenţa Republicii Moldova, devenind astfel primul stat care face asta. În 1992 Republica Moldova devine stat-membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar în 1995 aderă la Consiliul Europei.

Primele demersuri ale autorităţilor de la Chişinău de a stabili relaţii de cooperare cu Uniunea Europeană au fost făcute în anul 1994, prin negocierea şi semnarea la Bruxelles a Acordului de Parteneriat şi Cooperare.

Pe data de 4 martie 2022, Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. La 23 iunie 2022, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis să-i acorde statutul de stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Reunit într-un summit la 14 decembrie 2023, Consiliul European a adoptat decizia istorică a deschiderii negocierilor de aderare la UE cu R. Moldova și Ucraina, într-o hotărâre semnal pentru viitorul politicii de extindere a Uniunii Europene, pe care liderii statelor membre au consacrat-o ca fiind „o investiție geostrategică și geopolitică”.

În cei 34 de ani de independenţă, Republica Moldova a avut 11 parlamente, 18 premieri, șase preşedinţi (Mircea Snegur, Petru Lucinschi, Vladimir Voronin, Nicolae Timofti, Igor Dodon și actualul şef al statului, Maia Sandu) şi doi preşedinţi interimari – Mihai Ghimpu şi Marian Lupu.

Actul original al Declaraţiei de Independenţă a ars în timpul protestelor din aprilie 2009. Cu un an mai târziu, în 2010, documentul a fost restabilit prin semnăturile deputaţilor din primul Parlament.

Astăzi, la 34 de ani de independență, Republica Moldova se luptă pentru a ieși total de sub influența Rusiei, aspirând la aderarea la Uniunea Europeană.

