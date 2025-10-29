WSJ: Va sabota Hamas planul lui Trump privind Gaza?

Constrângerea Israelului a dat putere teroriștilor și a descurajat statele arabe Planul de pace al lui Trump pentru Gaza este în pericol, iar Hamas

Constrângerea Israelului a dat putere teroriștilor și a descurajat statele arabe

Planul de pace al lui Trump pentru Gaza este în pericol, iar Hamas este vinovatul. Întrebarea este dacă administrația Trump înțelege că restricționarea Israelului i-a dat Hamasului mână liberă să saboteze acordul.

Insistența ca Israelul să aștepte întoarcerea ostaticilor uciși nu funcționează. A trecut o săptămână de când Hamas a predat cadavrele, timp pe care l-a folosit pentru a-și consolida controlul asupra vestului Gazei. Teroriștii au tras din nou asupra trupelor israeliene marți și au provocat o reacție din partea Israelului. Toate acestea ar trebui să provoace o reevaluare din partea americanilor: renașterea Hamas riscă să împiedice orice forță internațională de stabilizare să se pună în mișcare, analizează WSJ.

Există o diferență între menținerea păcii în Gaza și impunerea acesteia, a declarat luni regele Abdullah al Iordaniei pentru BBC. „Dacă este vorba de „impunerea păcii”, nimeni nu va dori să se implice”, a spus el. „Dacă patrulăm în Gaza cu arme, aceasta nu este o situație în care vreo țară ar dori să se implice”.

Saudiții și emiratenii au spus același lucru în privat. Cu cât Hamas își restabilește puterea, cu atât aceste puteri arabe se retrag.

Teroriștii știu acest lucru și întârzie returnarea cadavrelor ostaticilor pentru a crea un fapt împlinit în Gaza. Luni nu au predat un cadavru nou, așa cum prevede acordul, ci doar părți lipsă din cadavrul unui ostatic pe care Israelul îl recuperase deja în 2023.

O dronă israeliană a observat cum Hamas a săpat o groapă în orașul Gaza, a aruncat rămășițele parțiale ale ostaticului dintr-o clădire din apropiere, le-a îngropat sub mormane de pământ și apoi a înscenat descoperirea pentru Crucea Roșie. Imaginile video sunt macabre.

Demilitarizarea Gazei nu poate aștepta ca Hamas să arunce câte un braț sau un picior pe săptămână. La acel moment, ar fi prea târziu pentru o forță internațională, care ar fi puțin mai mult decât o frunză de smochin pentru puterea Hamas. Demilitarizarea trebuie să continue odată cu returnarea ostaticilor uciși.

Acest lucru necesită o acțiune militară israeliană, care a fost reluată după atacul Hamas de marți. Forțele israeliene ar putea cuceri încă o parte din teritoriul Hamas pentru moment, dar nevoia urgentă este aceea de a interveni în mod regulat pentru a exercita presiune asupra Hamas și a-i împiedica reconstituirea.

Principalul avantaj al planului lui Trump era realismul său, care impunea Hamas să elibereze toți ostaticii și să părăsească jumătate din Gaza până la dezarmarea sa. În acest fel, când Hamas ar fi renunțat inevitabil la planul de pace, Israelul ar fi fost în măsură să îl pună în aplicare. Dacă, însă, planul este de a restricționa Israelul chiar și în condițiile în care Hamas încalcă acordul și nu există o forță de stabilizare pregătită, acesta va eșua.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Dezvoltarea economică nu va învinge singură terorismul palestinian. Aceasta era ideea „Noului Orient Mijlociu” a fostului prim-ministru israelian Shimon Peres în anii 1990. Ea a explodat în atentatele sinucigașe cu bombă din cea de-a doua Intifada (2000-2005).

Donald Trump părea să recunoască riscul sâmbătă, când a dat Hamasului 48 de ore pentru a-și respecta obligațiile. Hamas a ignorat termenul limită fără consecințe și acum, trăgând din nou asupra israelienilor, își afișează disprețul față de acordul lui Trump. Președintele poate lăsa Israelul să-l pună în aplicare sau să privească cum se scufundă.

Share this: Facebook

X

