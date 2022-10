OPINIE | De ce vor pierde democrații în noiembrie

Articolele privind dezbaterea de săptămâna trecută din Senatul Pennsylvaniei pun în general accentul pe problemele de comunicare ale democratului John Fetterman, datorită accidentului vascular cerebral suferit în luna mai.

Dar, pentru noi, elementul cel mai grăitor a fost răspunsul lui Fetterman la o întrebare privind opoziția sa anterioară față de extragerea gazelor naturale prin procedura fracturare hidraulică. Acesta sintetizează motivul pentru care valul electoral e în defavoarea democraților și îi poate costa Camera și Senatul, analizează WSJ.

„Eu am susținut întotdeauna această metodă de extracție“, a declarat Fetterman la insistențele moderatorului, adăugând ulterior că: „Susțin această procedură și nu, nu susțin, aaa, susțin procedura, o susțin“.

Ezitările sale cu privire la adevărata poziție susținută sunt de înțeles, întrucât conversia sa în favoarea procedurii de fracking, dacă asta intenționa să afirme, este de natură recentă.

„Nu susțin deloc această procedură de extracție, niciodată nu am fost de acord cu așa ceva“, declara Fetterman pentru un canal YouTube în 2018, când a candidat pentru funcția de viceguvernator.

„Am și semnat angajamentul de a nu accepta fonduri de la industria combustibililor fosili. Nu am primit niciun ban de la vreo companie de gaze naturale sau de petrol“.

În 2016, Fetterman declara într-un comentariu pe Reddit că „nu sunt pro-fracking și am susținut că, dacă am face lucrurile așa cum trebuie în acest stat, nu am utiliza această procedură“.

El a adăugat că a „semnat angajamentul Food and Water Watch care pune capăt utilizării respectivei proceduri“.

În dezbaterea de săptămâna trecută, republicanul Mehmet Oz l-a atacat pe Fetterman cu privire la declarațiile sale din trecut. Dar scopul nu este de a prinde un politician cu minciuna.

Contradicția dintre declarațiile lui Fetterman arată că democrații au acum probleme pentru că au nominalizat prea mulți candidați a căror opinii pe tema infracționalității, imigrației, schimbărilor climatice și economiei sunt aproape imposibil de susținut în cursele electorale strânse din acest an.

Citește și MIDTERMS 2022 | 5 teme importante ale alegerilor din 8 noiembrie din SUA

Democrații plătesc în sfârșit pentru virajul lor brusc spre stânga în timpul președinției Trump. Această schimbare de direcție a început odată cu victoria din 2018 a Alexandrei Ocasio-Cortez în alegerile primare din New York asupra lui Joe Crowley.

Acest lucru i-a speriat pe democrați la nivel național și i-a determinat pe mulți să adopte poziții mult mai de stânga pentru a nu împărtăși soarta lui Crowley.

Schimbarea de direcție spre stânga nu a contat foarte mult în 2018, deoarece alegătorii erau deciși să pună capăt guvernării haotice a lui Trump. A devenit mai importantă în 2020, mai ales după revoltele din „vara iubirii“ generate de uciderea lui George Floyd. „Defund the police“ a costat într-adevăr partidul locuri în Cameră.

Dar Trump încă era principala problemă electorală, iar democrații și-au ascuns extremismul sub nominalizarea lui Joe Biden, care a promis să colaboreze cu republicanii și să unifice națiunea.

Democrații au încercat din răsputeri să îl implice din nou pe Trump în campania din 2022, iar acesta le-a făcut adesea pe plac, amestecându-se în alegerile primare ale Partidului Republican în sprijinul unor candidați slabi.

Însă numele lui nu se află pe niciun buletin de vot luna viitoare. Așa că alegătorii au avut ocazia să se concentreze asupra realizărilor democraților puși în funcție de Biden și pe opiniile politice ale contracandidaților.

Dacă democrații pierd Senatul, vor regreta mai ales faptul că au nominalizat candidați de extremă stânga precum Fetterman și Mandela Barnes din Wisconsin.

Fetterman încearcă să se descrie drept reprezentantul clasei muncitoare, însă opoziția sa din trecut față de fracking nu îi oferă niciun avantaj în rândul muncitorilor care lucrează pe platformele de foraj din Pennsylvania. Mai degrabă îl plasează de partea elitelor climatice din marile orașe. Ceea ce nu ajută deloc, având în vedere că inflația și prețul energiei este în creștere.

Infracționalitatea este o altă problemă în care excesele democraților și-a pus candidații în poziția de a cere alegătorilor să ignore ceea ce văd cu propriii ochii. În recenta dezbatere de la New York pentru postul de guvernator, democrata Kathy Hochul a afirmat că oricine comite o infracțiune în stat are parte de „consecințe“. Dar alegătorii știu că acest lucru nu este nici pe departe adevărat, iar Hochul nu a avut cu ce justifica legea statului privind cauțiunea, care oferă judecătorilor prea puțină putere de a încarcera infractorii recidiviști.

Campania lui Hochul se reduce la a declara că republicanul Lee Zeldin este un fan al lui Trump, se opune drepturilor la avort și este în favoarea drepturilor la arme de foc. Asta ar putea fi suficient pentru a-i asigura victoria în acest stat puternic democrat. Dar Zeldin are totuși șanse de câștig pentru că Hochul a refuzat să adopte o poziție de centru în încercarea de a împiedica candidatura procurorului general Letitia James.

Președinția lui Trump i-a făcut pe mulți să își piardă mințile, în special pe democrații și mass-media. Limitele impuse în mod obișnuit de partid asupra politicilor radicale au dispărut pe măsură ce opoziția față de Trump a devenit principala misiune politică a acestuia.

Poate că o înfrângere pe 8 noiembrie va zdruncina partidul suficient de puternic încât să revină la realitate.

Traducere și adaptare

Tribuna.US