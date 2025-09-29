R. Moldova | Rezultate Alegeri Parlamentare. Cum au votat moldovenii din SUA

Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, la secțiile de votare s-au prezentat peste 1.608.518 de al

Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, la secțiile de votare s-au prezentat peste 1.608.518 de alegători, ceea ce reprezintă 52.21% din numărul alegători incluși pe listele electorale. Partidul Maiei Sandu a depășit 50% din voturi și va avea majoritate în Parlament.

După numărarea a 99.91% din secțiile de votare, rezultatele sunt după cum urmează:

PAS – 50.16% (791.042 voturi) Blocul Patriotic – 24.19% (381.489 voturi) BE „ALTERNATIVA” – 7.37% (125.660 voturi) Partidul Nostru – 6.20% (97.849 voturi) PPDA – 5.62% (88.675 voturi)

Rezultate în SUA

După numărarea a 95.65% din buletinele de vot, rezultatele sunt după urmează:

PAS – 87.65% (8.361 voturi) Blocul Patriotic – 2.69% (257 voturi)

Rezultate în Diaspora (generală)

După numărarea a 99.34% din buletinele de vot, rezultatele sunt după urmează:

PAS – 78.51% (216.988 voturi) Partidul Nostru – 5.53% (15.282 voturi) PPDA – 5.15% (14.231 voturi) Blocul Patriotic – 5.05% (13.963 voturi)

