Pastor penticostal, pedepsit cu închisoarea pentru că a criticat războiul lui Putin din Ucraina

Nikolai Romanyuk, pastorul Bisericii Penticostale Sfânta Treime din Moscova, a fost condamnat miercuri la patru ani de închisoare. Motivul? S-a opus invadării Ucrainei de către Vladimir Putin și a afirmat că „Rușii sunt pacifiști, creștinii nu au voie să ucidă”. Romanyuk, care a suferit un accident vascular cerebral și și-a pierdut auzul la o ureche în timpul detenției preventive, a fost, de asemenea, interzis să predice.

Pe 18 octombrie 2024, autoritățile ruse l-au arestat pe Nikolai Romanyuk, în vârstă de 63 de ani, pastorul principal al Bisericii Penticostale Sfânta Treime din orașul Balashikha, regiunea Moscova.

Romanyuk, tată a nouă copii, a fost acuzat că a îndemnat public la acțiuni „împotriva securității statului” în timpul unei predici ținute în septembrie 2022. Autoritățile ruse l-au acuzat că nu susține și chiar condamnă invazia Ucrainei din perspectivă religioasă, potrivit Christian Daily International.

Predica lui Romanyuk din 2022 a fost transmisă în direct pe canalul YouTube al bisericii sale. Înregistrarea de pe YouTube, intitulată „Pentru această predică au arestat un pastor”, îl arată pe Romanyuk comparând chemarea la război cu consumul de alcool.

„Când ți se oferă un pahar, când ți se oferă o sticlă de alcool sau ți se dă o convocare pentru a te trimite la luptă – acesta este același păcat, același drog și același Satana”, a spus Romanyuk. „Găsiți-mi în Vechiul Testament măcar un indiciu că am putea participa cumva. Și nu contează care țar cere acest lucru – [fie că] țarul ucrainean, țarul american sau țarul nostru cere acest lucru. Acesta nu este războiul nostru”.

În predică, Romanyuk le-a reamintit ascultătorilor că doctrina Federației Ruse menționează că rușii sunt pacifisti „și nu pot participa la acest lucru”.

„Este dreptul nostru să mărturisim acest lucru pe baza Sfintei Scripturi”, a adăugat el. „Nu îi binecuvântăm pe cei care merg acolo [la război]. Pe cei care sunt luați cu forța, nu îi binecuvântăm, ci ne rugăm să fie salvați de acolo. Există diferite modalități legale de a face acest lucru”.

Razii și arestări

Arestarea lui Romanyuk a avut loc în cadrul unei serii de raiduri armate efectuate în zori, în aceeași zi, la domiciliile membrilor bisericii.

Roman Zhukov, un alt pastor al Bisericii Sfânta Treime, a descris raidurile efectuate dimineața devreme în casele credincioșilor, pe canalul său Telegram, pe 24 octombrie.

„Soldații forțelor speciale au sosit la ora 6:20 dimineața, pe 18 octombrie, la casa familiei Romanyuks și la casa unei alte familii din biserică, identificată ca fiind familia Repins. Clădirea bisericii a fost, de asemenea, percheziționată, la fel și terenul din districtul Volokolamsk folosit pentru tabere de copii”.

Bărbați înarmați au pătruns în casa fiilor adulți ai lui Romanyuk, Sergey și Ilya, a raportat Forum 18, menționând că „[ei] au pătruns în casă și i-au pus pe băieți pe podea, unde au stat întinși timp de 12 ore, dintre care o oră și jumătate în haine de casă și desculți pe pământul din exterior. Sub amenințarea armei”.

Potrivit Forum 18, soldații au folosit scuturi blindate pentru celelalte raiduri, spărgând uși și forțând alți bărbați să se întindă pe podea cu mâinile la ceafă. Au confiscat dispozitive digitale și documente, inclusiv cardurile bancare ale lui Maksim Repin, cardul de pensie al mamei sale și pașapoarte de călătorie în străinătate.

Romanyuk a refuzat să dea o declarație în fața camerei. Soldații l-au dus la interogatoriu la ora 18:00.

„Întreaga familie a trecut astăzi printr-o mare traumă psihologică, dar astfel de percheziții și arestări în Rusia modernă sunt previzibile și de așteptat – spre marele nostru regret”, a scris un pastor ucrainean, Vladimir Franchuk, într-o postare pe blog din 20 octombrie. „Una dintre principalele acuzații aduse pastorului Nikolay Romanyuk este că și-a exprimat dezacordul față de războiul banditesc și crud pe care Federația Rusă îl poartă pe teritoriul Ucrainei. Oamenii onorabili și drepți din Rusia (credincioși și necredincioși) suferă – și vor suferi! – pentru poziția lor de oameni cinstiți, care se bazează profund și consecvent pe adevărul biblic și pe viziunea creștină asupra lumii”.

Codul Administrativ rusesc, sursa persecuției dizidenților regimului Putin

Un număr mic de alți creștini ruși care se opuneau războiului din motive religioase au fost urmăriți penal în temeiul articolului 20.3.3 din Codul Administrativ, „Acțiuni publice menite să discrediteze utilizarea Forțelor Armate ale Federației Ruse”.

Ei sunt acuzați și în temeiul articolului 280.3 din Codul penal, „Acțiuni publice menite să discrediteze utilizarea Forțelor Armate ale Federației Ruse în scopul protejării intereselor Federației Ruse și ale cetățenilor săi, [și] menținerii păcii și securității internaționale”, și al articolului 207.3 din Codul Penal, diseminarea de „informații false” despre Forțele Armate.

În aceeași zi cu postarea pe blog, la doar două zile după raid, un tribunal cu ușile închise a decis ca Romanyuk să fie ținut în detenție timp de două luni. Judecătorul anonim de la Tribunalul din Balashikha a dispus arestarea preventivă până pe 16 decembrie. Romanyuk a încercat să facă apel pe 12 noiembrie, dar fără succes.

Romanyuk a fost încarcerat în închisoarea de investigație nr. 11 din Noginsk, la 50 de kilometri (31 mile) est de Moscova timp de zece luni.

În final, pe 3 septembrie 2025, Romanyuk a fost condamnat în temeiul articolului 280.4, partea 2, Paragraful V din Codul penal – „Apeluri publice la desfășurarea de activități îndreptate împotriva securității Federației Ruse sau la obstrucționarea exercitării de către organele guvernamentale și funcționarii acestora a puterilor lor de a asigura securitatea Federației Ruse, utilizând mass-media sau rețelele electronice sau de informații și telecomunicații, inclusiv internetul”.

El este prima personalitate religioasă condamnă în temeiul acestui cod penal.

Foto: X

