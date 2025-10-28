Pericolele ascunse ale Snapchat pentru minori

În esență, a permite copilului tău să folosească Snapchat este o idee periculoasă Postările temporare, mesajele care dispar după 24 de ore și conț

În esență, a permite copilului tău să folosească Snapchat este o idee periculoasă

Postările temporare, mesajele care dispar după 24 de ore și conținutul ascuns fac ca responsabilitatea și transparența pe rețelele sociale să fie aproape imposibile, ceea ce poate tenta cu ușurință copiii să trimită imagini compromițătoare și nepotrivite și să se implice în activități de hărțuire, avertizează Illinois Family Institute.

În plus, numeroase studii au arătat că Snapchat și ecranul în sine au același efect de dependență asupra creierului ca și drogurile.

Un studiu realizat în Marea Britanie de către Royal Society for Public Health a descoperit că utilizarea Snapchat de către adolescenți era asociată cu rate mai ridicate de depresie și anxietate.

Poate că cea mai alarmantă realitate legată de Snapchat este următoarea: Snapchat este metoda preferată a prădătorilor sexuali și a traficanților de droguri.

Gabb, o companie alternativă pentru adolescenți, a depus eforturi pentru a expune aceste probleme, în special problema distribuției de droguri.

Vă amintiți conversațiile care dispar după 24 de ore și care nu pot fi urmărite de părinți? Traficanții de droguri au început să utilizeze emoji-uri în aplicațiile de socializare, cum ar fi Snapchat.

„Între 2019 și 2020, s-a înregistrat o creștere de 94% a cazurilor de supradoze în rândul adolescenților. Rețelele sociale au amplificat epidemia de abuz de substanțe în mod devastator. De fapt, pictogramele obișnuite au devenit emoji-uri cu droguri și sunt folosite pentru a solicita achiziționarea de droguri în moduri pe care filtrele parentale nu le pot detecta. O interpretare a unei conversații ar putea fi: 420&4Sale = Marijuana, Xanax și cocaină de vânzare = Fă-mi rost”.

Tech Policy a remarcat că Snapchat este un „teren propice” pentru pedofili.

„Pe 5 septembrie 2024, procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a intentat un proces împotriva Snap Inc., susținând că proiectarea și implementarea anumitor funcții pe platforma sa de socializare o fac una dintre „cele mai dăunătoare surse de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor („CSAM”) și funcții care provoacă daune pe dispozitivele electronice ale copiilor”. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram Procesul (Statul New Mexico împotriva Snap Inc.) susține că Snapchat, o aplicație populară de socializare care permite utilizatorilor să schimbe fotografii și videoclipuri, a fost concepută pentru a atrage și a crea dependență în rândul tinerilor; încurajează și promovează în mod deschis „materialul sexual ilicit care implică copii”; și facilitează „sextorțiunea” și traficul de copii, droguri și arme”. Următoarele prejudicii de care Snapchat este acuzat în proces sunt:

A implementat caracteristici de proiectare și opțiuni de politică care nu reușesc să verifice sau să aplice vârsta reală a utilizatorilor.

A împiedicat controlul parental eficient și mecanismele de raportare.

A permis prădătorilor să identifice, să contacteze, să ademenească și să șantajeze copii și să dezvolte CSAM prin intermediul acestor contacte.

A proiectat algoritmi și caracteristici care conectează prădătorii sexuali de copii cu copiii, permițând prădătorilor să găsească victime țintă.

Crearea unei platforme virtuale pentru comercializarea și vânzarea de droguri ilegale și arme către copii.

Nerespectarea obligației de a avertiza și inducerea în eroare a părinților și copiilor cu privire la prezența traficului sexual, a conținutului de exploatare sexuală și a vânzării de droguri și arme pe platformă.

Nerespectarea obligației de a raporta CSAM.

Utilizarea de caracteristici precum conținutul efemer, cum ar fi „streaks”, care recompensează utilizarea compulsivă a Snapchat.

Trimiterea agresivă de notificări privind conținutul nou către utilizatori.

Mai mult decât atât, utilizarea Snapchat de către prădători a determinat copii să se sinucidă.

„Anchetatorii au apelat și la deep web pentru a afla mai multe despre răspândirea și amploarea CSAM care a luat naștere pe Snapchat. În urma unei căutări în deep web neindexat, anchetatorii au identificat peste 10.000 de înregistrări în ultimul an legate de Snap și CSAM. Acestea includeau informații despre minori sub 13 ani care au fost abuzați sexual. Procesul menționează, de asemenea, că Snapchat este aplicația preferată de infractorii implicați în scheme financiare de „sextorțiune”, în care agresorii solicită imagini explicite de la utilizatori și apoi îi șantajează pe expeditori să le trimită bani pentru a evita distribuirea acestor imagini către prieteni și familie – o practică care a dus la sinuciderea a numeroși copii”.

Mesajele care dispar pe Snapchat, lipsa controlului parental, istoricul distribuției de droguri și legăturile cu agresiunile sexuale și sinuciderile minorilor sunt toate motive pentru a vă proteja copilul de aceste pericole care sunt foarte răspândite pe Snapchat.

