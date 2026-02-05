Școlile ar trebui să predea științe, nu propagandă climatică

Propaganda privind schimbările climatice a înlocuit educația științifică serioasă în școlile din SUA

Din 2009, elevii americani din clasa a opta susțin Evaluarea Națională a Progresului Educațional în Științe pentru a măsura „capacitatea lor de a se implica în cercetarea științifică și de a desfășura investigații științifice în contexte reale”.

În 2024, scorul mediu la evaluarea NAEP pentru științe a scăzut cu patru puncte față de 2019. Mai grav, Raportul național privind rezultatele școlare arată că „procentul elevilor de clasa a VIII-a care au obținut note egale sau superioare nivelului NAEP Proficient și procentul celor care au obținut note sub nivelul NAEP Basic la științe a scăzut față de 2019” și că „notele medii și notele elevilor cu rezultate medii și slabe au scăzut în toate cele trei domenii ale științelor față de 2019”.

„Asta nu e bine; de fapt, e o acuzație la adresa sistemului de învățământ public, care e complet distrus și și-a neglijat datoria de a educa elevii în domeniul științelor, pentru că se investește prea mult timp și efort în îndoctrinarea elevilor americani cu propagandă despre schimbările climatice”, afirmă Chris Talgo, director editorial la The Heartland Institute.

Introducerea alarmismului climatic în programa școlară publică a început cu adevărat acum mai bine de un deceniu, odată cu lansarea în 2013 a Standardelor științifice de nouă generație (NGSS).

Prezentate ca „un nou set de standarde voluntare, riguroase și aliniate la standardele internaționale pentru învățământul științific din ciclul primar și secundar”, NGSS susține că noile standarde „se bazează pe o fundamentare solidă, bazată pe dovezi, a cercetării științifice actuale – inclusiv cercetarea privind modalitățile prin care elevii învață științele în mod eficient – și identifică cunoștințele științifice pe care toți elevii din ciclul primar și secundar ar trebui să le aibă”.

Deși NGSS nu a fost adoptat la nivel universal, aproape toate statele au implementat noi standarde științifice bazate pe cadrul lor de referință de la lansarea acestora în 2013.

Conform unui raport intitulat „Schimbările climatice în standardele științifice pentru următoarea generație (K-12)”, realizat de echipa de cercetare în științele învățării de la Universitatea din Maryland, „profesorii de științe au declarat că standardele, precum NGSS, sunt unul dintre principalele motive pentru predarea schimbărilor climatice”.

Autorii notează că „Standardele care abordează în mod explicit schimbările climatice sunt prezente la nivelurile gimnazial și liceal. Aceste standarde utilizează termenii „temperaturi globale”, „schimbări climatice” sau „schimbări climatice”. Un standard gimnazial abordează cauza creșterii temperaturilor globale (MS-ESS3-5). La nivelul liceului, standardele introduc conceptele de dovezi ale schimbărilor climatice (HS-ESS3-1), modelarea climatică (HS-ESS2-4, HS-ESS35) și geoingineria (HS-ESS3-4)”.

„De asemenea, sunt importante standardele care sunt în mod direct legate de schimbările climatice. Standardele directe sunt cele considerate „apropiate” de tema schimbărilor climatice, dar care nu sunt în mod explicit legate de schimbările climatice. Aceste standarde directe sunt prezente la toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță până la liceu”, se menționează în raport.

Cu alte cuvinte, NGSS, pe care aproape toate școlile publice îl utilizează ca bază pentru standardele lor specifice în domeniul științelor, este influențat politic și conceput pentru a introduce conceptul de schimbări climatice elevilor încă din grădiniță.

Unele state au dus propaganda climatică în sălile de clasă mult mai departe.

De exemplu, în 2020, New Jersey „a devenit primul stat din țară care a inclus schimbările climatice în toate domeniile de conținut. Aceste standarde sunt concepute pentru a pregăti elevii să înțeleagă cum și de ce se produc schimbările climatice, impactul pe care îl au asupra comunităților noastre locale și globale și să acționeze în mod informat și durabil”.

Districtele școlare din New Jersey sunt încurajate să „dezvolte unități interdisciplinare axate pe schimbările climatice, care să includă experiențe de învățare autentice, să integreze o serie de perspective și să fie orientate spre acțiune”.

Mai mult, „districtele ar putea să ia în considerare modul în care pot proiecta unități interdisciplinare privind schimbările climatice, care să includă standarde relevante de limba engleză și matematică”.

Este o nebunie.

Elevii americani au deficiențe grave în materie de matematică, citire, scriere și științe. Prin urmare, timpul prețios petrecut în sala de clasă ar trebui dedicat exclusiv asigurării faptului că elevii americani pot atinge cel puțin nivelul de competență de bază în materie, în loc să devină experți în pseudo-știința alarmismului climatic.

