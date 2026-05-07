Picketing în Hässleholm, Suedia. Românii se mobilizează pentru susținerea Familiei Samson

Românii se mobilizează în orașul de reședință al Familiei Samson pentru a picheta autoritățile responsabile de drama prin care trece această familie.

Românii se mobilizează în orașul de reședință al Familiei Samson pentru a picheta autoritățile responsabile de drama prin care trece această familie.

Echipa de Inițiativă Samson, formată din membri ai comunității române din România și Diaspora, anunță o acțiune de pichetare a autorităților din Hässleholm, Suedia pentru susținerea și reîntregirea Familiei Samson.

Tribuna Românească Chicago a prezentat pe larg acest caz, investigând abuzurile Socialförvaltningen Hässleholm împotriva familiei de români, abuzuri identice cu cele dezvăluite în investigații asemănătoare în cazurile Furdui din Germania și Bodnariu din Norvegia.

Investigația Tribunei în cazul Familiei Samson poate fi citită aici – https://tribuna.us/?s=samson

Dată, locație, oră

Potrivit unui anunț pe pagina de Facebook a cazului, acțiunea de picketing va avea loc pe data de 26 mai 2026, începând cu ora 2 pm (14:00, ora locală), în fața clădirii autorităților din Hässleholm – Tingshusgatan 1, SE-281 30 Hässleholm, Sverige.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Acțiuni similare au avut loc în Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney, Roma și București.

Mesajul Echipei de Inițiativă Samson

Familia Samson are nevoie acum, mai mult ca niciodată, de solidaritatea și sprijinul nostru. Motiv pentru care organizăm o acțiune pașnică de pichetare a autorităților responsabile pentru drama prin care trece această familie.

Ne vom face auziți în unitate și cu hotărâre, cerând reîntregirea Familiei Samson și încetarea tuturor abuzurilor îndreptate împotriva lor.

Fiecare voce contează, iar împreună putem transmite un mesaj puternic de dreptate, compasiune și susținere.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta în secțiunea „Mesaje”.

Echipa de Inițiativă Samson

—

Familia Samson: O poveste despre credință, separare și lupta pentru cămin

Zece ani de integrare

Timp de un deceniu, Daniel și Bianca Samson au construit o viață bazată pe serviciu și stabilitate în Hässleholm, Suedia. Daniel, un manager de vânzări dedicat, și Bianca, o asistentă medicală plină de compasiune, și-au crescut cei cinci copii într-un cămin definit de moștenirea lor românească și de valorile creștine.

Nu au fost străini; au fost o familie integrată, muncitoare, care a contribuit la structura comunității lor locale. Povestea lor a fost una de succes — până într-o singură după-amiază din 2022, care a schimbat totul pentru totdeauna.

Ziua în care lumea s-a oprit

La 2 decembrie 2022, fără niciun avertisment sau investigație prealabilă, Serviciile Sociale suedeze (Socialförvaltningen Hässleholm) au sosit la școala locală. Au luat de la cursuri cele două fiice mari, Sara (10 ani) și Tiana (9 ani). Îndepărtarea s-a bazat pe un raport conform căruia Sara ar fi fost disciplinată fizic acasă. Într-o clipă, o decadă de viață de familie a fost spulberată.

III. Adevărul înregistrat

„Dovezile” folosite pentru a justifica îndepărtarea copiilor s-au prăbușit aproape imediat. În câteva zile, Sara s-a prezentat în fața poliției și a mărturisit pe înregistrare video că acuzațiile ei au fost o fabricație. Ea a explicat că s-a aflat sub o presiune imensă și că a mințit pentru a obține un avantaj într-o dispută minoră în familie.

În urma acestei mărturisiri, poliția suedeză a efectuat o investigație completă și a închis oficial cazul penal, exonerându-i pe Daniel și Bianca de orice vină. Cu toate acestea, într-o mișcare care a șocat familia și echipa lor juridică, Serviciile Sociale au refuzat să returneze copiii, transformând cazul dintr-unul de „abuz” într-unul de „conflict de valori”.

Schimbarea regulilor: Persecuția religioasă

Când acuzațiile de abuz fizic s-au dovedit false, narațiunea statului s-a schimbat. Autoritățile au început să vizeze credința creștină a familiei. În documentația oficială, participarea lor regulată la biserică a fost etichetată drept „extremism religios”.

Autoritățile au mers până acolo încât au confiscat Bibliile copiilor și muzica creștină, susținând că materialele erau „violente” sau „dăunătoare” pentru dezvoltarea lor. Familiei i s-a comunicat că valorile lor tradiționale sunt incompatibile cu normele societății suedeze privind „autonomia copilului”.

Costul uman: O urgență medicală

Trauma îngrijirii de stat a avut un impact catastrofal asupra fetelor. Sara, care era un copil sănătos de 71 kg, a ajuns la o greutate de 120 kg în doar câteva luni — o manifestare fizică a stresului psihologic sever.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Disperată să se întoarcă acasă, Sara a avut șapte tentative de suicid în timp ce se afla în custodia statului. De asemenea, a fugit din centrele de plasament de trei ori, în „strigăte de ajutor” disperate de a se întoarce la părinții ei. În ciuda acestor semne clare de instabilitate, ea rămâne într-o unitate de sănătate mintală unde i se administrează medicație psihiatrică fără consimțământul părinților ei.

Mai mult, autoritățile i-au refuzat accesul la un pastor român, lipsind-o de sprijinul spiritual de care are nevoie cu disperare.

O familie fracturată

Statul a separat sistematic surorile, plasându-le în case de asistență maternală diferite, adesea la sute de kilometri distanță una de cealaltă și de părinții lor. Pentru a-și proteja ceilalți trei copii mai mici de o soartă similară, Daniel și Bianca au fost forțați să îi mute în România.

Familia este acum divizată peste granițe, ducând un război pe două fronturi pentru întoarcerea fiicelor lor.

VII. Escaladarea din 10 Martie: Izolarea și ștergerea identității

La data de 10 martie 2024, printr-o decizie unilaterală și care nu poate fi contestată de familie, Socialförvaltningen a întrerupt complet orice contact între fete și părinții lor. Mai mult, autoritățile au demarat procedurile pentru schimbarea identității legale a fetelor, o tentativă clară de a le șterge trecutul biologic și cultural și pentru a le deconecta permanent de la părinți, frați, surori și familia lărgită.

VIII. Termenul din 21 Mai: Amenințarea LVU 3

Pe 21 mai, părinții merg în instanță pentru a se opune transferului Sarei la regimul LVU 3. Aceasta înseamnă trecerea la “detenție psihiatrică securizată” într-o unitate cu regim închis (SIS-hem), unde statul poate folosi forța fizică și izolarea, tratând disperarea ei (tentativele de suicid) ca pe o patologie periculoasă, nu ca pe un rezultat al abuzului instituțional.

O chestiune de suveranitate internațională

Sara și Tiana dețin exclusiv cetățenia română. Guvernul român a emis cereri oficiale pentru repatrierea lor, iar delegații parlamentare de nivel înalt au călătorit în Suedia pentru a susține familia. În ciuda epuizării tuturor căilor de atac naționale — inclusiv apeluri la Curtea Administrativă Supremă și la Ombudsmanul Parlamentar — statul suedez continuă să rețină acești cetățeni străini împotriva voinței țării lor de origine.

Concluzie: Lupta continuă

Lupta familiei Samson este mai mult decât o bătălie juridică; este o luptă pentru dreptul fundamental al unei familii de a rămâne împreună și de a-și practica credința fără interferența statului. Pe măsură ce starea de sănătate a copiilor continuă să decline, urgența rezolvării acestei drame crește în fiecare zi.

Familia Samson a suferit destul. Este timpul ca Sara și Tiana să se întoarcă acasă.

Share this: Facebook

X

