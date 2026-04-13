Putin încalcă armistițiul de Paște și atacă furibund Ucraina, inclusiv ținte civile

Președintele rus Vladimir Putin a promis un armistițiu pentru Paștele ortodox. Tot el l-a și încălcat Până duminică dimineață, Rusia efectuase 28 d

Până duminică dimineață, Rusia efectuase 28 de atacuri de infanterie, 479 de bombardamente de artilerie și 1.792 de atacuri cu drone explozive, abținându-se însă de la atacuri la distanță mare, potrivit armatei ucrainene. Rusia a declarat că a respectat armistițiul și a acuzat Ucraina – care anunțase că va riposta la acțiunile Rusiei – de încălcarea acestuia.

Decalajul dintre declarațiile publice și realitatea atacurilor care continuă chiar și în timpul unui armistițiu de 32 de ore reflectă eforturile ambelor părți de a se prezenta drept promotori ai păcii, fără a-și pierde însă avântul pe câmpul de luptă.

Sâmbătă seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus prelungirea armistițiului dincolo de Paște.

„Am transmis această propunere Rusiei, iar dacă Rusia va alege din nou războiul în locul păcii, va demonstra încă o dată lumii, și în special Statelor Unite, cine susține cu adevărat ce anume”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

Având în vedere că președintele Trump își concentrează atenția asupra Iranului, eforturile sale de pace în Ucraina riscă să se stingă. Rusia continuă să avanseze pe câmpul de luptă și a beneficiat de o ușurare temporară a presiunii economice după ce SUA au acordat o derogare de o lună de la sancțiunile petroliere, pentru a contribui la stabilizarea piețelor energetice mondiale.

Kremlinul a încercat să folosească negocierile mediate de SUA pentru a forța Ucraina să cedeze orașe-bastion cruciale din est înainte ca un armistițiu de durată să poată intra în vigoare. Zelenski a rezistat presiunilor în acest sens, avertizând că este puțin probabil ca Putin să se oprească odată ce va obține teritoriile suplimentare.

„Odată ce va controla orașele noastre industriale și fortificațiile din regiune, nu vor mai rămâne decât câmpuri deschise și drumuri directe către capitalele noastre regionale”, a spus el. Anterior, Kievul s-a arătat deschis la compromisuri, cum ar fi crearea unei zone demilitarizate, în cazul în care Rusia s-ar retrage și ea din zona pe care o controlează în regiune.

La sfârșitul lunii martie, Zelenski a dat pentru prima dată de înțeles că Kievul este dispus să accepte un armistițiu de Paște, afirmând că acesta se înscrie în obiectivul mai larg al Ucrainei de a pune capăt necondiționat luptelor de-a lungul liniei de contact, propunere pe care Rusia a respins-o.

„În ceea ce privește consolidarea pozițiilor Rusiei în două sau trei zile – nu vor reuși să consolideze nimic”, a spus el.

Potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, joi, Putin a ordonat încetarea luptelor pentru o zi și jumătate, pe durata weekendului de Paște. Kremlinul a declarat că se așteaptă ca Ucraina să facă același lucru și i-a avertizat pe militarii săi să fie pregătiți să oprească orice provocare.

Sâmbătă, cele două părți au făcut un schimb de 175 de prizonieri de război fiecare, iar Rusia a eliberat, în plus, șapte civili ucraineni, un schimb facilitat de Statele Unite și Emiratele Arabe Unite.

Înainte de acest armistițiu de Paște, alte pauze de scurtă durată în luptă nu au reușit să apropie cele două părți de încetarea invaziei rusești pe scară largă. Un armistițiu în domeniul energetic, negociat de SUA, a durat doar câteva zile în februarie, înainte ca Moscova să lanseze atacuri asupra unor instalații energetice într-una dintre cele mai friguroase zile ale iernii din Ucraina.

La Paște anul trecut, Putin a anunțat, de asemenea, un armistițiu de o zi, invocând motive umanitare. Ambele părți și-au petrecut ziua acuzându-se reciproc de încălcarea acestuia. Zelenski a declarat atunci că unele sectoare ale frontului erau „mai liniștite”, fără alerte aeriene pe teritoriul țării, dar a semnalat peste 2.000 de încălcări din partea Rusiei pe câmpul de luptă în duminica de Paște.

Anul acesta, Putin a dat startul sărbătorilor de Paște participând la slujba de noapte de la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, în primele ore ale zilei de duminică, primarul orașului aprinzând lumânări alături de el în timpul ceremoniei.

Duminică dimineață, Zelenski a difuzat un mesaj video comun alături de prima doamnă a Ucrainei. În cadrul unui mesaj înregistrat la Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, un monument istoric din secolul al XI-lea, cei doi soți i-au îndemnat pe ucraineni să-și găsească puterea în cei dragi, în ciuda durerii provocate de război.

„Cu toții ne rugăm și luptăm pentru ca Ucraina să poată trăi în pace”, a declarat Zelenski. „Ne bazăm nu doar pe puterile cerești, ci și pe forțele noastre de securitate și apărare. Credem în egală măsură în mila lui Dumnezeu și în curajul nostru”.

În această primăvară, Kievul se pregătește pentru o perioadă „foarte dificilă”, marcată de presiuni politice și militare, care se preconizează că va dura până în septembrie, a declarat Zelenski reporterilor. Având în vedere că atenția Statelor Unite se va îndrepta probabil către problemele interne în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie, el a afirmat că se așteaptă ca Rusia să-și continue atacurile.

Cu toate acestea, șeful său de cabinet și fostul șef al serviciilor de informații militare, Kyrylo Budanov, a declarat pentru Bloomberg că Rusia era motivată să încheie un acord din cauza cheltuielilor financiare considerabile generate de război și și-a exprimat optimismul cu privire la progresul negocierilor de pace.

Dacă Rusia și-ar schimba cursul și ar căuta o cale de ieșire din acest război care durează de patru ani, Zelenski a afirmat că o întâlnire trilaterală între lideri ar putea avea loc între aprilie și iunie, înainte ca atenția lui Trump să se îndrepte către alegerile de la jumătatea mandatului.

„În opinia mea, americanii nu vor mai acorda nimănui timp suplimentar pentru acest dialog”, a spus el referindu-se la sfârșitul verii. „Dar noi înțelegem interesele naționale ale Ucrainei și ce anume ne poate garanta securitatea”.

Foto: The Presidential Press and Information Office / Wikimedia Commons

