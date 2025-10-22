Organizația Romanian-American Network Inc. a aniversat 30 de ani de activitate publicistică | VIDEO

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Organizația Romanian-American Network a marcat aniversarea a 30 de ani de activitate publicistică românească în Statele Unite ale Americii. Acest moment aniversar deosebit a fost sărbătorit cu un decalaj de două luni, pentru a permite organizarea concomitentă a evenimentului „Porți Deschise” al noului sediu al Romanian Heritage Center din Des Plaines — un spațiu care reprezintă, de fapt, una dintre cele mai valoroase realizări rezultate din activitatea îndelungată a organizației Romanian-American Network.

Celebrarea celor de 30 de ani de activitate a organizației Romanian-American Network Inc. a fost organizată la Romanian Heritage Center, primul și încă singurul centru cultural românesc din Statele Unite ale Americii cu sediu propriu, centru aflat în procedură de finalizare a lucrărilor de amenajare și inaugurare.

Aniversarea a fost onorată de prezența unor reprezentanți oficiali din România, Republica Moldova, și comitatul Cook al statului Illinois, precum și numeroși susținători și prieteni ai organizației, membrii marcanți ai comunității românești din Chicago, după cum urmează:

Oficialități:

E.S. Lucian-Ilie Stănică – Consul General al României la Chicago E.S. Ana Calinici, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova E.S. Violina Donu, Secretar de Stat în Guvernul Republicii Moldova, Șef al Biroului pentru Relații cu Diaspora E.S. Tatiana Meșter-Bălan, Adjunct al Șefului Misiunii Diplomatice, Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C. E.S. Maria Pappas – Trezorier al Comitatului Cook din statul Illinois, cea mai longevivă oficialitate aleasă în statul Illinois (din 1998)



Lideri spirituali:

Diacon Marcel Borlovan – asociat la Biserica Penticostală Philadelphia din Chicago Prezbiter Cornell Ciobanu – Biserica Română Creștină după Evanghelie din Harwood Heights Pastor Deliu Zaharie Ionuț – Prima Biserică Română Baptistă din Chicago Pastor Petru Lorincz – asociat la Biserica Penticostală Română Betania din Niles Preot Ilie Geani Nemeș – Biserica Ortodoxă Română Nașterea Domnului din Chicago Pastor Marian Pădureț – Biserica Română Baptistă Betel din Park Ridge Pastor Valentin Popovici – Biserica Română Baptistă Betel din Park Ridge Diacon John Paul Sinitean – asociat la Biserica Română Baptistă Logos din Niles Pastor Vasile Tămășan – asociat la Biserica Română Baptistă din Des Plaines, Metropola Chicago Pastor Marius Văduva – asociat la Biserica Română Baptistă Logos din Niles



Lideri de organizații românești din SUA:

D-l Petru Amarei – președinte și fondator al organizației Romanian Television Network din Chicago, cea mai veche organizație mass-media din zona de Midwest a SUA D-l Timotei Dinică – redactor șef al ziarului Tribuna Românească și director al agenției de presă din București, România D-na Carmen Feraru – președinte al organizației United Romanians D-l Bogdan Jaba – membru al Consiliului Executiv de Directori ai organizației Romanian Heritage Center NFP D-l Mihai Lehene – președinte al organizației ROCO Romanian Community Center din Chicago și Romanian United Fund D-l Dorin Nădrău – editor al secțiunii România Nevăzută a ziarului Tribuna Românească D-l Radu Roman – editor sport nord american al ziarului Tribuna Românească D-l Marcel Șomfelean – președinte al organizației ROMOTANA (Romanian and Moldovan Trucking Association of North America) și Vicepreședinte al Consiliului Executiv de Directori ai organizației Romanian Heritage Center NFP D-l Dennis Stoia – Secretar al Consiliului Executiv de Directori ai organizației Romanian Heritage Center NFP D-l Angus Wilson – membru al Consiliului Executiv de Directori ai organizației Romanian Heritage Center NFP



La sfârșitul lunii august 1995, soții Steven și Simona Bonica au ridicat de la tipar prima lor publicație sub egida editurii Center Focus Publishing — o lucrare menită să treacă în revistă și să păstreze vie amintirea bucuriilor și provocărilor primului an școlar al Școlii Creștine Românești din Chicago, cunoscută pe atunci sub numele Norwood Park Christian School (redenumită în 2004 ca Logos Christian Academy). Astfel a început călătoria editorială românească în America a soților Steven și Simona Bonica.

Perioada August 1995 – Mai 2002

În primii șapte ani de activitate, editura a funcționat în paralel pe lângă agenția de publicitate CMMC (Communications Marketing & Media Concepts), lansată simultan de soții Bonica.

Printre realizările remarcabile ale acelei perioade se numără:

cele patru ediții anuale ale albumului de aducere aminte Center Focus Annual Review (1995–1998), dedicate promovării Școlii Creștine Românești din Chicago

(1995–1998), dedicate promovării . primele două ediții ale anuarului Romanian-American Yellow Pages (1999 și 2000) — cel mai cuprinzător ghid al comunității românești din Statele Unite care cuprindeau și un Almanah Social-Cultural despre România, Republica Moldova, și despre cultura românească

(1999 și 2000) — cel mai cuprinzător ghid al comunității românești din Statele Unite care cuprindeau și un Almanah Social-Cultural despre România, Republica Moldova, și despre cultura românească . o nouă revistă în limba română, cu caracter creștin interconfesional — Revista IMPACT Românesc (Romanian IMPACT Magazine) — lansată în ianuarie 2001, publicată lunar și distribuită gratuit în comunitatea românească — până în luna decembrie 2007

— lansată în ianuarie 2001, publicată lunar și distribuită gratuit în comunitatea românească — până în luna decembrie 2007 . cu prilejul Zilei Unirii – 24 ianuarie 2002, care comemora Mica Unire din 1859 și formarea statului modern român, editura a lansat un nou proiect editorial de amploare, născut din dorința de a păstra viu spiritul unității românești: ziarul Romanian Tribune (Tribuna Românească), conceput pentru a deveni o voce puternică și reprezentativă a românilor din Statele Unite.

Dezvoltându-se treptat într-o veritabilă rețea națională, cu colaboratori care au contribuit atât la culegerea informațiilor, cât și la distribuirea materialelor publicate, implicându-se activ în organizarea și susținerea numeroaselor activități social-culturale, editura și agenția de publicitate au depășit cu mult cadrul inițial al intențiilor fondatorilor.

În consecință, aceștia, împreună cu consiliul director, au decis unificarea celor două entități și crearea unei organizații cu caracter amplu, care să reflecte mai fidel diversitatea activităților și proiectelor derulate — astfel luând naștere o structură reprezentativă, cu un nume pe măsura misiunii sale.

Astfel, în luna mai 2002, a luat ființă oficial, ca persoană juridică încorporată în statul Illinois, organizația Romanian-American Network, Inc., înregistrată ca organizație non-profit. Scopul său fiind de a promova și dezvolta relații culturale, educaționale, civice și sociale între români și americani, continuând totodată extinderea și consolidarea activității publicistice începute de fondatorii săi.

Perioada Mai 2002 – prezent

Organizația Romanian-American Network, Inc. (Ro-Am.Net) a prosperat prin dăruire, perseverență și viziune, consolidându-se de-a lungul anilor ca un centru de încredere pentru comunicare în masă, networking și construirea de relații durabile în cadrul comunității româno-americane din Chicago și din întreaga Americă.

Sub egida Romanian-American Network, organizația a realizat o serie de proiecte nu doar editoriale și media de referință, ci și o serie de alte inițiative educaționale și social-culturale menite să promoveze cultura, valorile și identitatea românească peste ocean. Dintre acestea, cele mai reprezentative și apreciate sunt:

a deschis biblioteca românească Romanian Library & Research Center (decembrie 2002)

.

(decembrie 2002) . a publicat cartea Directory of Ethnic and Multicultural Publishers, Distributors and Resource Organizations (2003) pentru distinsa organizație American Library Association și cercul acesteia Ethnic Multicultural Information Exchange Round Table (EMIERT) , în colaborare cu emeritul prof. Vladimir Wertsman din New York care a publicat două ediții anterioare

pentru distinsa organizație și cercul acesteia , în colaborare cu emeritul prof. Vladimir Wertsman din New York care a publicat două ediții anterioare a organizat prima conferință a Forumului Presei Românești din America de Nord și următoarele două ediții ale acesteia, în 2009, 2010 și 2011

și următoarele două ediții ale acesteia, în 2009, 2010 și 2011 a publicat și distribuit în comunitatea românească din SUA o serie de cărți ale unor autori româno-americani

a organizat 4 ediții anuale ale Festivalului Origini Românești (Romanian Heritage Festival) în 2010, 2011, 2012 și 2013

în 2010, 2011, 2012 și 2013 a înființat o rețea a oamenilor de afaceri americani cu origini românești Romanian Business Referral Network cu întâlniri lunare în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2020

cu întâlniri lunare în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2020 a creat platforma online “BISERICI.US” – ca o rețea interactivă de promovare online a tuturor bisericilor și organizațiilor religioase românești, de toate confesiunile (iunie 2016)

a înființat Coaliția pentru Familie, Credință și Viață a Românilor din America (Coalition for Family, Faith and Life of Romanians in America) în luna ianuarie 2017

în luna ianuarie 2017 a recreat platforma online “BISERICI.US” într-o formă modernizată și ușor de utilizat, actualizând integral conținutul acesteia și publicând, totodată, în format tipărit, Almanahul Enciclopedic BISERICI.US al tuturor bisericilor și organizațiilor creștine românești din SUA (2023)

a pus bazele înființării unei organizații culturale dedicate păstrării și promovării patrimoniului cultural românesc, care a luat ființă în iulie 2020, la Chicago, sub numele de Centrul Origini Românești (Romanian Heritage Center NFP), pentru antropologie culturală.

Ceea ce conferă proiectului de înființare a Centrului Origini Românești – pentru antropologie culturală – o valoare deosebită nu este doar bogăția patrimonială a cărților și obiectelor rare colecționate, ci mai ales faptul că acesta reprezintă singurul centru cultural românesc din America de Nord amenajat într-o clădire proprie!

De asemenea, echipa Centrului Origini Românești este alcătuită din oameni dedicați aprecierii, conservării și promovării valorilor și manifestărilor culturale care influențează și modelează existența etniei române și contribuie esențial la definirea identității noastre colective.

Obiectivul organizației Romanian Heritage Center NFP este să încurajeze și să inspire generațiile actuale și viitoare de români-americani să continue și să extindă moștenirea de colaborare și inovație a românilor de succes care au contribuit la progresul societății și al umanității.

Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației puteți urmări pagina acesteia pe platforma Facebook, aici.

