Trump dă o lovitură puternică mașinăriei de război a lui Putin

Statele Unite au lovit cei mai mari producători de petrol din Moscova într-un moment vulnerabil pentru economia țării

Noile sancțiuni impuse de SUA lovesc în miezul economiei de război șovăitoare a Rusiei, aliniind pentru prima dată Washingtonul și Europa în presiunea exercitată asupra Moscovei de la începutul administrației Trump.

Analiștii spun că impactul includerii pe lista neagră a Rosneft și Lukoil, cei mai mari producători de petrol din Rusia, va depinde de trei lucruri: cât de bine sunt aplicate sancțiunile, reacția piețelor majore din India și China și dacă Moscova poate eluda măsurile.

Noile sancțiuni impuse de SUA „reprezintă cea mai importantă măsură luată până în prezent de SUA pentru a închide „bancomatul de război” al Rusiei”, a scris Helima Croft, șefa strategiei globale pentru mărfuri la RBC Capital Markets, într-o notă adresată clienților. „Dacă administrația Trump va susține într-adevăr cu fapte cuvintele rostite astăzi, anticipăm că rafinăriile care doresc să păstreze accesul la piețele de capital din SUA vor renunța la barilul rusesc”.

Joi, Uniunea Europeană a aprobat noi sancțiuni care elimină treptat achizițiile de gaze naturale lichefiate din Rusia și vizează peste 20 de companii chineze și alte companii străine implicate în comerțul cu petrol rusesc. Decizia lui Trump de a impune sancțiuni SUA a venit după ce Kremlinul a respins apelul Washingtonului la un armistițiu de-a lungul liniilor de front actuale, urmat de negocieri de pace. Președintele a cerut anterior Europei să lovească Beijingul din punct de vedere economic pentru că a continuat să sprijine economia Rusiei.

Prețurile petrolului au crescut joi ca răspuns la sancțiuni, Brent, etalonul global, înregistrând recent o creștere de aproximativ 5%, deoarece traderii se tem că măsurile ar putea perturba aprovizionarea globală.

Ministerul de Externe al Chinei a calificat sancțiunile UE împotriva firmelor chineze drept ilegale, afirmând că majoritatea țărilor vor continua să facă comerț cu Moscova. Beijingul a avertizat UE să înceteze „prejudicierea intereselor Chinei”.

Pentru Rusia, orice scădere a exporturilor de petrol ar afecta în mod direct bugetul de război al Kremlinului, întrucât vânzările de energie reprezintă până la o treime din veniturile bugetare ale țării. Se preconizează că sancțiunile vor introduce și mai multe fricțiuni în logistică și plăți și vor reduce marjele de profit pentru petrolul rusesc.

Sancțiunile lovesc economia rusă într-un moment precar. După ce a sfidat sancțiunile occidentale timp de peste trei ani, economia rusă a încetinit în ultimele luni sub greutatea crizei forței de muncă, a ratelor ridicate ale dobânzilor și a restricțiilor fiscale costisitoare din timpul războiului. Moscova a recurs la majorarea impozitelor și la utilizarea fondului său de rezervă pentru a acoperi deficitul bugetar în creștere.

Ministerul rus de Externe a declarat joi că noile sancțiuni impuse de SUA nu vor pune probleme țării. „Țara noastră a dezvoltat o imunitate puternică la restricțiile occidentale și va continua să-și dezvolte cu încredere potențialul economic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova. Ea a adăugat că sancțiunile UE împotriva Rusiei afectează în principal blocul însuși.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care este acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris într-o postare pe rețelele de socializare că SUA „s-au angajat pe deplin pe calea războiului împotriva Rusiei”.

Potrivit WSJ, Observatorii spun că este puțin probabil ca noile măsuri să schimbe în mod semnificativ obiectivele de război ale președintelui rus Vladimir Putin. Seriile succesive de sancțiuni impuse de SUA începând din 2022 au afectat economia Rusiei, dar nu au oprit războiul.

Această reziliență economică s-a datorat în parte faptului că petrolul a fost vizat doar parțial, pentru a preveni o creștere a prețurilor globale. Majoritatea sancțiunilor anterioare au vizat viabilitatea pe termen lung a industriei petroliere rusești și au avut doar efecte limitate asupra fluxului de numerar imediat al țării. Administrația Biden a sancționat Gazprom Neft și Surgutneftegas, a treia și a patra cea mai mare companie petrolieră, dar a lăsat Rosneft și Lukoil neatinse. Cele două companii produc împreună aproximativ jumătate din petrolul Rusiei.

Acum, în urma măsurii luate miercuri de administrația Trump, toate cele patru mari companii petroliere rusești se află sub sancțiuni americane.

UE a înăsprit, de asemenea, interdicția privind tranzacțiile cu Rosneft, după ce, în iulie, blocul a inclus pe lista neagră o rafinărie indiană care era unul dintre principalii clienți ai companiei. Marea Britanie a sancționat, de asemenea, Lukoil și Rosneft săptămâna trecută.

