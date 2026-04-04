Televiziunea creștină română RTN CHICAGO își începe producția în Centrul Origini Românești

Cu ocazia aniversării a 32 de ani de la transmisia în eter a primei sale emisiuni, azi 4 aprilie 2026, televiziunea creștină română RTN Chicago (Romanian Television Network of Chicago) anunță comunitatea telespectatorilor și susținătorilor săi o mare bucurie!

După ce a funcționat în sediul actual din Chicago în ultimii 20 de ani, unde a avut un studio ce le-a oferit condițiile necesare înregistrării și producției de emisiuni, iată că RTN Chicago face un pas înainte și își extinde activitatea de producție în noul sediu al organizației Romanian Heritage Center recent renovat care le pune la dispoziție un spațiu mai larg și mai accesibil.

Astfel, RTN Chicago își va realiza înregistrările emisiunilor sale în studioul audiovizual Origini Românești, ca urmare a discuțiilor și evaluărilor făcute în ultima lună rezultate într-un acord de parteneriat anunțat astăzi, cu ocazia celei de-a 32-a aniversări a postului de televiziune.

Încă de la începuturile organizației de televiziune Romanian Television Network, cunoscută și ca Romanian Christian Television, președintele acesteia d-l Petru Amarei a colaborat îndeaproape și a sprijinit eforturile d-lui Steven Bonica și a echipei sale de-a lungul anilor, susținându-le proiectele. Astfel, atât ziarul Tribuna Românească cât și Romanian Heritage Center s-au bucurat de mediatizare și promovare prin intermediul RTN Chicago.

Acest nou parteneriat este evident o mare binecuvântare pentru ambele organizații, RTN Chicago și Romanian Heritage Center, precum și pentru redacția ziarului Tribuna Românească, oferindu-le posibilitatea de a folosi același personal tehnic și tot echipamentul necesar pentru a produce nu doar emisiunile existente ci și altele noi sub egida Origini Românești sau Tribuna Românească.

* RTN Chicago Romanian Heritage Center

RTN Chicago – canal de televiziune 24/7

Este extrem de important de menționat faptul că RTN Chicago nu este doar un trust media de producție audiovizuală ci deține și canalul propriu de televiziune care emite 24 de ore pe zi 7 zile pe săptămână prin intermediul rețelei de televiziune digitală românească GCN – Global Connect Network care emite în SUA și Canada un pachet care oferă „100+ canale TV românești”, precum și pe platforma Roku. Prin urmare, emisiunile realizate fie sub egida Origini Românești sau Tribuna Românească, vor putea fi emise în eter și prin acest canal, în funcție de prioritățile și grila stabilită de echipa tehnică RTN Chicago în parametri GCN.

Două organizații media românești parteneriate în slujba comunității

Cele două organizații, RTN Chicago și Romanian Heritage Center, rămân independente una de cealaltă din punct de vedere administrativ, dar acest parteneriat nou scoate în evidență buna lor colaborare și conlucrare de-a lungul anilor și transmite un semnal de UNITATE ÎN SLUJIREA COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI dincolo de vorbe și declarații ieftine. Faptele vorbesc de la sine!

Merită ca în încheiere să recunoaștem faptul că acest pas este posibil în primul rând datorită providenței și suveranității lui Dumnezeu care aduce acum împreună resursele ce le-a dăruit celor două organizații pentru a o nouă etapă în slujirea acestora. Și, pentru aceasta dăm slavă lui Dumnezeu! Toată slava, cinstea și gloria să fie numai a Lui!

Steven Bonica

TRIBUNA.US

