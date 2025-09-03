Democrații care refuză ajutorul lui Trump dovedesc că anarhia din orașele lor este o alegere

Peste 50 de persoane au fost împușcate în Chicago în weekendul trecut, dintre care 8 au murit. În loc să se ocupe de violența sângeroasă, primarul dem

Peste 50 de persoane au fost împușcate în Chicago în weekendul trecut, dintre care 8 au murit. În loc să se ocupe de violența sângeroasă, primarul democrat Brandon Johnson și-a petrecut timpul spunându-le locuitorilor să fie pregătiți să „apere acest teritoriu” de Garda Națională, anticipând că președintele Donald Trump ar putea să trimită Garda Națională pentru a combate infracționalitatea rampantă din Windy City.

Într-o postare pe Truth Social marți, Trump a sugerat că va „rezolva rapid problema infracționalității” din Chicago, așa cum a făcut în Washington D.C. Chicago are nevoie urgentă de intervenție: numai în acest an au avut loc 274 de crime și peste 1.200 de persoane au fost împușcate, potrivit CNN. Aceasta este „o cifră mai mare decât cea raportată” în New York City și Los Angeles, care au ambele o populație mai mare, potrivit raportului.

Locuitorii înșiși știu că este nevoie de schimbare. Cedric Hawkins a declarat pentru CNN că dorește ca Trump „să trimită resursele potrivite”, dar se teme că Garda Națională ar putea provoca și mai multe infracțiuni. Rochelle Sykes a declarat pentru CNN că „nepoții ei nu pot sta afară. Nu pot sta în sufragerie sau la masa din bucătărie, pentru că ar putea fi loviți de un glonț”. La fel ca Hawkins, nici Sykes nu dorește Garda Națională, ci vrea ajutor.

Ameenah Haque, însă, ar dori să vadă Garda Națională în oraș.

„Locuitorii merită mai mult”, a declarat Haque pentru CNN. „Infracționalitatea nu ar trebui să preia controlul asupra orașului. Infracționalitatea nu ar trebui să îi facă pe locuitori să simtă că nu pot trăi o viață normală”.

Intervenția din Washington D.C. sugerează că locuitorii ar avea de câștigat. De la desfășurarea Gărzii Naționale în capitala țării, s-a înregistrat o scădere de aproximativ 50% a criminalității violente, iar furturile de mașini, în special, au scăzut cu 82%, potrivit Newsweek. Primarul orașului Washington D.C., Muriel Bowser, i-a acordat chiar merite lui Trump, remarcând că s-a înregistrat o scădere semnificativă a criminalității în oraș după implicarea lui Trump.

Dar Johnson și guvernatorul Illinoisului, J.B. Pritzker, nu sunt interesați. Johnson a calificat desfășurarea ca fiind „nesigură” și „nejustificată”, în timp ce Pritzker a calificat măsura ca fiind „nejustificată” și „fără precedent”.

Dar obiecția lor nu ține de siguranță, ci de politică. Străzile sigure și cartierele sigure sunt apreciate de toată lumea. Dar ceea ce democrații nu pot permite este ca Trump să demonstreze că legea și ordinea funcționează cu adevărat.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Dacă Garda Națională este desfășurată în Chicago și infracționalitatea scade, așa cum s-a întâmplat în Washington, D.C., acest lucru dovedește că împușcăturile, crimele, furturile de mașini și alte crime violente din Chicago erau doar o alegere – rezultatul democraților slabi și fără coloană vertebrală aflați la putere, care au refuzat să restabilească legea și ordinea pentru a-și salva propriii alegători.

Democrații nu se tem de Garda Națională, ci se tem de ceea ce ar dezvălui succesul acesteia.

