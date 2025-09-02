Peste 6000 de copii și tineri români de pretutindeni au vizitat România prin Programul de Tabere ARC 2025

. . . COMUNICAT DE PRESĂ 6300 de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice și-au petrecut o săptămână din vacanța de vară în

.

.

.

COMUNICAT DE PRESĂ

6300 de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice și-au petrecut o săptămână din vacanța de vară în România, prin programul de Tabere ARC, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

„Participarea numeroasă din acest an confirmă încă o dată dorința românilor din străinătate de a-și trimite copiii în România pentru a explora, prin activități diverse, cultura și tradițiile țării lor de origine. Pentru tinerii din diaspora, aceste tabere reprezintă oportunitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele de limba română, în timp ce pentru copiii din țări precum Ucraina oferă în plus un mediu sigur, unde se pot bucura în liniște de jocurile copilăriei”, a declarat Lavinia Arnăutu, Director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Cea de-a XVI-a ediție a Programului de Tabere ARC, desfășurată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Consiliului Județean Dâmbovița și al Patriarhiei Române, a avut loc în perioada 1 iulie – 2 septembrie 2025, în serii consecutive, de câte 8 zile, în Centrul de Agrement Oglinzi (județul Neamț), Centrul de Agrement Sângeorz-Băi (județul Bistrița-Năsăud), Centrul de Agrement Codrii de Aramă (județul Botoșani), Centrul de Agrement Căprioara – Moroeni (județul Dâmbovița), Centrul de Agrement Gălăciuc (județul Vrancea) Satul de vacanță IC Ponor Padiș (județul Cluj), Centrul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” Snagov (județul Ilfov), Centrul Sportiv Național Arcul de Triumf (municipiul București) și la Mănăstirea Caraiman – Bușteni (județul Prahova).

Pe parcursul celor nouă săptămâni de tabere, participanții din 20 țări au avut ocazia să descopere meșteșugurile tradiționale românești prin 120 de ateliere interactive organizate în cele nouă locații din țară. Fie că au modelat lut, au sculptat motive tradiționale, au creat obiecte de artizanat sau au experimentat rețete din bucătăria românească, copiii și-au dezvoltat creativitatea și au dobândit noi cunoștințe despre valorile și tradițiile care definesc identitatea culturală a României.

Programul taberelor a fost completat cu vizite la 60 de muzee, cetăți și case memoriale, 18 biserici și mănăstiri, precum și cu 17 drumeții la peșteri, cascade, lacuri și parcuri, oferindu-le tinerilor șansa de a descoperi frumusețea și diversitatea patrimoniului natural și spiritual al României.

În același timp, reprezentanții inspectoratelor de jandarmi județene, ai inspectoratelor pentru situații de urgență, poliției și Salvamont au desfășurat cu copiii o serie de activități de prim-ajutor, siguranță rutieră, de prevenirea incendiilor și campanii antidrog.

În implementarea activităților derulate în acest program, echipa DRP s-a bucurat de sprijinul a peste 150 voluntari care s-au implicat activ în organizarea atelierelor, însoțirea grupurilor la vizite și excursii, precum și în asigurarea unui mediu prietenos și sigur pentru toți participanții.

„Au fost două luni pline de emoții, bucurii și învățăminte, în care am adunat experiențe unice, oameni dragi și momente care vor rămâne pentru totdeauna în inimă. Zile trăite intens, cu oboseală, dar și cu bucuria reușitelor, cu dăruire și cu sentimentul că fiecare efort a avut un rost. Mai presus de toate, a fost muncă intensă, cu implicare și profesionalism, în care echipa Departamentului a arătat nu doar competență, ci și o dedicare reală față de românii de pretutindeni. Două luni care nu pot fi cuprinse pe deplin în cuvinte, dar care se simt ca o împletire de recunoștință, împlinire și speranță pentru ceea ce urmează”, a concluzionat demnitarul DRP.

Programul de „Tabere ARC” este un proiect cu tradiție al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, finanțat de Guvernul României și destinat elevilor şi tinerilor români din afara granițelor țării, care se încadrează, conform legii, în categoria românilor de pretutindeni.

Mai multe informații despre Taberele ARC sunt disponibile pe site-ul DRP, în secțiunea de aici:

https://dprp.gov.ro/web/tabere-arc/

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Share this: Facebook

X

