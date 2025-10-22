Nu dați vina pe ICE pentru că aplică legea. Dați vina pe democrați pentru că o încalcă | OPINIE

Nu dați vina pe aplicarea legii; dați vina pe ilegalitatea democraților care a făcut necesară aplicarea legii Se pare că este „crud” să aplici lege

Se pare că este „crud” să aplici legea imigrației, cel puțin asta ne spune stânga de câteva luni încoace.

„Mașinăria crudă a imigrației lui Trump continuă să destrame familii”, au scris Jordan Foster, Dylan Gee și Dina Francesca Haynes pentru MSNBC.

Democratul californian Scott Peters a declarat în iunie că raidurile ICE sunt „crude și inutile”. Potrivit lui Peters, agenții ICE „au arestat patru spălători de vase și bucătari fără acte”.

„În loc să se concentreze asupra amenințărilor reale, această administrație pune în aplicare un program crud care va perturba economia noastră, va eroda și mai mult încrederea în forțele de ordine și va semăna haos și frică”, a continuat Peters.

Este aceeași poveste pe care o auzim mereu, că aplicarea legilor privind imigrația este în mod inerent „crudă” – nu pentru că legile s-au schimbat, ci pur și simplu pentru că legile sunt aplicate, scrie Brianna Liam pentru The Federalist.

Gustavo Arellano – al cărui tată era un imigrant ilegal – a scris pentru Los Angeles Times că „Nu există o modalitate plăcută de a deporta pe cineva. Dar ICE-ul lui Trump organizează o olimpiadă a cruzimii”.

„Președinția Trump a demonstrat pe deplin că nu are niciun interes în a evita răutatea și cruzimea”, a scris Arellano. „Această administrație nu va întinde niciodată covorul roșu imigranților ilegali. Dar cel puțin ar putea să se comporte cu ei ca și cum… ei bine, ca și cum ar fi oameni”.

Centrul Național pentru Legislația Imigrației a calificat raidurile și arestările ICE drept nocive.

„Singurul obiectiv politic coerent al acestei administrații în ceea ce privește imigrația este urmărirea neîncetată a cruzimii — indiferent de costuri și indiferent de alte consecințe. Strategia este clară: să cultive atât de multă suferință și frică, prin violență reală și amenințări cu violența, încât imigranții să aleagă să-și abandoneze comunitățile și viețile din Statele Unite.”

Dar „prejudiciul” și „cruciada” pe care acești critici le denunță nu sunt altceva decât aplicarea legilor, legi pe care democrații înșiși le-au ignorat, ceea ce au adus SUA în acest punct.

Cei care intră ilegal în SUA sunt pasibili de expulzare. Dar democrații au petrecut ani de zile ignorând complet toate legile privind frontierele și imigrația și, în acest fel, au încercat să condiționeze poporul american să considere aplicarea legii ca fiind „crudă”. Astfel, atunci când legea este în sfârșit aplicată, stânga recurge la șantajul emoțional.

Să luăm, de exemplu, narațiunea stângii despre „separarea familiei”. Faptul că o persoană are sau nu un copil nu anulează legea pe care a încălcat-o. Fiecare părinte care intră ilegal alege să își asume acest risc. Și fiecare părinte care este deportat poate alege să își ia copilul cu el. Dacă părinții aleg să își lase copiii în America, atunci este alegerea lor personală să își separe familia.

Pentru a da un alt exemplu, să luăm în considerare titlul din The Chicago Tribune: „ICE amendează un bărbat din Chicago, cu rezidență legală, cu 130 de dolari pentru că nu avea actele la el: „Nu este corect… Sunt rezident.”

Scopul unui astfel de titlu este evident: să provoace indignare. Exact asta s-a întâmplat când scriitorul Bryce Greene a postat despre această poveste pe X: „Astăzi am aflat că ICE are această putere. Bine ați venit în faza „arată-mi actele” a fascismului american”.

Dar chiar Chicago Tribune notează: „Conform legii federale, cetățenii străini înregistrați trebuie să aibă asupra lor în permanență dovada înregistrării. Dar înainte de al doilea mandat al administrației Trump, această lege era rar aplicată”.

Cu alte cuvinte, stânga este pur și simplu supărată că legea este aplicată și încearcă să manipuleze narațiunea pentru a face aplicarea legii să pară „fascistă”, când, în realitate, este vorba despre textul legii.

Și această aplicare a legii este necesară deoarece administrația Biden a creat această problemă. Timp de patru ani, democrații au permis ca milioane de străini ilegali și inadmisibili să intre în țară. Administrația Biden a desființat măsurile de protecție din era Trump menite să sigileze granița și să oprească fluxul de imigrație ilegală și, prin aceasta, a făcut inevitabile eventualele deportări în masă.

Acum, când ICE aplică legea imigrației de lungă durată, persoanele care au apărat criza de la frontieră și au acoperit-o numesc aplicarea legii „crudă”. Dar ICE nu este vinovat. Agenția care aplică legile adoptate de Congres cu decenii în urmă nu face parte dintr-o „mașinărie” crudă, ci restabilește legea și ordinea.

Așadar, când vedeți străini ilegali deportați, amintiți-vă: nu dați vina pe aplicarea legii; dați vina pe ilegalitatea democraților care a făcut necesară aplicarea legii.

