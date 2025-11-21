Autoritatea Palestiniană (AP) continuă să investească sute de milioane de dolari în programul său de recompensare a teroriștilor genocidari, plățile c

Autoritatea Palestiniană (AP) continuă să investească sute de milioane de dolari în programul său de recompensare a teroriștilor genocidari, plățile crescând semnificativ față de anul trecut.

Autoritatea Palestiniană este la fel de hotărâtă să distrugă Israelul și să ucidă non-musulmanii ca și Hamas. Diferența este că Hamas ucide, iar Autoritatea Palestiniană îi plătește pentru asta. De aceea, actualul plan de pace care permite Autorității Palestiniene să rămână la putere în Gaza este sortit eșecului.

Israelul încearcă să sensibilizeze opinia publică cu privire la sumele uriașe de bani pe care Autoritatea Palestiniană le investește în programul „plătește pentru ucidere”, mai ales că numeroase țări, inclusiv Statele Unite, continuă să furnizeze palestinienilor banii contribuabililor lor. Programul „plătește pentru ucidere” trebuie să înceteze.

Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Gideon Sa’ar, a dezvăluit miercuri că Autoritatea Palestiniană a cheltuit 214 milioane de dolari pentru plata uciderilor în acest an, în timp ce anul trecut a plătit 144 de milioane de dolari.

Autoritatea Palestiniană nu a încetat să plătească salariile teroriștilor și familiilor acestora. De fapt, le-a dublat aproape. În 2024, a plătit 144 de milioane de dolari (124 de milioane de euro). În 2025, a alocat deja 214 milioane de dolari (185 de milioane de euro) pentru programul „Pay-for-Slay”, iar anul nici măcar nu s-a încheiat. Fac apel la Europa și la întreaga lume să tragă la răspundere Autoritatea Palestiniană pentru finanțarea terorismului. Opriți programul „Pay-for-Slay” ACUM!

De fapt, teroriștii eliberați în cadrul celui mai recent acord de încetare a focului încheiat de Israel – dintre care 250 erau criminali în serie condamnați la închisoare pe viață pentru uciderea mai multor victime – au primit 70 de milioane de dolari sub formă de plăți pentru ucideri.

Peste 150 dintre ei au devenit milionari automat, datorită plăților acumulate de-a lungul anilor. Acum se vorbește despre faptul că SUA este deschisă ideii unui stat palestinian (pe care, în mod ironic, arabii l-au refuzat în repetate rânduri, preferând să distrugă Israelul). Încercăm oare să-i învățăm pe palestinieni că terorismul este profitabil? De ce ar crede cineva că acest lucru are sens?

La sfârșitul lunii octombrie, 70% dintre palestinieni se opuneau dezarmării Hamasului, iar 80% dintre palestinieni susțineau continuarea jihadului împotriva Israelului, potrivit datelor unui sondaj realizat de Centrul Palestinian pentru Cercetare Politică și Sondaje.

Din păcate, multe țări din întreaga lume, inclusiv și în special Statele Unite, au investit miliarde de dolari în Gaza și Cisordania. Acest lucru se întâmplă și în prezent. Banii contribuabililor, în valoare de zeci de milioane, sunt trimiși în Gaza, astfel încât teroriștii din Autoritatea Palestiniană și Hamas să poată pune mâna pe bani și ajutoare și să le folosească pentru terorism.

Autoritatea Palestiniană jură periodic că va opri plata pentru uciderea israelienilor, iar Occidentul cade de fiecare dată în plasa știrilor false. Indiferent de câte ori arabii musulmani relansează jihadul împotriva Israelului, din anumite motive, noi credem întotdeauna că încercarea aceleiași soluții încă o dată va aduce pacea și îi va face pe musulmani să dorească prosperitatea în locul paradisului.

Și tocmai aici greșim. Occidentalii, chiar și cei creștini și evrei, sunt în mare parte materialiști. De aceea ne este greu să înțelegem o religie de tip cult, precum islamul, care spală creierul oamenilor încă din copilărie, făcându-i să creadă că uciderea civililor și moartea prematură sunt biletul rapid către Paradis și cea mai dezirabilă dintre toate vocațiile. Textele sacre islamice poruncesc uciderea non-musulmanilor, în special a evreilor. Încercăm să mituim 1400 de ani de fanatism religios sângeros.

Din păcate, mita acordată de Autoritatea Palestiniană în cadrul programului „plătește pentru ucidere” se dovedește mult mai eficientă în încurajarea terorismului decât tot ajutorul occidental care ar trebui să-l descurajeze.

Foto: Kremlin.ru / Wikimedia Commons

