Organizația extremistă violentă online „764” vizează copiii global

Un grup online periculos exploatează copii din întreaga lume, convingându-i să comită infracțiuni în schimbul unor credite pentru jocuri online și bani.

Grupul se numește „764” și a început ca o rețea online, evoluând ulterior într-o operațiune globală care vizează minorii. Membrii săi activează pe mai multe platforme de social media și jocuri online, Roblox și Discord fiind cele mai importante.

„Rețeaua 764 este un grup infracțional depravat care exploatează copii vulnerabili și se bucură de abuzurile asupra lor”, declară procurorii Departamentului de Justiție.

Cum acționează gruparea

Prădătorii câștigă încrederea victimelor pe parcursul a câteva săptămâni sau luni, manipulându-le cu atenție pentru a le determina să comită acte periculoase în timpul transmisiunilor live. Când minorii refuză să participe, organizația îi amenință cu consecințe prin șantaj și conținut tulburător.

Minorii sunt încurajați să comită acte incredibil de atroce, precum decapitări de animale, acte de violență împotriva altor copii. Operațiunea continuă apoi cu trimiterea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, după care se recurge la șantaj: „Dacă familia ta ar afla vreodată că te uiți la asta sau că ai asta, ce ar crede?”

Experții îndeamnă părinții și tutorii să monitorizeze activitatea online a copiilor lor și să mențină o comunicare deschisă cu privire la tipul de jocuri pe care le joacă sau le descarcă. De asemenea, ei recomandă educarea copiilor cu privire la pericolele legate de partajarea informațiilor personale online.

Investigații și arestări globale

În urma operațiunilor globale de combatere a rețelei extremiste online „764”, autoritățile din mai multe țări au arestat zeci de suspecți conectați la această grupare acuzată de exploatare, manipulare şi șantaj de minori.

Datele publice arată că doar în Statele Unite au fost cel puțin 28 de persoane puse sub acuzare în cadrul unor investigații federale legate de „764”, iar FBI desfășoară sute de anchete privind posibili membri sau colaboratori ai rețelei.

La nivel internațional, poliția și procurorii din Marea Britanie, Spania, Italia și Australia au anunțat, de asemenea, arestări individuale ale unor suspecți ai rețelei sau ai unor grupări afiliate, inclusiv minori și adulți, în timp ce alte zeci de persoane sunt căutate sau investigate pentru legături cu „764”.

