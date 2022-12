OPINIE | De ce l-a vrut FBI-ul președinte pe Joe Biden?

Imaginați-vă pentru o clipă că Donald Trump Jr. (sau Eric) ar fi făcut parte din consiliul de administrație al unei companii străine și ar fi „câștigat“ milioane de dolari literalmente pe degeaba, sugerează John Leonard într-un articol American Thinker.

Nici nu avea cunoștințe în domeniu, nici nu vorbea limba respectivă. Singurul lucru pe care îl avea de oferit Junior era numele său de familie. El ar fi încheiat contracte cu reprezentanți și corporații din străinătate pentru a achiziționa minerale rare, precum cobaltul (utilizat la fabricarea automobilelor electrice), care ulterior ar fi vândute profitabil unor grupuri de interese chinezești.

În timp ce se afla sub influența drogurilor, ar fi dus la un atelier de reparații un computer conținând nenumărate dovezi incriminatoare și ar fi uitat sau nu i-ar fi păsat ce se întâmplă cu el. Apoi ar fi ignorat toate apelurile celor de la service invitându-l să-și ridice calculatorul. Acestea ar fi știri importante, nu-i așa?

Bineînțeles, Donald Trump Sr. ar fi fost crucificat. Mediatizarea nu ar fi contenit. După ani de zile de încercări zadarnice, opozanții lui ar fi avut în sfârșit un motiv întemeiat pentru a-l ancheta. Miile de ore de emisie dedicate scandalurilor false ar fi fost în sfârșit răsplătite.

Dar dacă schimbi numele – din Donald Trump Jr. în Hunter Biden – și partidul politic care are de suferit de pe urma acestor dezvăluiri – din republican în democrat – presa își pierde brusc interesul de a-și face treaba, adică să prezinte adevărul: Hunter Biden este omul de legătură al familiei de infractori Biden.

Cel mai recent episod al Dosarelor Twitter dovedește acest lucru. Nu numai că a expus afacerile corupte și ilegale ale lui Hunter, ci și măsurile extraordinare pe care a ajuns să le ia FBI-ul pentru a suprima o știre reală.

Agenții FBI depun un jurământ care sună astfel: „Eu [numele] jur (sau afirm) solemn că voi susține și apăra Constituția Statelor Unite împotriva tuturor dușmanilor, externi și interni; că voi da dovadă de credință și loialitate față de aceasta; că îmi asum această obligație în mod liber, fără nicio rezervă sau intenție ascunsă; și că mă voi achita cu bună-credință de îndatoririle funcției în care urmează să fiu investit. Așa să-mi ajute Dumnezeu“.

Țineți minte conținutul acestui jurământ în timp ce vom vorbi despre cea mai recentă noutate din seria Dosarele Twitter, detaliind informațiile culese de pe laptopul lui Hunter Biden.

Dacă nu ați urmărit până acum dezvăluirile făcute, ar fi cazul să începeți imediat. Cel mai recent episod, revizuit de Michael Shellenberger este absolut uimitor. Pe scurt, concluzia este că FBI-ul nu are o imagine bună. Ba din contră. De fapt, se pare că este o gașcă de infractori.

FBI-ul a acționat mai degrabă ca un sindicat al crimei organizate decât ca o instituție federală de aplicare a legii și a fost extrem de interesat în a suprima libertatea de exprimare pe rețelele sociale. Termeni precum „revoltător“ nu sunt suficienți pentru a exprima sentimentele de indignare și furie pe care le simt în clipa de față.

FBI-ul a avut controlul asupra a ceea ce ni s-a permis fiecăruia să comunicăm pe internet. Biroul a avut o grămadă de „foști“ angajați pe statul de plată al Twitter care au ajutat în mod activ la suprimarea libertății de exprimare pe platformă.

FBI a avut canale secrete de comunicare între una dintre agențiile lor și o companie privată de social media, care au fost folosite exclusiv pentru a controla narațiunea publică referitor la un eveniment capabil să schimbe rezultatele alegerilor.

De asemenea, FBI a plătit companiei Twitter milioane de dolari din banii contribuabililor pentru a ne suprima propria libertate de exprimare. Minunată țara în care trăim, nu-i așa?

Cine anume i-a autorizat pe ei, o instituție publică federală, să cheltuiască banii plătiți de mine ca impozit pentru a manipula rețelele de socializare în scopul promovării în mod deliberat a unei narațiuni false despre laptopul lui Hunter?

Cu greu găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie nivelul lor de corupție care a fost expus acum în văzul întregii lumi, dar cu siguranță voi încerca să o fac cât de bine pot.

Nici „Incredibil“ nu este un termen prea bun, întrucât avem tone de dovezi care demonstrează dincolo de orice urmă de îndoială rezonabilă că FBI a luat măsuri extraordinare pentru a manipula alegerile din 2020 în favoarea lui Joe Biden.

Iată ce știm în prezent despre laptopul lui Hunter Biden: FBI a intrat în posesia acestuia pe 9 decembrie 2019, preluându-l dintr-un atelier de reparații de calculatoare din Delaware. Cu resursele pe care le avea la dispoziție, FBI ar fi putut să confirme cu ușurință în aceeași zi că laptopul îi aparținea lui Hunter și informațiile stocate pe el erau veridice.

O mică echipă condusă de jurnalistul de investigație Peter Schweizer a reușit să verifice datele în câteva zile, așa cum făcuse și New York Post în celebrul articol publicat pe 14 octombrie 2020, pe care rețelele de socializare l-au suprimat imediat etichetându-l drept „dezinformare rusă“ pe motiv că FBI le-a spus că ar fi vorba de dezinformare rusă, deși companiile de socializare nu dispuneau de vreo dovadă în această privință și cu siguranță ar fi trebuit să știe mai bine. Dar le-a păsat? Bineînțeles că nu.

Twitter devenise un loc de muncă destul de popular pentru foștii angajați ai Biroului, dar unul anume se remarcă în mod special: James Baker, consilier FBI în perioada anchetei privind falsa „colaborare cu Rusia“ care a afectat administrația Trump.

Același individ care a aprobat mandatul FISA pentru monitorizarea lui Carter Page a fost prins filtrând informațiile furnizate jurnaliștilor Matt Taibbi, Bari Weiss și Shellenberger. Asupra lui îmi concentrez furia în această dimineață.

Mi-a venit în minte o întrebare: cum au putut acești oameni să creadă că pot scăpa nepedepsiți cu o astfel de conspirație și nivel de corupție? Dar apoi am realizat că într-adevăr au scăpat și nimeni nu a avut deocamdată parte de vreo consecință serioasă.

Kevin Clinesmith a fost eliberat condiționat după ce a mințit în mod deliberat în documentele guvernamentale pentru a produce dovezi incriminatoare împotriva unui cetățean american pe nume Carter Page.

James Wolfe a primit doar două luni de închisoare pentru că a divulgat informații secrete iubitei sale din mass-media și a mințit FBI-ul în legătură cu acest lucru.

Pe de altă parte, oamenii care pur și simplu au umblat prin clădirea Capitoliului pe 6 ianuarie continuă să putrezească în închisoare.

Da, au scăpat nepedepsiți. Joe Biden a ajuns președinte și mai are încă doi ani frâiele în mână. Este foarte puțin probabil ca vreunul dintre actorii corupți implicați la fiecare pas în subminarea administrației Trump și în susținerea lui Joe Biden să suporte vreodată consecințele pe care le merită pentru faptele lor.

Oameni precum foștii oficiali FBI Andrew McCabe și Peter Strzok sunt recompensați cu locuri de muncă bine plătite în mass-media în loc de pedepse cu închisoarea. Nu există dreptate în această lume. Nu sunt doar furios, ci de-a dreptul roșu de mânie.

Dacă Elon Musk nu ar fi cumpărat Twitter și nu ar fi dezvăluit toate aceste lucruri revoltătoare, nu am fi știut niciodată adevărul. Puteam suspecta în continuare, dar fără dovezi clare, nu puteam afirma cu certitudine că FBI a rămas corupt sub conducerea lui Christopher Wray și nici anula inepția sa că e vorba de o incompetență crasă, nu de corupție. Musk este un adevărat erou și sper din toată inima că are cea mai bună echipă de securitate personală din lume.

Și mai am o întrebare: de ce s-a chinuit atât de mult FBI-ul să instaureze administrația Biden la Casa Albă, din moment ce știau sigur cât de coruptă era întreaga familie? Amintiți-vă că au intrat în posesia dovezilor pe 9 decembrie 2019.

Răspunsul cel mai evident care îmi vine în minte este că administrația, în special serviciile de informații, realizau că el era candidatul pe care îl puteau controla. Conservatorii sunt constant arestați și urmăriți penal din motive ridicole, atacurile la adresa lor nu sunt investigate, iar adevărul este filtrat și distorsionat până la punctul la care ajunge de nerecunoscut.

Am suspectat de mult timp că FBI-ul e corupt, iar acum avem dovezi irefutabile că acest lucru s-a întâmplat și continuă să se întâmple. Au făcut-o pentru a-și păstra puterea cu orice preț. Poate că singurul adevăr pe care Chuck Schumer l-a spus vreodată a fost celebrul avertisment adresat lui Trump – că serviciile de informații au „o grămadă de moduri“ de a-l ataca, și o vor face pentru a-și menține controlul.

Acest lucru ne conduce la o concluzie evidentă: FBI-ul a devenit Stasi-ul american. Începând de astăzi, am devenit foarte neîncrezător și mă tem de propriul meu guvern. Aproape că mă aștept să-mi fie percheziționată casa și să fiu arestat pentru crima de a spune lucrurilor pe nume.

Un singur cuvânt descrie cu acuratețe infracțiunea pe care a comis-o FBI-ul, iar acel cuvânt este trădare.

Fie ca pedeapsa să fie pe măsura crimei comise.

Traducere și adaptare

Tribuna.US