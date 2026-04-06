Un fost călău al regimului iranian povestește cum a devenit creștin

Disidentul iranian Afshin Javid descrie modul în care regimul îi îndoctrinează pe copii să viseze la martiraj

Costul civil al războiului împotriva regimului islamic reprezintă un sacrificiu tragic, dar necesar, pe care marea majoritate a iranienilor este dispusă să-l suporte pentru ca copiii lor să poată trăi într-o zi în libertate. Aceasta este opinia lui Afshin Javid, fost membru al echipei de execuție a forței paramilitare Basij, care a devenit ulterior un creștin devotat.

„Poporul iranian simte că este condamnat la trei tipuri de moarte”, a declarat el într-un interviu acordat ziarului The Jerusalem Post. Opțiunile, a spus el, erau să fie uciși de regim; să experimenteze moartea spiritului privind cum Teheranul îi brutalizează, violează și ucide pe cei dragi; sau să fie uciși în atacurile americane sau israeliene. Alegerea pentru iranieni este simplă, a remarcat el, deoarece atacurile aeriene aduc cu ele speranța unei schimbări de regim și a unui viitor diferit. „Mă doare să-mi văd poporul murind… Sunt încă iranian, așa că inima mi se strânge de fiecare dată când aud că a murit cineva”, a spus Javid, referindu-se la victimele civile. „Dar, pentru prima dată, poporul iranian, inclusiv eu, spune: «Dacă există moarte, poate exista libertate, o lumină la capătul tunelului. Dar dacă această moarte nu are loc, atunci ne vor ucide oricum, fără nicio lumină la capătul tunelului»”.

Înțelegând valoarea vieții

Valoarea vieții nu a fost întotdeauna ceva pe care Javid să o înțeleagă. Când avea opt ani, casa lui din Abadan, Iran, a fost bombardată, iar călătoria lui către islamism a început. După ce bunicul său i-a spus că Occidentul îi distrusese tot ce avea pentru că era musulman, Javid s-a dedicat în totalitate islamului și doctrinei martiriului promovate de regimul islamic.

În mijlocul războiului și al persecuției, comunitatea creștină din Iran crește în tăcere

„Ajunseserăm să fim complet insensibili la valoarea vieții în sine. Pentru ei [islamiștii], viața nu înseamnă prea mult… Ceea ce este de fapt glorificat este moartea, mai ales pentru o cauză a jihadului, pentru un război sfânt, pentru a deveni martir”, a spus el, explicând mentalitatea susținătorilor regimului și cât de greu le este celor cu o mentalitate occidentală să înțeleagă acest lucru. „Îmi doream să fiu un bun musulman”, a mărturisit Javid, povestind cum, încă din copilărie, auzise că martiriul era calea de a-L „sluji pe Allah”, mai ales după Revoluția iraniană din 1979.

După ce a văzut la televizor imagini cu copii care curățau câmpuri minate în Irak și a auzit laudele religioase aduse celor căzuți la datorie, Javid a falsificat semnăturile părinților săi pentru a se înrola în armata iraniană la vârsta de 14 ani. Având la el o cheie ieftină de metal, despre care minorilor li se spunea că este „cheia către paradis”, și un mic Coran, Javid a fost trimis pe front pentru o scurtă perioadă, înainte ca tatăl său să ceară autorităților să-l returneze, furios că i s-a permis să fie trimis la moarte fără consimțământul părinților.

Mii de copii au fost trimiși să-și găsească moartea la graniță, iar multe familii au fost îndemnate să-și sacrifice copiii atât prin doctrina religioasă, cât și prin beneficiile financiare oferite celor care îl susțineau pe ayatollahul Ruhollah Khomeini. Regimul a recrutat copii de până la nouă ani pentru a curăța câmpurile minate, recrutându-i din mahalale și oferind familiilor plăți din partea Bunyad-e Shaheed (Fundația Martirilor) atunci când copiii lor erau uciși sau mutilați, potrivit Agenției ONU pentru Refugiați.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a estimat că cel puțin 10% dintre prizonierii iranieni capturați în timpul războiului Iran-Irak aveau sub 18 ani, deși numărul oficial al copiilor-soldați mobilizați rămâne necunoscut.

„Am văzut la televizor cum copiii devin soldați. Mergeau pe terenuri minate; copiii se ofereau voluntari să lupte și tot felul de lucruri, adolescenți de abia 13-14 ani”, a povestit el. „Se difuza non-stop, 24 de ore din 24, la televizor. M-am gândit: «Nu știu dacă Allah e mulțumit de mine. Vreau să fac mai mult. Vreau să fac mai mult»”. „Mă gândeam că [asta este] singura cale pe care o cunosc pentru a-L sluji pe Allah și că El ar fi mulțumit de mine. Privind înapoi, îți dai seama că ai fost supus unei spălări de creier, dar în acel moment, conform învățăturilor islamului, asta înseamnă să fii martir. Așadar, dacă ești martir, ajungi imediat în rai și poți chiar să garantezi că membrii familiei tale vor ajunge și ei în rai”, a explicat el.

Revenit de la graniță, Javid a început să facă voluntariat la o moschee locală și s-a alăturat forței paramilitare Basij, o miliție voluntară care funcționa sub comanda Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC). Își petrecea zilele asigurându-se că vecinătatea respecta noile principii islamice ale țării, verificând dacă femeile își acopereau complet trupul și nu ascultau muzică. Dedicarea sa și reputația pe care și-a construit-o ca adevărat credincios l-au determinat să fie recrutat în echipa de execuție a miliției, sub numele de „Sabi l’aw’allah” („În numele lui Allah”).

Prima execuție la care a asistat a fost mai brutală decât cele descrise în relatările occidentale, a spus el. Victima a fost ridicată de gât cu o frânghie, pentru a se asigura că se sufocă, în loc să aibă parte de moartea rapidă care rezultă adesea din ruperea gâtului în cazul spânzurării prin cădere.

„În timp ce priveam, am simțit că ceva a murit în mine, mai degrabă decât persoana care murea. Și adevărul este că, pentru mine, valoarea vieții s-a risipit complet”, a spus Javid. „Îmi amintesc că, la vârsta de 14 ani, m-am întrebat: «Oare Allah este mulțumit de mine acum pentru că am ucis pe cineva? Am făcut parte din echipa care a ucis pe cineva, iar ei ne-au spus că era un necredincios. Și acum ce urmează?»” „Nu aveam niciun fel de asigurare, nicio confirmare că Allah este mulțumit de mine. Și atunci mi-am spus – iar asta este o acumulare a tuturor lucrurilor cu care ești bombardat prin mass-media, prin sistemul școlar, prin tot – că trebuie să găsești bucurie atunci când împlinești voia lui Allah; dacă ucizi un necredincios, trebuie să fii plin de bucurie. Trebuie să fie o sărbătoare”.

Istoria familiei sale de opoziție față de regim l-a determinat pe Javid să se convertească la creștinism

Javid a spus că părinții lui nu erau conștienți de cât de intensă devenise implicarea lui în Basij, dar bunicul său, un musulman devotat, dar în general împotrivă violenței, a hotărât să-l trimită departe pentru a-i converti pe creștini la islam, odată ce a aflat de activitățile lui Javid.

Tatăl lui Javid a fost bătut de regim, întrucât nu era un musulman practicant, deși inițial susținuse revoluția mai degrabă ca și comunist decât ca fanatic religios. Acest lucru i-a permis lui Javid să solicite azil politic în Pakistan. După ce a petrecut câțiva ani predicând dogmele islamului în numele regimului, i s-a dat un pașaport fals pentru a zbura în Malaezia, unde a fost ulterior arestat pentru deținerea de documente false.

Din închisoare, Javid și-a continuat devotamentul față de islam și a ajutat la moschee până când a trăit o revelație religioasă, sau un act de intervenție divină, care l-a determinat să se convertească la creștinism.

„Am avut o viziune cu Isus Hristos. Eram în camera mea, rugându-mă, când mi-a apărut un bărbat; întreaga lui ființă strălucea. Lumina radia din el, ceea ce m-a speriat la început, și am știut imediat că este sfânt și drept. Am știut că, oricât m-aș fi rugat, oricât aș fi făcut aceste lucruri, nu am fost drept. Nu am fost sfânt, iar El trebuie să mă omoare”, a afirmat Javid. „Dar nu voiam să mor, așa că i-am cerut iertare. Repetam întruna: «Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă», dar nu credeam că o va face sau că ar putea. Apoi am simțit o atingere pe umăr, iar el mi-a spus: «Te iert». Și am simțit, literalmente, cum cuvintele acelea pătrundeau în mine, iar eu m-am simțit pur și simplu mai ușor”.

Javid a spus că iertarea a însemnat foarte mult pentru el, întrucât în islam fusese învățat că Allah este milostiv, dar nu văzuse niciodată milă din partea celor care acționau în numele său și fusese mereu învățat că va trebui să aștepte ziua judecății.

El și-a amintit că, imediat după acea viziune, s-a grăbit să meargă la moschee și a încercat să-i convingă pe credincioși să se convertească la creștinism, fapt care a dus la tentative de asasinat la adresa sa. În ciuda acestui lucru, el a continuat să predice despre Hristos, ceea ce a determinat autoritățile penitenciare să cheme diplomați iranieni pentru a discuta cu el.

„I-am spus ambasadorului iranian că ar trebui să-și dedice viața lui Isus. Nici asta n-a mers prea bine”, a glumit Javid, adăugând că ambasadorul i-a spus că va avea de-a face cu consecințele în Iran, la întoarcere.

După ce i s-a furnizat un pașaport fals pentru a se întoarce în Iran, Javid a avut surpriza să se trezească în Bangladesh, în urma unei confuzii legate de biletul de avion. Din Bangladesh, a plecat în Canada în 1992, dar s-a stabilit în cele din urmă în Germania în 2019, după ce a aflat de amenințarea reprezentată de islamismul radical în Europa.

Din Germania, Javid a militat pentru iranieni, printre care se numără mulți care au fugit din Iran pentru a se converti în siguranță la creștinism în Occident, și continuă să fie ținta regimului.

El a subliniat că, dacă regimul va reuși vreodată să-i pună capăt vieții, va găsi liniștea știind că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și ajuta poporul să scape de brutalitatea regimului.

Javid a spus că acum vorbește public despre trecutul său în Basij, în speranța că alții vor înțelege mai bine cum funcționează sistemul și cât de ușor îi poate modela pe cei crescuți în cadrul acestuia. De atunci, el a vizitat Israelul în multiple ocazii și s-a pronunțat deschis împotriva forțelor islamiste care acționează împotriva statului evreu.

Foto: Afshin Javid / Facebook

