Operațiune de salvare în Iran: Navy SEAL 6, o stratagemă a CIA și atacuri aeriene pentru a recupera un pilot de F-15

Statele Unite au salvat un pilot de F-15E dispărut în adâncul teritoriului iranian, în cadrul unei misiuni incredibil de complexe și îndrăznețe, care a implicat echipa SEAL 6, o stratagemă a CIA, o pistă de aterizare improvizată în grabă pe teritoriu ostil și patrule de avioane aliate care i-au asigurat acoperire colonelului din Forțele Aeriene.

O cursă pe viață și pe moarte între forțele americane și iraniene pentru a găsi ofițerul de armament „grav rănit” în afara orașului Isfahan, care a durat două zile, a culminat cu extragerea membrului echipajului de către cei mai de elită comando americani și cu un schimb de focuri cu milițiile locale care îl vânau, potrivit unui raport publicat în New York Times.

Ofițerul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, care a fost doborât în Vinerea Mare în sud-vestul Iranului, s-a ascuns în Munții Zagros și a reușit să urce pe o creastă de 2.134 de metri pentru a se feri de capturare timp de 36 de ore, având la dispoziție doar un pistol pentru apărare, în timp ce dronele americane MQ-9 Reaper bombardau cu rachete forțele iraniene din apropiere de fiecare dată când acestea se apropiau de poziția sa, potrivit rapoartelor.

„A reușit să scape urcând pe o creastă de 2.000 de metri. Au fost o nebunie toată ziua, lovind pe cei care-l urmăreau. A fost o nebunie”, a declarat o sursă pentru Toby Harnden, corespondentul de război veteran și autor, potrivit The New York Post.

În încercarea de a-i deruta pe iranieni, care au pus o recompensă de 60.000 de dolari (de peste 10 ori venitul mediu al unei familii) pe capul ofițerului, CIA a organizat sâmbătă o manevră de diversiune — răspândind informații false conform cărora acesta fusese deja salvat și era scos din Iran, potrivit Times.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Operațiunea a implicat aterizarea mai multor avioane de transport pe teritoriul iranian, chiar la sud de orașul Isfahan, la aproximativ 200 de mile în interiorul țării.

În apropierea orașului a fost pregătită o pistă de aterizare a Forțelor Aeriene ale SUA; în această zonă se află numeroase baze militare și de rachete ale Iranului, instalații nucleare, precum și ultimele avioane de vânătoare F-14 din flota sa.

Două dintre aeronave — despre care se crede că sunt MC-130J Commando II, avioane de transport specializate, de înaltă tehnologie — au rămas blocate pe aerodromul avansat din Iran, iar alte trei aeronave au fost trimise să preia forțele americane rămase blocate acolo, potrivit Times.

Cele două MC-130J — fiecare în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari — au fost distruse pe loc pentru a nu cădea în mâinile iranienilor.

Duminică, în jurul miezului nopții, ora locală, serviciile de informații americane au folosit baliza de urgență a colonelului și agenții CIA pentru a-i localiza cu precizie poziția într-o crevasă montană, a relatat CBS News.

Duminică a fost lansată o operațiune de amploare, desfășurată în plină zi, la care au participat zeci de aeronave și drone MQ-9 Reaper, care au asigurat un perimetru de protecție și au atacat orice forțe ostile care se apropiau la mai puțin de 3 km de poziția aviatorului, a relatat Jerusalem Post.

Nu s-au înregistrat victime americane în rândul echipei de salvare, iar toate comando-urile și ofițerul responsabil cu armamentul implicate în operațiune s-au întors teferi, a declarat un înalt oficial militar american.

„Forțele Aeriene ale SUA au fost nevoite să folosească mai multe bombe pentru a distruge toate aeronavele pe care le-au abandonat pe acea pistă de aterizare. Iar iranienii au doborât două drone MQ-9 Reaper”, a declarat un oficial militar american familiarizat cu operațiunea pentru jurnalistul cu experiență în Orientul Mijlociu, Michael Weiss. „Din fericire, SUA nu au înregistrat victime și a trebuit să folosim mai multe bombe și rachete pentru a distruge vehiculele IRGC care încercau să urce pe munte, precum și cele care încercau să ajungă la pista de aterizare”, a adăugat oficialul.

Comando-urile forțelor speciale americane au fost, de asemenea, implicate în ciocniri cu membrii triburilor locale în timpul operațiunii de căutare a pilotului.

Aviatorul rănit a fost transportat cu un avion de salvare în Kuweit pentru a primi îngrijiri medicale, la aproximativ șapte ore de la începerea misiunii de salvare.

Vineri, primul dintre cei doi piloți a fost salvat în cadrul unei alte operațiuni îndrăznețe, la câteva ore după doborârea avionului F-15E.

În timpul acestei prime operațiuni de salvare, un elicopter american a fost lovit de focuri de armă de calibru mic, dar a aterizat în siguranță, în ciuda faptului că mai mulți membri ai echipajului au fost răniți.

„L-AM GĂSIT!” a confirmat președintele Trump într-o postare pe Truth Social. „Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, fiind vânat de dușmanii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră.”

Într-o postare ulterioară, el a spus: „acest tip de raid este rar încercat din cauza pericolului pentru «oameni și echipament»”.

Președintele a declarat că va ține o conferință de presă împreună cu armata la Biroul Oval luni la ora 1:00 pm, în urma operațiunii reușite.

Foto: CENTCOM

Share this: Facebook

X

