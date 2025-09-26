Pensiile din Chicago, în pragul colapsului

Unele fonduri municipale pot fi considerate „tehnic în insolvență” Situația fiscală dezastruoasă a orașului Chicago este bine cunoscută, iar acum f

Situația fiscală dezastruoasă a orașului Chicago este bine cunoscută, iar acum fondurile sale de pensii se află în pragul insolvenței. Săptămâna trecută, primarul Brandon Johnson a fost nevoit să apeleze la rezervele de numerar ale orașului pentru a acoperi cecurile de pensie pe care fondul de pensii al orașului nu le putea plăti, informează WSJ.

Criza a fost provocată de o întârziere temporară, cauzată de o problemă informatică, în colectarea impozitelor pe proprietate, care a lăsat Fondul de pensii și beneficii al pompierilor din Chicago fără suficienți bani pentru a acoperi cecurile de pensie curente. Primarul Johnson a intervenit cu împrumuturi pe termen scurt în valoare de 28 de milioane de dolari pentru a salva fondul de la vânzarea de active pentru a acoperi deficitul.

Chicago a continuat să se comporte ca și cum nu ar fi venit niciodată momentul decontării pentru pensiile sale cronic subfinanțate, dar oare toată lumea este trează acum? Cele patru fonduri publice de pensii ale orașului Chicago se numără printre cele mai subfinanțate din țară, cu o datorie mai mare decât cea a 44 de state, potrivit Illinois Policy Institute. Orașul are o datorie de peste 35 de miliarde de dolari în pensii și un rating de credit abia peste statutul de junk.

În iulie, acest lucru nu a împiedicat Springfield să arunce gaz pe foc în ceea ce privește sindicatele publice. Împotriva sfaturilor observatorilor bugetari, democrații au adoptat un proiect de lege pentru creșterea plăților de pensii pentru polițiștii și pompierii din Chicago, care a adăugat miliarde de dolari la datoriile de pensii și a scufundat ratele de finanțare ale acestora.

Democrații știau ce fac. Într-o notă trimisă prin e-mail în iulie către Andy Manar, viceguvernator pentru buget și economie, Jill Jaworski, directorul financiar al orașului Chicago, a explicat că modificările propuse în ceea ce privește beneficiile de pensie ar reduce rata de finanțare atât pentru fondurile poliției, cât și pentru cele ale pompierilor la sub 20%. „Mulți actuari consideră că o rată de finanțare sub 20% este, din punct de vedere tehnic, insolvabilă”, a scris ea.

Jaworski a spus că contribuțiile orașului la fonduri ar crește cu aproximativ 60 de milioane de dolari în primul an și ar adăuga 6,6 miliarde de dolari la contribuțiile orașului pe o perioadă de 30 de ani. Și, deși proiectul de lege a fost conceput pentru a aduce lucrătorii din domeniul siguranței orașului la paritate cu colegii lor din sudul statului, lucrătorii orașului nu sunt obligați să plătească aceeași cotă din salariul lor pentru pensii. Proiectul de lege „nu prevede finanțarea beneficiilor îmbunătățite”, a scris ea.

Dar Guvernatorul JB Pritzker a semnat-o oricum. Întrebat despre problemele pe care le-ar cauza orașului, el a spus că Brandon Johnson „nu m-a sunat niciodată și, din câte știu, niciun alt legislator, pentru a se opune acelui proiect de lege sau pentru a solicita modificări ale acestuia”. Oare Pritzker a vorbit cu adjunctul său?

Strategia primarului Johnson pentru a face față datoriei orașului a fost să contracteze mai multe datorii pentru a o acoperi sau să majoreze impozitele pe proprietate. Recent, încercarea primarului de a presiunea școlile publice din Chicago să contracteze un împrumut pe termen scurt cu dobândă mare pentru a acoperi plata pensiilor a fost respinsă de consiliul școlar condus de persoanele numite chiar de Johnson.

Johnson a exclus recent o creștere a impozitelor pe proprietate, dar banii trebuie să vină de undeva. Chicago are un deficit bugetar de 1,15 miliarde de dolari, pe lângă datoria pentru pensii. Grupul de lucru al domnului Johnson pentru buget a propus totul, de la impozite pe apa îmbuteliată și pungile de plastic până la desființarea unității de poliție călare a orașului.

Asta se întâmplă când sindicatele publice conduc practic administrația locală și statală. În timp ce domnii Johnson și Pritzker fac campanie împotriva președintelui Trump, finanțele lor se prăbușesc.

Foto: Brandon Johnson / Facebook

